Cómo San Francisco aprendió a amar los autos autónomos

SAN FRANCISCO- En un reciente día de viento en el Golden Gate Bridge Welcome Center, una docena de turistas sacaron fotos de la famosa vista y luego se dieron la vuelta para grabar videos de los vehículos que les habían llevado hasta allí: Los autos autónomos de Waymo.

Al otro lado de la ciudad, cerca del Ferry Building de San Francisco, media docena de autos sin conductor se detuvieron en la acera en menos de una hora, dejando y recogiendo a una mezcla de lugareños y visitantes.

En el centro, en el distrito financiero de la ciudad, los elegantes Jaguars blancos de Waymo, ataviados con sensores y cámaras, son una presencia constante, recorriendo las calles uno tras otro.

Los autos autónomos se han ganado los corazones y las mentes de la ciudad tecnológica tras un comienzo difícil hace año y medio. El verano pasado, Waymo, propiedad de la matriz de Google, Alphabet, realizaba 10.000 trayectos de pago a la semana. En mayo, la cifra aumentó a 50.000. Ahora, supera los 100.000 en Los Ángeles, Phoenix y San Francisco, su mayor mercado.

La carrera de los robotaxis ha comenzado y Waymo va en cabeza.

Este mes, Elon Musk, CEO de Tesla, desveló dos nuevos vehículos previstos como parte de una apuesta masiva por los robotaxis. Uber, que abandonó su propia tecnología de autoconducción hace años, ha firmado acuerdos con Waymo y varias otras empresas de todo el mundo para añadir sus robotaxis a su aplicación en determinadas ciudades. Y Zoox, el proyecto de auto autoconducido de Amazon, ha empezado a invitar a periodistas a dar paseos en sus vehículos en un suburbio de San Francisco.

Waymo está intensificando su propia expansión. La empresa acaba de abrir un servicio de robotaxi en Austin (Texas) y tiene previsto ponerlo en marcha en Atlanta el año que viene. A principios de octubre mostró sus vehículos en Rochester (Nueva York) y ha manifestado su interés por expandirse a Europa.

“Llevamos mucho tiempo en esto -15 años por el retrovisor- y hemos llegado a este punto de aceleración”, dijo en una entrevista Tekedra Mawakana, codirectora ejecutiva de Waymo. Waymo no informa públicamente de los detalles financieros, incluyendo si es rentable.

Waymo ha añadido vehículos y abrió su servicio a todo el mundo en San Francisco el pasado verano, deshaciéndose de una lista de espera que mantuvo durante más de dos años. Ahora opera unos 300 vehículos en San Francisco y 400 en otros mercados.

El tiempo y más autos en las calles han dado a los residentes de San Francisco más oportunidades de sentirse cómodos pidiendo un taxi a un auto sin conductor, un contraste con hace un año, cuando los lugareños exigieron que los operadores de autos autoconducidos abandonaran la ciudad.

McKenna Dixon, enfermera de la unidad de quemados de un hospital local, utiliza Waymo en lugar de Lyft o Uber siempre que necesita un transporte. Trabaja en el turno de noche y dice que usa Waymo para ir o volver del trabajo unas cuantas veces a la semana.

“Me subo al auto, pongo la música, reclino el asiento y cierro los ojos durante todo el trayecto”, dice esta joven de 27 años. “Es la forma más agradable de acabar el día”.

Parte del atractivo: no tener que hablar con nadie.

“Muchas veces, cuando subo al auto, no tengo batería social para ello”, comentó Dixon.

Waymo está llevando a cabo una campaña de marketing que incluye anuncios en redes sociales promoviendo la privacidad de sus autos para las citas nocturnas y códigos QR de descarga de aplicaciones escondidos en galletas de la suerte en restaurantes de Chinatown.

Los viajes de Waymo suelen costar algo más que los de Uber o Lyft, aunque no existe la opción de dejar propina en Waymo, lo que hace que los precios de las tres aplicaciones sean competitivos. Muchos vecinos que lo han probado se han convertido en clientes fieles por razones que van más allá del costo. Citan los hábitos de conducción a veces erráticos de los conductores humanos y la sensación de lujo de los vehículos Jaguar de Waymo.

Según un análisis basado en datos de tarjetas de crédito de Earnest Analytics, Waymo ya retiene a sus usuarios a un ritmo superior al de Uber o Lyft, aunque opera a una escala mucho menor. Uber realiza millones de viajes cada hora en todo el mundo.

Para ayudar aún más a Waymo, su principal competidor, Cruise, controlado mayoritariamente por General Motors, perdió sus permisos de conducción sin conductor en California el otoño pasado después de que uno de sus vehículos autoconducidos arrastrara a una mujer 6 metros después de que ya hubiera sido atropellada por un auto conducido por un humano. Eso dejó a Waymo como el único servicio de robotaxi disponible públicamente en San Francisco.

Según los analistas, a Waymo aún le queda un largo camino por recorrer antes de ser ampliamente adoptado y rentable. Un mal incidente podría acabar con Waymo. Las colisiones graves, algunas mortales, han generado furiosas reacciones contra los competidores que han acabado con sus negocios.

Waymo ya ha invertido miles de millones de dólares en una empresa que requiere mucho capital. Actualmente está tratando de recaudar más dinero más allá de una reciente inversión de US$ 5.000 millones de Alphabet.

Waymo se enfrenta a una investigación de los reguladores federales sobre sus vehículos que chocan con autos aparcados y conducen en sentido contrario en el tráfico. Además, todavía no puede circular por las autopistas de la zona de la Bahía de San Francisco, a pesar de haber recibido la aprobación de los reguladores estatales en marzo, lo que significa que solo puede hacerlo por las calles de la ciudad y está obligada a permanecer dentro de la ciudad de San Francisco y un puñado de suburbios.

