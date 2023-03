CryptoMKT cuenta sus planes de expansión a Europa y también alerta sobre suplantación de identidades de clientes

En pleno plan de crecimiento. Así se encuentra CryptoMKT uno de los mayores exchange de criptomonedas del país. Fue a principios de marzo cuando María Fernanda Juppet asumió como CEO de la compañía, y desde entonces se ha enfocado en mejorar los sistemas de la plataforma y en establecer el paso a paso para su expansión.

“No afecta, seguimos operando con normalidad”, afirma Juppet a propósito de lo que ha ocurrido en las últimas semanas en EEUU con la caída de dos bancos regionales y el rescate de Credit Suisse, en Europa, aunque afirma que desde el año pasado y este, con el incremento de las tasas de interés para contener la inflación en los mercados desarrollados, y el menor apetito por compañías tecnológicas en el mundo, “en este minuto, con las metas de los inversionistas, te diría que en el mundo cripto la meta es sobrevivir. Lo que se está buscando es alcanzar un equilibrio entre decisiones conservadoras que permitan mantenerse en el tiempo con decisiones que te permitan crecer cuando la ola vuelva a tomar fuerza”.

Sin embargo, la ejecutiva también ha debido enfrentar desafíos, como es la seguridad. Según Juppet, se han detectado casos de suplantación de identidad de clientes mediante la técnica de phishing, operaciones mediante las cuales se han intentado realizar transferencias de activos y que en algunos casos se han concretado.

Por ello han debido presentar denuncias en Fiscalía. “El último mes lo notamos (más intentos) y de hecho nos han llegado casos que ni siquiera son de nuestra plataforma”, dice Juppet, quien sostiene además que cuando los recursos han sido transferidos se van a billeteras frías (como un pendrive) o a un exchange internacional.

Y agrega que “sabemos que algo está pasando en la industria en general. La solución, por lo menos para nosotros, pasa por un estándar más alto. Y es lo que hemos hecho”.

El momento para los criptoactivos no es el mejor. El 2022, el mundo de las criptomonedas sufrió una serie de golpes. En mayo se produjo el desplome de la stablecoin Terra-Luna, las que eran consideradas más seguras pues estaban asociadas al dólar como moneda de soporte, a lo que se sumó la caída de la plataforma de cobertura Celsius. Y en noviembre se produjo la caída de FTX, la que fuera una de las mayores plataformas de transacciones del mundo – que llegó a estar valorizada en US$32.000 millones- y que dejó a cerca de un millón de acreedores enfrentando pérdidas.

En medio de ese escenario, Juppet cuenta que hace dos años “partimos el proceso de licenciamiento en Europa, en Irlanda, por lo tanto, nuestra lógica es subir el estándar, pues entre otros aspectos dicha jurisdicción implica un cambio de proveedores, por ejemplo en custodia y, por lo tanto, solamente son elegibles en general proveedores que también tengan licencia en Europa”.

Respecto del comportamiento de los clientes tras los problemas en 2022 Juppet , comenta que más que un cambio en el comportamiento de los clientes, se han mantenido conservadores porque el ciclo del bitcoin implica ciclos, y en este caso el proceso bajista había comenzado antes.

No obstante, apunta que si se ha visto es un cambio en el comportamiento del bitcoin, pues “ahora ya no está correlacionado con el Nasdaq. Hoy día están con un comportamiento distinto, ya no está con esa paridad que tenía con las acciones de Estados Unidos y eso empezó a pasar hace varias semanas”.

Respecto de nuevas líneas de negocios Juppet adelanta que están pensando en un producto que funcione como un depósito pero a corto plazo, pues dada la estacionalidad de las monedas digitales, “los clientes dejan sus bitcoins o sus tokens en wallet por un tiempo, por lo tanto, si no van a estar moviendo sus activos, tienes que preguntar qué le puedo dar a este cliente por dejar a sus activos aquí. Y ahí la línea de entregarle interés”.

De hecho, apunta a que varios de sus clientes son estudiantes que dejan los dineros esperando a que suban con el tiempo. “Nosotros tenemos un 30% de estudiantes como clientes”, pero agrega que en América Latina - donde tienen 600.000 clientes- la lógica, como en Argentina, es utilizar criptomonedas para escapar de la inflación.

El país trasandino representa entre el 25-30% de sus transacciones, mismo porcentaje que significa Chile. En tanto, Perú “se ha convertido en un porcentaje alto (7%), y creo que en Brasil vamos a tener una gran alza en la presencia dentro de este año, porque estamos apostando bastante en lo que es marketing”.

En CryptoMKT aún están a la espera de que se autorice la apertura de las operaciones en Irlanda, donde esperan que represente el 5% de sus transacciones en un inicio de la operación.