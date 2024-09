“El Banco Central está zigzagueante”: Alejandro Fernández cuestiona baja de tasas y cambio de tono de la entidad que lidera Rosanna Costa

El Banco Central decidió este martes recortar la tasa de interés que rige la política monetaria en 25 puntos base, llevándola a 5,5%, y prevé apurar nuevas bajas. Tras esta acción y el tenor del comunicado entregado por el instituto emisor, el socio de Gemines Consultores, Alejandro Fernández, sostuvo que le preocupa el cambio de tono de la autoridad monetaria y que, al parecer, “no tiene la brújula muy afinada”.

“El Banco Central está zigzagueante. En el comunicado anterior había tenido un tono opuesto. Ahora la sorpresa el día de ayer fue el tono en que se anticipa una relajación de la política monetaria más rápida a lo previsto. Me preocupa, porque veo que el Banco Central no tiene la brújula muy bien afinada. Cuando escucho las proyecciones me llama la atención. Después del mensaje de aceleración, suponía que el rango de (estimación) crecimiento quedaría entre 2%-2,5% (para 2024), y no, lo dejan entre 2,25% y 2,75%. La verdad es que no entiendo nada”, dijo Fernández en radio Pauta.

Y en cuanto a la tasa, manifestó que “era partidario de mantenerla ayer también. Creo que adelantar la baja sobre la base de que la Fed va a bajar su tasa el 18 de septiembre, me parecía un poco prematuro sin tener el dato de inflación nuestro, y el dato de empleo en EE.UU.. Hemos visto en el dólar la reacción que tenía que ocurrir. Me preocupa, porque son estas decisiones un poco apuradas las que llevan a que la inflación esté más alta de lo que debería estar. La razón de ser de la política del Banco Central es controlar la inflación, y eso no ha ocurrido. No entiendo este cambio de mensaje hacia una política monetaria que va a ser más agresiva en las rebajas de la TPM (Tasa de Política Monetaria)”.

El economista afirmó además que cree que el ente rector sobredimensionó las cifras de actividad más débiles del segundo trimestre.

“La verdad es que no lo entiendo, porque el escenario de inflación se ha complicado. Ellos mismos han aumentado la proyección para diciembre. Este tema, que es muy académico, de separar lo que son shocks de una vez, como el aumento de tarifas eléctricas, respecto de la implicancia que tiene para la política monetaria, me parece un poco ingenuo. Los shocks de un lado a otro están interconectados. En una economía tan indexada como la chilena, donde muchas cosas se ajustan por la UF, me parece que desmerecer el impacto que pueden tener estas alzas en la tarifas eléctricas puede ser peligroso. Por otro lado, tengo la impresión que se sobredimensionó lo malo de las cifras de actividad del segundo trimestre, y que se ignoró el dato de Imacec de ayer”, planteó.

Asimismo, señaló que lo adecuado habría sido reducir las tasas en octubre, tras conocer la postura de la Fed.

“En la medida que las tasas de política de ambos países se tienden a parecer más, la diferencia hoy es mínima, pasa a ser importante lo que hace EE.UU., porque el dólar y la política monetaria de EE.UU. pasa a tener una influencia en lo que el BC puede o no puede hacer. Una cosa es que tengamos la certeza de que EE.UU. va a bajar sus tasas, pero no sabemos cuánto. Existe la posibilidad de que pueda ser 50 puntos base. Es importante el mensaje que transmita Jerome Powell (presidente de la Fed). Creo que lo razonable era esperar hasta octubre, para ver el mensaje de la decisión de tasas y en la reunión de octubre, con más información, podría haber tomado la decisión de bajar tasas, pero con un menor impacto en el tipo de cambio”, agregó.

Otro tema que abordó es el Informe de Política Monetaria (Ipom) que dio a conocer el Banco Central este miércoles, y dijo que le parece razonable el nuevo rango de crecimiento del PIB para 2024.

“Se bajó la cota máxima, el techo del rango y se mantuvo el piso. Me parece que el 2,5% puede ser. Es más probable que esté un poco más abajo. El rango me parece razonable. Lo importante es lo que está detrás de eso”, indicó.

Y cree que la inflación del año puede estar por encima de lo estimado por el Banco Central. “La inflación es tan volátil y tan difícil de predecir que decir un número puntual es garantía segura que te vas a equivocar. Entre 4,5% y 5% debería estar la inflación en diciembre. La corrección me parece razonable”, concluyó.