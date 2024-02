El auge de las acciones de Nvidia sigue atrayendo a más creyentes

La histórica carrera de Nvidia está reportando beneficios a grandes y pequeños inversores. Muchos apuestan porque el boom no ha hecho más que empezar.

Están apostando porque las acciones del fabricante de chips, que se han triplicado con creces en el último año, sigan subiendo. Algunos han recurrido al mercado de opciones en busca de formas de turboalimentar sus apuestas por la inteligencia artificial (IA) después de que un exitoso informe de beneficios hiciera subir las acciones un 17% en los últimos días.

La exuberancia refleja la esperanza de que la empresa sea la vanguardia de la adopción generalizada de la inteligencia artificial, así como un intenso temor a perderse algo entre los inversores que se han mantenido al margen mientras la valoración de la empresa superaba los US$ 2 billones.

Con la ayuda de Nvidia, las acciones han irrumpido con fuerza en 2024. El S&P 500, que ha marcado nuevos récords en las últimas semanas, ha subido un 6,7%. Se trata del segundo mejor rendimiento del índice en este periodo de los últimos 10 años. Las ganancias solo fueron superadas por un aumento del 11% en 2019.

Nvidia ha contribuido a alrededor de una cuarta parte de esas ganancias, según S&P Dow Jones Indices.

El Nasdaq también ha subido un 6,6% este año y se acercó a un récord el viernes. Nvidia, que la semana pasada sumó US$ 277.000 millones de valor de mercado adicional, junto con otros seis titanes tecnológicos conocidos colectivamente como los Siete Magníficos, ha impulsado este índice de gran peso tecnológico.

El índice Dow Jones ha subido un 3,8% este año y ha batido varios récords en las últimas semanas.

“Si nos fijamos en estas cifras y en lo que ha hecho esta empresa, casi no hay precedentes”, dijo Mike Ogborne, fundador del fondo de cobertura Ogborne Capital Management, con sede en San Francisco, que cuenta con Nvidia entre sus cinco mayores participaciones. “Es sencillamente asombroso”, indicó.

Ogborne comparó la IA con el lanzamiento de Internet hace más de dos décadas, que desencadenó una locura tecnológica que duró años.

“Es apasionante”, afirmó Ogborne. “Es fantástico para Estados Unidos”, agregó.

El auge de las acciones de Nvidia sigue atrayendo a más creyentes

Tamar June, de Reno (Nevada), es uno de los inversores que ha participado en el furioso ascenso bursátil de Nvidia. Desde la década de 1990, esta directora ejecutiva de una empresa de software de 61 años ha estado comprando acciones de firmas tecnológicas como Apple, Microsoft, Cisco, Intel y Oracle. June conocía Nvidia desde hacía tiempo, pero en los últimos años seguía leyendo sobre la empresa de chips en las noticias. Le gustaba que fuera rentable y estuviera creciendo.

June decidió comprar algunas acciones en 2022 a unos US$ 260, y luego vio cómo las acciones perdían más de la mitad de su valor ese mismo año. Aguantó, sabiendo que las unidades de procesamiento gráfico de Nvidia estaban muy solicitadas para la computación en la nube. Entonces, un frenesí de IA golpeó el mercado de valores en 2023, disparando las acciones de Nvidia.

Ahora, las acciones de Nvidia se acercan a los US$ 800 y June busca oportunidades para comprar más. No le asustan los temores de que el auge de la IA se venga abajo. June vivió el estallido de la burbuja de las puntocom y la crisis financiera de 2008, y vio cómo las acciones se recuperaban y alcanzaban nuevos máximos.

“Creo que aún está en su fase inicial”, aseguró June sobre los avances de la IA. “Todavía hay mucho margen para la tecnología, porque todo nuestro futuro depende de ella”, añadió.

US$ 20.000 millones en opciones

Una manada de inversores persiguió a Nvidia mientras corría hacia su valoración de US$ 2 billones.

En Robinhood Markets, Nvidia fue la acción más comprada por los clientes en términos netos y recibió los mayores volúmenes de negociación teórica durante el mes pasado, según Stephanie Guild, responsable de estrategia de inversión de la correduría digital.

La subida llevó a muchos operadores a apostar por las opciones de la empresa, un arriesgado rincón del mercado conocido por sus operaciones de auge y caída.

Nvidia también se ha convertido en una de las operaciones más populares de este mercado, con los operadores colocando más de US$ 20.000 millones en apuestas de opciones sobre acciones vinculadas a la empresa durante la semana antepasada, según datos de Cboe Global Markets. Esta cifra es superior a la que invirtieron en Tesla, Meta Platforms, Microsoft, Apple, Amazon y Alphabet juntos.

