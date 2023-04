Cadena de hamburguesería argentina “El Desembarco” llega a Chile destacando al país como lugar para invertir

A fines del año pasado, Julio Gauna, el socio fundador de la cadena de la hamburguesería nacida en Argentina “El Desembarco”, quería abrir un nuevo restaurante en Paraguay, pero allá la gente de PedidosYa le recomendó que era mejor ir a Chile. Así que investigó, se convenció de arribar al país y en unos pocos meses ya comenzó a operar por vía de despachos y desde la próxima semana el local abrirá sus puertas para el consumo presencial bajo la oferta de hamburguesas “tipo gourmet”.

“La economía y el consumo de ustedes es estable, lo que pasa es que están acostumbrados a mucha estabilidad. Ojalá tuviésemos un problema tan lindo, de que haya una pequeña variable en la inflación, como tienen ustedes, y que solamente por eso se sientan como amenazados”, comentó Gauna a Pulso a la hora de explicar por qué decidieron invertir en Chile durante este momento económico que atraviesa el país.

La oferta de productos gastronómicos, el alza del consumo por delivery, el flujo de las personas en puntos destinados al comercio, el ingreso per cápita, la estabilidad del tipo de cambio y la facilidad que vio Gauna para abrir su negocio en Chile fueron también otros de los factores que convencieron a la firma de llegar al país. De hecho, el empresario estimó que fue más fácil su proceso en Chile que el de abrir su primer local en Uruguay.

Además, Gauna afirma que sus pares del rubro gastronómico, con quienes compartió su plan de abrir un local en Chile, muestran interés por seguir estos pasos.

En concreto, El Desembarco, que nació en 2017 en la localidad de Boedo (en Buenos Aires), tiene 27 locales en Argentina, uno en Uruguay, en pocos días abrirá de forma oficial en Chile y se prepara para también abrir en Perú en el corto plazo.

“Tenemos un centro de producción en San Telmo (Buenos Aires) en el que producimos diariamente la mercadería. Recibimos, cortamos y picamos 1.500 kg de carne que abastecemos cada 48 horas a nuestros locales. El factor diferencial es que crecimos, abrimos muchos mas locales, llegamos a mas clientes, pero entendemos que hay una sola forma de hacer las cosas, por eso no congelamos los productos”, comentó Ganua sobre su sus operaciones en Argentina.

En esa línea, el empresario gastronómico apuesta por un buen desempeño en Chile. “Sabemos que desde el día uno que abramos va a ser un éxito. Porque ya lo estamos viendo”, dice también Ganua en base a los pedidos que ya salen de su local en la comuna de Providencia y ante los un poco más de 9.000 seguidores que tiene su cuenta en Chile de Instagram.

Facha de local en Providencia ubicado en la calle Andrés Fuenzalida.

Su plan en Chile

La llegada a la comuna de Providencia se justificó en base a que en El Desembarco se mueven por la información. Diversos servicios de delivery le comentaron que esa zona del sector oriente de la capital podría encontrar clientes que desembolsen un consumo cercano de $13.000 por hamburguesa más el consumo de tragos, tanto en el local como por delivery.

“Cuando hablamos (con las aplicaciones de delivery) sobre los números de los locales que ustedes tienen a nivel de venta, facturan una bestialidad”, resaltó el empresario, quien agregó que el consumo de bebidas alcohólicas en Chile también es atractivo para ellos: “Lo que toma el chileno, por Dios, es muchísimo”.

Gauna también comentó que, en su momento, les llamó la atención la comuna de Santiago por sus métricas de consumo, pero también vieron que los negocios como el suyo estaban dejando la zona y eso los motivó a descartar ese sector.

En tanto, la cadena todavía no comienza sus operaciones y ya tiene cerrada su expansión con un local en Las Condes por medio del sistema de franquicia. Gauna explica que Providencia será el único local propio de la firma y el resto será administrado por terceros bajó la coordinación de ellos.

Ante este contexto, la firma podría tener dentro de julio y agosto de este año su segunda tienda. Esto en base al mejor escenario en que encuentran un local en la ubicación óptima y puede estar operativo en el corto plazo. De acuerdo a su plan de expansión, Las Condes, Providencia y Vitacura son las zonas que miran con más atractivo para crecer.

Sin embargo, El Desembarco por el momento descarta su presencia en centros comerciales en Chile porque, a su juicio, las comisiones son muy altas.

Por otro lado, la firma espera también utilizar sus cocinas para una oferta exclusiva de delivery o cocinas ciegas (dark kitchen) de milanesas y hot dogs, bajo el nombre de American Dog y Milan Go. Sin embargo, la local esperará conocer el desempeño de su negocio principal antes de expandir su catálogo.

El empresario también explica que tras experiencias del pasado, su servicio no tendrá exclusividad para un servicio de delivery en particular y las personas podrán acceder al pedido por toda la oferta disponible. “El fuerte siempre es trabajar con todos. La exclusividad ya la probamos en estos siete años y no sirve”, advierte.

Sobre las cifras que pretende dejar su primer local, Gauna proyecta en un escenario pesimista una facturación mensual de US$ 70.000 y en el mejor de los casos de US$200.000. Esto, en un contexto en que destacan la oferta gastronómica que tiene el país en el segmento de donde compiten.

Gauna también explica que la hamburguesería no se va a caracterizar por resaltar que viene de Argentina, sino buscando posicionarse en el barrio como un local que se vea como parte de la zona de forma natural y en base a la experiencia que les ofrecen a sus clientes como un lugar de hamburguesas del tipo norteamericano y “gourmet”.

El primer local de El Desembarco se espera que abra sus puertas este 3 de mayo para comer ahí y dará empleo a cerca de 17 personas por local, que según muestran por redes sociales, todavía están buscando gente para cargos como gerente de local, cajero, garzón, encargado de turno y ayudante de cocina.