Algunos funcionarios locales siguen preocupados por la seguridad de Waymo y su impacto en la congestión de la ciudad.

Los autos sin conductor se han detenido en medio de calles muy transitadas, han estado a punto de chocar con zonas en obras y han matado a un perro en una colisión que Waymo calificó de inevitable.

Hace unas semanas, un Waymo se detuvo cerca de la zona donde el equipo de la vicepresidenta Kamala Harris estaba estableciendo un perímetro antes de su llegada. Tuvo que ser desplazado por las fuerzas del orden. Al día siguiente, dos Waymo se atascaron en el recinto de un festival de música, bloqueando un autobús y provocando una obstrucción mientras la gente intentaba salir.

Waymo comentó que está en contacto frecuente con funcionarios locales, estatales y federales, incluido el Servicio Secreto de EE. UU.

Los ejecutivos de los autos sin conductor han dicho que uno de los mayores retos es conseguir que la gente supere el miedo a dar su primer paseo. Una vez que lo hacen, suelen querer volver a hacerlo.

El CEO de Salesforce, Marc Benioff, dijo el mes pasado ante una multitud de empleados, clientes y socios comerciales que el nuevo software de IA de su empresa produciría un momento eureka similar a la primera vez que alguien monta en un Waymo. Animó a los asistentes al evento anual Dreamforce de la empresa a montar en uno de los robotaxis de Waymo.

En una ciudad que ya cuenta con destinos turísticos en abundancia, desde la isla de Alcatraz hasta Fisherman’s Wharf, los autos sin conductor de Waymo se han convertido en la nueva atracción.

Ese día, en el Centro de Bienvenida del puente Golden Gate, al menos ocho Waymos dejaron turistas en una hora.

Prácticamente todos los pasajeros dijeron que era su primer viaje en Waymo y que lo habían disfrutado. Una pareja que viajaba con su poodle miniatura, Paddington, en un autito dijo que era su tercer viaje ese día. Tres marineros de la Armada que estaban en la ciudad para asistir a un espectáculo aéreo anual dijeron que habían tratado de tomar uno el día anterior, pero fueron expulsados después de que uno de ellos trató de sentarse en el asiento del conductor.

Más tarde, cerca del Ferry Building, un auto llevó a un jubilado local llamado Henry Walker, que estaba haciendo turismo con su familia desde Alemania. Dijo que era su cuarto Waymo ese día y que las únicas preocupaciones que tenían eran si otros autos iban a golpearles.

Walker, de 53 años, también dijo que no tener chófer tenía sus ventajas: “En un momento dado, estábamos teniendo una conversación personal y pensé: ‘El conductor no debería estar oyendo esto’ y miré hacia arriba y no había conductor”.

Los clientes de los servicios de taxi de Phoenix pueden utilizar Uber para solicitar viajes de Waymo, y podrán hacer lo mismo en Atlanta y Austin a partir del año que viene.

Como parte del acuerdo con Waymo, Uber se encargará de limpiar los robotaxis, repararlos y ocuparse de otras operaciones de almacenamiento en Atlanta y Austin, reduciendo así los costos de Waymo.

Waymo también ha considerado la posibilidad de expandirse internacionalmente. Un ejecutivo de Waymo expresó en agosto su interés en trabajar con socios locales en Europa que puedan ayudar a mantener una flota de vehículos, dijo Tim De Ceunynck, un experto en transporte de la empresa de inversión belga LRM que se unió a una visita de grupo para ver las operaciones de la empresa.

“No esperábamos una respuesta muy concreta a esa pregunta, pero en realidad la obtuvimos”, dijo De Ceunynck. El ejecutivo de Waymo comentó a los visitantes que el esfuerzo requeriría un presupuesto de unos 100 millones de euros, o aproximadamente US$ 109 millones, aseguró.

Un representante de Waymo comunicó que la empresa tiene ambiciones globales.

Nikhil Devnani, un analista con sede en Nueva York de Bernstein que cubre la industria de viajes a domicilio, dijo que es difícil evaluar si el servicio es rentable.

“Si están empezando a escalar y a sentirse mejor, es de suponer que están viendo algo que les gusta”, comentó Devnani.

Uno de los problemas es que los autos generan costos mientras circulan sin pagar a los pasajeros. Casi el 40% de los kilómetros recorridos por Waymo entre septiembre de 2023 y mayo de 2024 fueron sin pasajeros, según datos públicos.

Antiguos ejecutivos de Waymo dijeron que esperan que el negocio mejore a medida que introduzca autos más baratos y encuentre nuevas formas de atraer a más clientes, como a través de la app de Uber. Waymo dijo recientemente que añadiría a su flota SUV Hyundai Ioniq 5, que son menos caros que sus Jaguar actuales, “en un volumen significativo” a finales del próximo año. Waymo también está preparando el lanzamiento de una serie de vehículos personalizados de la empresa automovilística china Geely.

Erez Liebermann, exfiscal federal, estaba recientemente de visita en San Francisco procedente de Nueva Jersey cuando un socio le dijo que tenía que probar Waymo. Descargó la aplicación y dio un breve paseo.

Liebermann, de 50 años, comentó que la experiencia le dejó boquiabierto: envió un video al chat de grupo de su familia y FaceTimed a su hijo durante parte del viaje para mostrarle cómo el volante giraba solo.

“Mi familia está repartida por Nueva York, Nueva Jersey, Florida y Washington D.C. En ninguno de estos lugares hay Waymos”, explicó. “Mucha gente de mi familia aún no había visto que estos estuvieran en funcionamiento, así que a todos les fascinó”.

Liebermann, que se ha convertido en un converso de Waymo, dijo que la empresa necesita una campaña de marketing en la Costa Este.

-Traducido del inglés por Pulso.