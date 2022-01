El auge en el mercado de las startups provoca una avalancha de inversiones en empresas cada vez más jóvenes

Blank Street tiene un negocio simple: vende café, a veces en carritos, generalmente en tiendas pequeñas. Lanzó su primer local hace 17 meses, antes de que comenzara a llenar Manhattan y Brooklyn de baristas.

Incluso hace un par de años, una cadena de cafeterías sencillas, de bajo costo y en rápido crecimiento, podría haber tenido problemas para encontrar el interés de los inversionistas en tecnología. Pero en el floreciente mercado actual de startups en etapa inicial, la empresa con sede en New York ha recibido compromisos para su tercera ronda de financiación en un año. La inversión de US$ 35 millones se produce solo tres meses después de que la aún incipiente empresa recibiera US$ 25 millones, dijo Vinay Menda, director ejecutivo de Blank Street.

“Vivimos en un mundo donde el capital está disponible”, afirmó Menda, un ex capitalista de riesgo de 29 años que cofundó la empresa de café en 2020 con Issam Freiha. La recaudación de fondos “fue mucho más fácil de lo que hubiera sido” en el pasado, agregó.

En el último año, ha habido una notable avalancha de financiación en la categoría de alto riesgo de las startups en etapa inicial, ya que los inversionistas han clamado por ingresar a las empresas incluso antes de tener personal o un producto. Si bien el sector de las startups se ha visto inundado con cantidades crecientes de efectivo durante gran parte de la última década, la mayor parte ha ido tradicionalmente a empresas privadas en etapas posteriores que han probado sus modelos comerciales.

En 2021 y hasta el 15 de diciembre, los inversionistas inyectaron US$ 93.000 millones en las llamadas startups en etapa inicial y en etapa de incubación en Estados Unidos, un récord. Esa cantidad se compara con los US$ 52.000 millones para todo 2020 y los US$ 30.000 millones en 2016, según PitchBook Data Inc.

Con la entrada de más dinero —y el número de nuevas startups financiadas por empresas de riesgo relativamente plano— las valoraciones se han disparado. La valoración media de las empresas en fase inicial y de incubación-semilla financiadas en 2021 fue de US$ 26 millones, frente a los US$ 16 millones del 2020 y los US$ 13 millones del 2016, según PitchBook.

Los inversionistas que apuestan por el espacio dicen que ven mucho más espacio para que las startups crezcan. Están envalentonados porque muchas empresas de riesgo han estado registrando sus mejores rendimientos desde el auge del punto com, gracias a un sector de software floreciente y ganancias multimillonarias en empresas como Snowflake Inc. y DoorDash Inc. Las valoraciones combinadas de las nuevas empresas privadas, a nivel mundial, se han disparado llegando a los billones de dólares, convirtiéndose en una categoría de inversión enorme.

La actual avalancha de capitales ha provocado que algunos inversionistas destacados den la alarma de que el mercado está sobrecalentado. La angustia entre los conocedores de Silicon Valley por el aumento de las valoraciones de las startups no es nueva, pero la voluntad de difundir esas preocupaciones es notable.

Fred Wilson, socio de Union Square Ventures y patrocinador inicial de Twitter Inc. y Coinbase Global Inc., dijo en una publicación de blog de noviembre que había visto bastantes rondas de inversión en las que las empresas estaban valoradas en US$ 100 millones antes de tener un modelo de negocio sostenible.

“Están siendo ilusos, reconfortados por la posibilidad de que alguien vendrá y pagará un precio más alto en la próxima ronda”, afirmó sobre los inversionistas. “Los números simplemente no cuadran”.

Sam Altman, ex presidente de la incubadora de empresas emergentes Y Combinator —que ha respaldado éxitos como DoorDash y Airbnb Inc.— pronosticó en un tweet de diciembre que los retornos de capital de riesgo de esta década “serán mucho peores que los de la década del 2010″.

Para competir, muchos capitalistas de riesgo dicen que han dedicado menos tiempo a la verificación de antecedentes y otras investigaciones antes de invertir. Una reciente derrota de las acciones tecnológicas de alto crecimiento tiene a los inversionistas particularmente nerviosos, ya que las tendencias de las startups a menudo siguen a los mercados públicos o en bolsa.

Las firmas de riesgo tradicionales han estado recaudando nuevos fondos rápidamente, mientras que los fondos de cobertura y los inversionistas de capital privado se han introducido en el mercado. Gran parte del dinero de los fondos de cobertura se destina a nuevas empresas en etapas posteriores, pero el saturado campo ha empujado a otros inversionistas a buscar empresas en etapas iniciales.

