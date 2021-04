Comercio acusa el golpe y sus ventas anotan fuerte caída con cuarentena total en RM

El 25 de marzo pasado el Ministerio de Salud decretó que a partir del sábado 27 toda la Región Metropolitana entraría en cuarentena, el anuncio en sí no causó mayor sorpresa -considerando la alta tasa de contagio y los retrocesos en el Plan Paso a Paso-, pero sí implicó un duro golpe para la actividad económica, y en especial para el sector comercio que una vez más debía cerrar sus puertas.

Y así fue, el rubro quedó reducido a comercializar productos esenciales -sin considerar la nueva redefinición que hizo el Minsal el 2 de abril pasado-. El caso es que esta situación se reflejó directamente en sus ventas y es lo que recoge el Índice de Ventas del Comercio Minorista que elabora la Cámara Nacional de Comercio (CNC).

El reporte del gremio correspondiente a la semana del 22 al 28 de marzo alcanza a dimensionar el efecto del primer fin de semana de cuarentena total en la Región Metropolitana y la eliminación del Permiso Individual los fines de semana. Así, los datos muestran una caída de 10,1% respecto de la semana previa, acentuándose a 13,3% si es que no se considera la categoría supermercados. Lo mismo pasa con el promedio de locales comerciales abiertos, los que sin incluir supermercados, cae a 61,8% desde el 78,4% de la semana anterior.

24 DE FEBRERO DEL 2020 CALLE CONDELL, EN EL PLAN DE VALPARAÍSO. FOTO: DEDVI MISSENE

Si se miran los datos desagregados, son las tiendas especializadas las que se llevan el mayor golpe y dentro de este rubro, las de calzado y vestuario son las más afectadas. La trayectoria de la categoría muestra una desaceleración constante de este ítem, respecto de febrero.

En la suma, la cifra no solo muestra el impacto inmediato de la medida restrictiva, sino que anticipa caídas más profunda semanalmente, toda vez que el dato no alcanza a recoger el efecto adicional del endurecimiento de los criterios sanitarios que recién partió este lunes y donde figuran medidas tales como el adelantamiento del toque de queda a las 21 horas, la redefinición de lo se considera esencial y la eliminación de algunos giros, una medida que se extenderá por 15 días, sujeta a evaluación.

El economista de Libertad y Desarrollo, Tomás Flores dice que con la prohibición de la venta de todo el resto de bienes y servicios se podría observar una caída de 70% del Índice de Ventas del Comercio Total en abril con respecto a marzo pasado, toda vez que, según explica, en la estructura del comercio los bienes esenciales representan cerca del 30% de las ventas totales.

Mejor capacidad que el año pasado

No obstante, si el dato se compara con la misma semana del año anterior, las ventas del retail más que se duplican: subieron 165% y 291%, considerando esta última la categoría de supermercados. Pero, para la gerente de Estudios de la CNC, Bernardita Silva, el dato anual no sorprende “porque este se explica por la baja base de comparación que se enfrenta, dado que a partir de 15 de marzo de 2020 fue cuando comenzó a cerrarse el sector producto de la crisis sanitaria, sobre todo tiendas especializadas y no especializadas, que muchas cerraron sus puertas la segunda quincena de marzo, y solo supermercados podían seguir operando”.

Pero Silva también añade un factor. Y es que además de la baja base de comparación, también estaría presente la optimización de los canales digitales y lo mejor preparado que se encuentra el comercio respecto del año pasado cuando arreció la crisis. En su conjunto, y según su análisis, estos serían los factores que explicarían el alza de 438,5% en las tiendas especializadas y 200,5% de las no especializadas.

La reorganización del comercio

“Caótico” y “confuso”. Esas son las palabras que más repite la presidenta de la Asociación de Marcas del Retail, Paula Valverde, respecto de la aplicación práctica del endurecimiento de las restricciones sanitarias. Dice que el fin de semana estuvo marcado por reuniones para intentar comprender el alcance de las medidas y en función de ello orientar a los trabajadores “que ni siquiera sabían si podían salir o no, o si los iban a suspender o no”, apunta.

Así, y junto a criticar que “el gobierno tome medidas primero y en el camino vaya viendo como las implementa”, dijo que la preparación del comercio frente a este nuevo escenario “no ha sido fácil, porque no han sido claras las medidas”. No obstante, asegura que “con el paso de los días pudimos entender qué es un bien esencial, y también comprendimos que los centros de distribución pueden seguir operando para descargar, pero no para despachar”.

Misma situación acusa el presidente del Comercio, Manuel Melero, quien dice que “la autoridad lo que está haciendo es limitar la movilidad de los productos y no de las personas”. Por eso mismo manifiesta no entender “las restricciones al comercio en línea de algunos productos en los supermercados o establecimiento”.

Asimismo, emplaza al gobierno a echar marcha atrás de este endurecimiento de las restricciones y buscar otros mecanismos que efectivamente reduzcan el tránsito de las personas.