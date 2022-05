¿Cuánto ganan los CEO de la gran minería?: el de Codelco es el peor pagado

La pregunta la respondió con otra pregunta. En defensa del sueldo del presidente ejecutivo de Codelco, Octavio Araneda, el nuevo presidente del directorio, Máximo Pacheco, se preguntó si el alto sueldo del máximo ejecutivo de la mayor empresa chilena era en realidad tan alto, al compararlo con sus pares en la gran minería.

Hace una semana, y consultado por la renta de Octavio Araneda -según la página web de Codelco, $ 456 millones líquidos el año pasado-, Pacheco respondió a Pulso: “Me encantaría que esa pregunta también hiciera referencia a cuánto ganan los presidentes ejecutivos de las compañías con las que competimos”. Y prosiguió: “Teniendo posibilidades de estar trabajando en una empresa que le pagaría mucho más, (Araneda) decide seguir su carrera aquí porque eso es lo que le ha hecho toda la vida, porque tiene la camiseta de Codelco, porque cree en este proyecto”.

Esta es la comparación de gerentes de grandes compañías mineras.

1.- Octavio Araneda: menos de US$ 1 millón

El ingeniero civil en minas de la Universidad de Chile ha hecho toda su carrera en Codelco. Un año después de titularse, ingresó a la División El Teniente, en 1986. Veinticinco años más tarde se hizo gerente general de esa división y tras dos años se transformó en vicepresidente de operaciones de la zona Centro Sur de Codelco Chile. El 1 de septiembre de 2019 asumió como presidente ejecutivo, en reemplazo de Nelson Pizarro, luego de un proceso en el que el directorio evaluó candidatos internos y externos. Su remuneración líquida entre abril de 2021 y marzo de 2022 ascendió a $ 456 millones, unos $ 38 millones mensuales. En términos brutos, la cifra asciende a $ 729 millones anuales, unos US$ 863 mil según el dólar al cierre de 2021.

Codelco cerró 2021 con una producción de 1.727.355 toneladas métricas de cobre fino (incluyendo sus participaciones en El Abra y Anglo American Sur), registró ingresos por US$ 21 mil millones y tuvo excedentes por US$ 7.394 millones.

Los cargos gerenciales de Codelco son los puestos estatales mejor pagados. Detrás de Araneda se ubican los gerentes de las divisiones operativas: el de Chuquicamata, por ejemplo, Nicolás Rivera, ganó $ 414 millones en los últimos 12 meses, seguido de Lindor Quiroga, de Radomiro Tomic, con $ 395 millones líquidos.

2.- BHP: un CEO de US$ 14,5 millones

BHP controla y opera el mayor yacimiento de Chile, la mina Escondida, que por sí sola produjo 984 mil toneladas el año pasado. Además, controla Spence. BHP es el segundo mayor productor de cobre del mundo, levemente por debajo de Codelco: en 2021 produjo 1.635.700 toneladas métricas.

El CEO de BHP es Mike Henry, cuyo salario base es de US$ 1,7 millones al año, pero que 2021 tuvo una remuneración variable de US$ 12,6 millones. Total: US$ 14,5 millones.

Pero la diferencia de tamaño con Codelco es amplia. BHP registró ventas totales casi tres veces más altas que Codelco, con US$ 60.817 millones, y sus utilidades ascendieron a US$ 11.304 millones en 2021. A ello contribuyó el cobre, que aporta una cuarta parte de sus ingresos: US$ 15 mil millones en 2021, pero su mayor negocio está en la minería del hierro.

En rigor, el símil de Octavio Araneda en BHP es Ragnar Udd, presidente de Minerals Americas de BHP, cuya división controla el rentable negocio chileno. Udd reemplazó a Daniel Malchuk el 1 de noviembre de 2020.

Ragnar Udd tiene un salario base de US$ 567 mil al año y tuvo un incentivo anual en cash de US$ 521 mil. También BHP consideró un desembolso de US$ 420 mil por su traslado desde Australia a Chile en 2021. En total, su remuneración ascendió a US$ 2.287.000, según el reporte de BHP del año pasado.

Ambos, Henry y Udd, se reunieron la semana pasada en La Moneda con el Presidente Boric y con el ministro de Hacienda Mario Marcel.

3.- El CEO de la minera del grupo Luksic: US$ 4 millones

Iván Arriagada lleva siete años al mando de Antofagasta Minerals, el brazo minero del grupo Luksic que opera Los Pelambres, su yacimiento más grande, y Centinela. Su remuneración total en 2021 ascendió a US$ 3,775 millones, menos que los US$ 4,675 millones de 2020.

El salario base de Arriagada es de US$ 755 mil, una cifra que se incrementó un 25% a partir del 1 de abril de 2021, tras una revisión de mercado, el rendimiento del CEO y la variación en el tipo de cambio desde 2017, dice el reporte anual de la compañía. En diciembre de 2021 se volvió a ajustar un 6,7% por la depreciación del tipo de cambio.

La remuneración variable del CEO de Antofagasta Minerals ascendió a US$ 2,9 millones en 2021 y proviene mayoritariamente de un bono anual de US$ 1,1 millón y de premios de desempeño por US$ 1,4 millones, lo que se calcula según el promedio del precio de la acción de los tres meses finales de cada año.

Antofagasta Minerals produjo 681 mil toneladas y registró ventas por US$ 7.470 millones en 2021. La compañía, así, es un 40% del tamaño de Codelco. Pero su máximo ejecutivo gana cuatro veces más que el de la compañía estatal.

4.- Anglo American: 9,9 millones de libras esterlinas

La compañía británica facturó en 2021 el doble que Codelco: US$ 41.600 millones y registró utilidades por US$ 8.600 millones. En Chile, su filial Anglo American Sur, donde la matriz tiene el 50,1%, anotó ganancias por US$ 1.149 millones. El cobre aporta el 15% de los negocios de la matriz, menos que el platino y sus derivados, con 33%, y que la minería del hierro, con 26%, pero más que los diamantes, que equivalen al 13%, según cifras de 2021.

El CEO de Anglo American es Mark Cutifani, quien tuvo una remuneración de 9,9 millones de libras esterlinas en 2021 (del orden de US$13 millones al tipo de cambio de cierre de 2021). De ese total, 1,8 millones de libras esterlinas correspondieron a su salario fijo y 7,9 millones a componentes variables. Su salario base es de 1.399.000 libras esterlinas.

En Chile, el máximo ejecutivo es Aaron Puna, gerente general de Anglo American Chile. Pero el jefe del área cobre y otros es Rubén Fernandes, CEO de Base Metals. Las remuneraciones de ambos no están detalladas en el reporte anual de Anglo American.

Aaron Puna dirige Anglo American Sur.

En cobre, Anglo American produjo 641 mil toneladas y anotó ventas por US$ 6.433 millones el año pasado. En Chile, Anglo American opera Los Bronces y tiene, además, un porcentaje de Collahuasi.