Las opciones de compra, contratos que confieren el derecho a comprar acciones a un precio específico, fueron especialmente populares. Y muchas de las operaciones parecían indicar que los inversores temían perderse ganancias mayores. Algunas de las operaciones más activas del viernes fueron opciones de compra vinculadas a un salto de las acciones a US$ 800 u US$ 850, por encima de su precio de cierre de US$ 788,17. Apostar contra las acciones ha sido un juego perdedor, lo que ha llevado a muchos inversores a tirar la toalla en las apuestas bajistas.

El valor de muchas de estas opciones se disparó mientras Nvidia subía, recompensando a los que apostaron. Las grandes ganancias también incitaron a otros a unirse a las operaciones mientras continuaba el repunte de la acción.

“Hay un efecto de bola de nieve”, dijo Henry Schwartz, vicepresidente del operador de bolsa Cboe Global Markets, sobre la actividad de opciones en torno a Nvidia.

Antes del informe de resultados del miércoles del gigante tecnológico, las opciones vinculadas al salto de las acciones a US$ 1.300 -cerca del doble de donde cotizaban en ese momento- fueron algunas de las operaciones más populares.

Y para algunos inversores, la subida del 16% en un día del precio de las acciones de Nvidia el jueves no fue suficiente. Buscaron rendimientos aún mayores y se amontonaron en varios fondos cotizados de nicho que ofrecen una exposición magnificada a las acciones de Nvidia.

El GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF ha recaudado casi US$ 500 millones netos de los inversores desde su lanzamiento a finales de 2022. Las acciones del fondo se han más que duplicado en 2024 y han subido casi un 650% desde su creación.

Hasta ahora ha habido pocas señales de recogida de beneficios. Los inversores añadieron US$ 263 millones netos al fondo el mes pasado. El primo del fondo, que turboalimenta las apuestas bajistas contra Nvidia, ha sido mucho menos popular.

La euforia que rodea a Nvidia se ha extendido también a otros valores. Las acciones de Super Micro Computer, una empresa mucho más pequeña valorada en menos de US$ 50.000 millones, se dispararon más de un 30% el jueves tras el informe de resultados de Nvidia. Los operadores gastaron más de US$ 5.000 millones en opciones vinculadas a la empresa, más de lo que gastaron en Tesla esta semana. Tesla vale unas 13 veces más que la empresa.

El software que se está comiendo el mundo

El continuo y rápido ascenso de Nvidia ha sorprendido incluso a los primeros alcistas de los semiconductores y la IA generativa.

El fundador de Atreides Management, Gavin Baker, que empezó a cubrir Nvidia como analista de Fidelity en 2000, recordó a los inversores de su fondo de cobertura de Boston en una carta de principios de 2021 el adagio de Marc Andreessen de que el software se estaba comiendo el mundo. “Hoy, la IA está sustituyendo al software”, escribió.

Atreides comenzó a comprar acciones de Nvidia en el cuarto trimestre de 2022, según los archivos regulatorios.

La apuesta resultó rentable. Pero a medida que las acciones de Nvidia seguían subiendo, Baker empezó a vender. Atreides salió de Nvidia a finales del segundo trimestre de 2023. “Ha sido un doloroso error”, escribió Baker en una carta a sus clientes en junio de 2023, cuando Nvidia cotizaba por encima de los US$ 420 por acción.

La participación de Atreides en la competidora Advanced Micro Devices ha ayudado a mitigar el dolor de perderse ganancias mayores. La firma ganó casi US$ 250 millones solo el año pasado en AMD, que sigue manteniendo junto con varias otras apuestas relacionadas.

Michael Hannosh, un estudiante universitario de 20 años de Chicago, señaló que compró por primera vez acciones de Nvidia en agosto de 2022, cuando la acción cotizaba por debajo de US$ 180. Nvidia fue una de sus primeras compras de acciones. Había construido un ordenador personalizado para videojuegos y utilizaba muchas piezas de Nvidia.

Hannosh afirma que conservó las acciones hasta el pasado mes de marzo y luego las vendió con un beneficio aproximado del 30%. Más tarde compró algunas acciones más a unos US$ 230 y las vendió en el transcurso de los días siguientes con beneficios.

Desde entonces, las acciones se han triplicado.

“Me ha dejado alucinado. Es una locura”, sostiene Hannosh. “Me gustaría haberla mantenido, obviamente”, concluye.