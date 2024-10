Chats de WhatsApp de Rodrigo Topelberg revelan gestiones financieras en Panamá y en un banco de Israel

El 22 de junio de 2023, pasadas las 11 horas, se reunieron en la oficina 41A del edificio Alonso, del grupo Patio, Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y Daniel Sauer. La reunión fue grabada en el celular de la abogada. El martes 14 de noviembre de 2023, Ciper divulgó el contenido de dicha reunión. Transcurrieron casi cinco meses entre ambos episodios.

A poco de cumplirse un año del caso, surgen nuevos antecedentes en la investigación de la Fiscalía, que revelan los esfuerzos de Rodrigo Topelberg por realizar gestiones financieras y legales en Panamá e Israel antes de su detención.

El 20 de abril de 2024, Topelberg fue formalizado, junto a los hermanos Daniel y Ariel Sauer, socios de Factop y la corredora STF, por los presuntos delitos de estafa reiterada, ejercicio ilegal de la actividad bancaria y lavado de activos, entre otros cargos. Según la Fiscalía, Topelberg y los Sauer operaban una estructura que emitió más de 10.000 facturas falsas.

El viernes, la Fiscalía entregó a los intervinientes en la causa una nueva versión del expediente de caso Factop. Entre los miles de documentos se encuentran las transcripciones de un grupo de WhatsApp que mantenían Rodrigo Topelberg, su hermana Nicole (Nicky) y su asesora Daniela Meza, denominado “Grupo Tanukazo”, en alusión a Tanuka, una de las sociedades creadas por Topelberg para administrar su patrimonio.

Entre los antecedentes también figura un chat entre Topelberg y André Roitman, ex ejecutivo del banco israelí Leumi. El 18 de agosto de 2023, Topelberg le escribió a Roitman: “A mi abogado no le fue bien con los contactos en Panamá. Quería que exploráramos la opción de verlos con los tuyos”.

Al día siguiente, Roitman respondió: “Deciles que llamen a Ricardo de mi parte. Claro, con gusto. Que le mande un WhatsApp y deciles que son referencia mía.”

Según las conversaciones entre Roitman y Topelberg, la relación entre ambos era cercana y amistosa. Se comunicaban con frecuencia, discutiendo tanto temas personales como profesionales. En varias conversaciones coordinaban encuentros, discutían sobre inversiones y mencionaban temas relacionados con sus familias.

En cuanto a las menciones del Leumi y el Valley Bank en el contexto de transacciones financieras, en una conversación del 8 de mayo de 2023, Topelberg le preguntó a Roitman: “¿Pongo Leumi o Valley?”, a lo que Roitman respondió: “Los dos sirven, pon Leumi USA si no, te lleva a Tel Aviv”. Esta conversación estaba relacionada con el manejo de fondos y la elección del banco más conveniente para realizar transferencias.

En el grupo de chat de WhatsApp denominado “Tanukazo”, el 17 de enero de 2024, durante una conversación sobre la administración de los fondos familiares, Topelberg le comentó a Daniela Meza, su asesora, sobre sus preocupaciones más amplias en relación a ciertos adversarios. En medio de la presión por resolver temas financieros complejos y planificar la herencia de su padre, Enrique, Topelberg expresó su enfoque respecto a las amenazas externas que enfrentaba, diciendo: “Tengo enemigos más poderosos en otros lados. Esas mierdas no me preocupan, pero sí mantenerse informado de cualquier aparición”.

La defensa legal de Rodrigo Topelberg explicó así estos antecedentes. “Junto con el inicio del caso, se revisó el patrimonio y sociedades de la familia para ver cuánto dinero se había perdido, ya que era considerable, pero aún no determinado. En ese proceso se advirtió que una sociedad extranjera donde RT tiene una participación estaba con un problema administrativo para funcionar, que se desprendía de la muerte de su hermana Andrea, antigua socia de la misma, por lo que se exploró la manera de solucionarlo, pero donde se veía un camino largo y no sencillo”, declararon por escrito. Los defensores recuerdan que entonces se presentó una solicitud de liquidación concursal contra Rodrigo Topelberg. “De acogerse ésta, él tiene una obligación legal muy estricta y precisa de detallar todos los bienes de su patrimonio para solucionar las deudas”, dijeron.

“Por eso la sociedad extranjera podía representar un problema si su falta de operatividad fuera percibida como un riesgo para el patrimonio de la misma o una dificultad para responder de las deudas, razón por la cual se contactó asesoría extranjera para solucionarlo en orden a presentar activos claros y funcionales a los acreedores en el evento de que se diera la liquidación concursal”, añadió.

En febrero de 2024, José Coz renunció a la defensa de Rodrigo Topelberg, y asumieron en su reemplazo Alejandro Awad y Miguel Schürmann.

Planificación

La planificación de la herencia del patriarca de la familia, Enrique Topelberg se desarrolló a lo largo de varios meses, donde las conversaciones entre los miembros de la familia y su asesora, Daniela Meza, fueron clave para asegurar que los fondos y activos estuvieran bien gestionados. Durante este proceso, la familia enfrentó la complejidad de administrar los fondos en el Valley Bank, donde el padre de los Topelberg mantenía una parte significativa de su patrimonio.

El 14 de agosto de 2023, mientras avanzaban las gestiones para organizar el testamento de Enrique Topelberg, Meza resaltó la importancia de asegurar la trazabilidad de los fondos. En una conversación con Rodrigo Topelberg, Meza subrayó lo esencial que era obtener claridad sobre los fondos en Valley Bank antes de proceder con el testamento, dada la incertidumbre sobre el acceso a esos recursos en caso de fallecimiento.

“Don Rodrigo me comentó respecto al testamento de don Enrique. Por favor, no se adelanten, esto hay que verlo con Altamirano, principalmente por la plata que tiene don Enrique en Valley Bank. Lo primero que me pide es la trazabilidad de estas platas: origen y la forma en que actúa Valley Bank en caso de fallecimiento, es decir, si los herederos tienen acceso directo a estos fondos. También es importante el monto total de lo que tiene don Enrique.”

Esta conversación fue crucial para estructurar los próximos pasos en la gestión de la herencia, ya que cualquier decisión sobre el testamento dependía de tener claro cómo se podría acceder a esos fondos.

El 22 de enero de este año, Rodrigo confirmó que ya se habían tomado las medidas necesarias para recopilar la información sobre los fondos en Valley Bank, asegurando así que la familia estuviera preparada para la reunión familiar clave. “De acuerdo, la información ya se solicitó a Valley Bank.”

Un mes después, las conversaciones siguieron enfocándose en los movimientos bancarios relacionados con los fondos de Aida Kleinkopf, madre de Rodrigo Topelberg, y cómo se debían registrar correctamente los gastos relacionados con la familia. Daniela Meza, siempre atenta a los detalles financieros, le informó a Nicole Topelberg sobre algunos movimientos que debían ser registrados en las cuentas: “Sra. Nicole, le enviaré unos movimientos bancarios que hay que registrar. Cargo Sra. Aida: $15.460.391 – cuenta don Eduardo.”

Este contexto financiero fue particularmente complejo, ya que involucraba cuentas en diferentes bancos y jurisdicciones, lo que requería una coordinación estrecha entre la familia y su asesora.

En marzo, mientras se aproximaba la fecha para tomar decisiones finales sobre el testamento, la familia seguía ajustando los detalles financieros y fiscales, asegurándose de que los bienes de Enrique Topelberg estuvieran correctamente organizados para evitar problemas legales y tributarios.