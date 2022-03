Comité del cobre de la Bolsa de Metales de Londres recomienda prohibir suministro ruso

El comité del cobre de la Bolsa de Metales de Londres (LME) recomendó prohibir nuevos suministros de metal ruso en la bolsa, según personas familiarizadas con el asunto, una medida que, de implementarse, provocaría una conmoción en el mercado.

El comité, que solo desempeña un papel consultivo en la LME, votó el viernes por abrumadora mayoría a favor de recomendar que la bolsa no permita nuevas entregas de cobre ruso en sus almacenes, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque la discusión no era pública.

La bolsa señaló que está siguiendo de cerca los acontecimientos relacionados con las sanciones rusas, pero que actualmente no tiene previsto tomar ninguna medida independiente, como la imposición de restricciones a la circulación del metal producido por Rusia en el sistema de la LME.

Precio promedio del cobre está en máximos históricos

“El impacto de tomar tales medidas no se limitaría únicamente al negocio de la LME, sino que se extendería a todos los que participan en el mercado global”, dijo la bolsa en un comunicado. “Nuestra prioridad es mantener un mercado ordenado en beneficio de todos los participantes del mercado y, por lo tanto, mantendremos esta decisión bajo constante revisión a medida que evoluciona la situación”.

La LME declinó hacer comentarios sobre las discusiones del comité del cobre.

La LME ha dicho anteriormente que “respondería rápidamente” si algún productor de metal inscrito en la bolsa fuera sometido a sanciones. Sin embargo, hasta ahora, aunque algunos compradores de metales evitan los suministros rusos, Estados Unidos y Europa no han impuesto sanciones a los principales productores de metales rusos.

El mercado ruso

Rusia es el séptimo mayor productor de cobre en el mundo y representa alrededor del 4% de la producción mundial. Pero su papel en la Bolsa de Metales de Londres es más significativo, ya que es el tercer mayor exportador de cobre refinado, la forma en que se entrega en la bolsa, después de Chile y Japón.

El metal de productores rusos como MMC Norilsk Nickel PJSC y Ural Mining and Metallurgical Co OJSC históricamente ha representado una parte significativa del cobre en las bodegas de la LME.

El mercado mundial del cobre ya está ajustado, con las existencias en las bolsas cercanas a un mínimo de 16 años. Los precios tocaron un máximo histórico de US$10.845 la tonelada la semana pasada, pero desde entonces han retrocedido un 6%.