CHL compra las deudas de Gonzalo Vial Concha con la banca y termina el conflicto entre Santander y el dueño de Agrosuper

Gonzalo Vial Concha (58 años), el hijo del dueño de Agrosuper, ya no tiene deudas con los bancos. El sistema financiero reclamaba el pago de US$ 290 millones, pero esta semana dejó de ser su acreedor y oficializó la cesión de sus créditos a un fondo de inversión que compró las deudas a un 40% de su valor.

Con ello, el nuevo acreedor de Gonzalo Vial hijo será un fondo de la administradora de inversiones CHL, un grupo formado por Canio Corbo, Tomás Hurtado y Nicolás Larraín que reunió aportantes para apostar por este nuevo negocio.

La cesión de los créditos terminó de afinarse el viernes por la noche con la firma de los contratos que debieron ceder los nueve bancos involucrados. Y el lunes, CHL pagó el monto al sistema financiero.

El fondo de CHL que será ahora el titular de las deudas de las empresas Graneles y Vitra Agrogestión, un grupo de trading de granos controlado por Gonzalo Vial Concha, es CHL Renta USD. Por las deudas por US$ 290 millones, el fondo pagó a los bancos en total US$ 116 millones. Con ello, el negocio del fondo será la recuperación íntegra de las deudas originales, más intereses, algo a lo que los bancos habían renunciado tras seis prórrogas de pago concedidas desde 2017, cuando se reprogramaron las deudas.

Para financiar la operación, CHL recurre a sus aportantes del fondo, entre quienes estará, a su vez, otro fondo gestionado por MBI Administradora General de Fondos y que fue inscrito en la Comisión para el Mercado Financiero este mes. El fondo se denomina MBI/CHL Deuda Estructurada Fondo de Inversión y su reglamento fue depositado en la CMF el 7 de mayo pasado.

“El Fondo tendrá por objeto la conformación de una cartera de inversiones equilibrada en su concentración y diversificación, invirtiendo principalmente en activos cuyos subyacentes sean preferentemente activos de renta fija y deuda”, dice el texto ingresado a la CMF.

El desistimiento en tribunales

Con esto, además, terminó el conflicto que estas deudas activaron entre el Santander, uno de los nueve bancos acreedores, con el dueño del holding Agrosuper, Gonzalo Vial Vial (85), padre del deudor. Santander presentó en enero dos medidas prejudiciales probatorias en las que impugnó con fuertes palabras la estructura societaria aguas arriba de Agrosuper, la que, sostenían sus abogados, impedía a Gonzalo Vial hijo, dueño del 25% del grupo, acceder a los dividendos del gigante agroalimentario y solventar así sus deudas.

Aunque los cuatro hijos de Gonzalo Vial Vial son los dueños de Agrosuper -a través de la sociedad Vial Concha Limitada, que controla a su vez Promotora Doñihue-, es el patriarca del grupo, fundador y creador de la empresa, el administrador y controlador de toda la estructura.

Sin embargo, tras la venta de sus acreencias, para el Santander perdió sentido el juicio. Así, ayer lunes 17 de mayo, los abogados de las partes dieron por finalizada la discusión judicial. Los abogados del Santander, Eugenio Labarca y Ricardo Reveco, presentaron en el 21 Juzgado Civil de Santiago un escrito desistiéndose de las medidas prejudiciales contra Doñihue, la controladora inmediata de Agrosuper, con el 98,48% de las acciones. En el mismo texto, la sociedad demandada aceptó el desistimiento. El abogado Cristóbal Eyzaguirre, de Claro & Cia., aceptó a nombre de Promotora Doñihue Limitada el fin de la causa.

Así, ambas partes pidieron al tribunal “tener por desistida a la solicitante, Banco Santander-Chile, pura y simplemente, y en todas sus partes, de la medida prejudicial preparatoria deducida en contra de Promotora Doñihue Ltda. y, asimismo, tener por aceptado dicho desistimiento por la requerida recién mencionada; ordenando, en su oportunidad, el archivo de los antecedentes”.

El mayor acreedor de las empresas de Gonzalo Vial hijo es el banco Itaú, con US$ 74 millones, con el 26% del total de las acreencias. Le seguían Santander, con el 21% y US$ 60 millones, y el BCI, con el 16% del total (unos US$ 45 millones). Más atrás estaban Scotiabank (US$ 41 millones); el Banco de Chile (US$ 22,6 millones); Rabobank (US$ 17 millones); Consorcio (US$ 11,7 millones); Bice (US$ 11,1 millones) y Security (US$ 6 millones).