Tiger Global, un fondo de cobertura e inversor de startups con sede en New York, participó en más de 340 rondas de inversión de startups en 2021, frente a las 78 del año anterior, según PitchBook. Hace unos años, los inversionistas más prolíficos solían realizar solo algunas decenas de inversiones de este tipo.

Entre las inversiones de Tiger Global se encuentra Blank Street, que tiene ambiciosos planes de crecimiento pero que implican más construcción física de la que a menudo les gusta a los inversionistas en tecnología. Menda, director ejecutivo de Blank Street, dice que el enfoque simple y sencillo de la empresa le brinda sólidos márgenes de ganancia para sus tiendas, y los ingresos anuales se han cuadriplicado desde que recaudó dinero en septiembre.

Menda dijo que su modelo de negocios se inspiró en un grupo de empresas asiáticas, incluidas Kopi Kenangan de Indonesia y Luckin Coffee Inc. de China, que fueron pioneras en un enfoque similar para atraer clientes con bebidas de bajo costo y aplicaciones que promueven ofertas.

Luckin, por mucho la más destacada de ese grupo, presenta una comparación complicada. La compañía, que en un momento planeó superar a Starbucks Corp. en China, vio caer el precio de sus acciones más del 95% en 2020 después de que les dijo a los inversionistas que hasta US$ 310 millones de sus ventas del 2019 fueron fabricadas por empleados. Luckin llegó a un acuerdo con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos por reclamos de fraude contable, que no admitió ni negó.

Los inversionistas de capital riesgo a menudo evitan un sector cuando su empresa más conocida sufre tal caída en desgracia, pero eso no ha sucedido con las empresas emergentes de café. El negocio de Luckin ha perseverado: registró un rápido crecimiento en su último trimestre y sus acciones han recuperado algunas de sus pérdidas.

Menda dijo que Luckin no es una buena comparación con Blank Street dados sus problemas de gestión anteriores. En cambio, la compañía se fija más en muchas otras cadenas de “café para llevar” que recientemente han podido recaudar dinero y crecer rápidamente, incluyendo a Kopi.

A pesar de las acusaciones de fraude contable y su acuerdo con la SEC, el negocio de Luckin Coffee ha perseverado. PHOTO: YAN CONG FOR THE WALL STREET JOURNAL

Varias rondas de financiación en una empresa activa pueden producirse hoy con solo unas semanas de diferencia, especialmente en áreas que los inversionistas consideran interesantes, como las criptomonedas o las tarjetas de crédito corporativas. En tiempos más tranquilos, los capitalistas de riesgo, generalmente, alientan a las empresas a recaudar cada nueve o 18 meses.

Mark Suster, socio de Upfront Ventures, con sede en Los Ángeles, dijo que la empresa en etapa inicial promedio que analizó a mediados de la década de 2010 estaba valorada en alrededor de US$ 15 millones, mientras que hoy está en alrededor de US$ 25 millones, y, a menudo, las empresas aún tienen que generar ingresos.

Para adaptarse, hace “apuestas más rápidas y antes”, en gran parte basándose en el calibre de los fundadores y las pocas contrataciones iniciales más que en la calidad del producto, dijo.

“Solía poder esperar nueve meses. Podía ver cómo sus clientes usaban su producto”, afirmó. Ahora, “realmente estoy respaldando el talento, luego, con el tiempo, descubriré si pueden ejecutar”.

Otros están recurriendo a apuestas menos convencionales.

En septiembre, la startup Colossal Inc. recaudó más de US$ 16 millones para su plan de recuperar al mamut lanudo como una especie en la naturaleza, modificando los genomas del elefante asiático para que los animales se vean y actúen como mamuts lanudos.

El plan de negocios similar a Jurassic Park busca, en gran medida, ganar dinero con nuevas tecnologías, dijo Ben Lamm, director ejecutivo de la compañía. Pero Colossal también les dijo a los inversionistas que en 2020 existía la posibilidad de “atracciones de parques de mamuts”, entre otras posibles fuentes de ingresos, según una presentación de diapositivas.

Lamm dijo que la compañía solo se propuso recaudar US$ 8 millones, antes de encontrar mucha más demanda de la que esperaba.

“Fue el momento adecuado”, sentenció. “La mentalidad y las visiones de las personas estaban en el lugar correcto y en la escala correcta”.