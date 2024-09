El dispar primer semestre de los holding de los principales grupos empresariales del país

Resultados dispares en su última línea durante los primeros seis meses del año registraron las sociedades holding de los mayores grupos empresariales del país.

En el caso de Quiñenco, holding no minero de la familia Luksic, en los primeros seis meses del año anotó beneficios por $105.835 millones, una fuerte baja de 79,04% respecto a los $505.107 millones del mismo período de 2023.

A través de Quiñenco, el grupo controla SM SAAM, Vapores, Banco de Chile y CCU, entre otras compañías. En su análisis razonado, la sociedad atribuyó la baja en sus beneficios a los resultados de Hapag-Lloyd (donde tiene una participación del 30%) que redujo sus ganancias a US$782 millones, monto 75% menor que un año atrás, por la estabilización de tarifas y mayor demanda en contenedores.

“Cabe mencionar que la primera mitad de 2024 se caracterizó por una recuperación en la demanda por transporte en contenedores y la presencia de nuevas disrupciones en las cadenas de suministro por la situación de inseguridad en el Mar Rojo”, agregó en su análisis.

Como contrapartida, Antarchile, holding controlado en un 74,5% por la familia Angelini, y que es dueño del 60,82% de Empresas Copec, reportó ganancias por US$ 310 millones, un 115% más que los beneficios del primer semestre del año pasado.

En su análisis razonado, detalló que el incremento se debió a una expansión del resultado operacional, el que fue impulsado por la subsidiaria Arauco, que anotó “mayores volúmenes en el negocio de celulosa, compensados en parte por menores precios en celulosa y paneles”.

En tanto, “el mayor resultado operacional en energía se explica por mejoras en las subsidiarias indirectas Copec Chile y Terpel, como consecuencia de un resultado operacional y no operacional más favorable. En tanto, la subsidiaria indirecta Abastible reconoció un mayor resultado operacional respecto al año anterior, reflejo de una mejora en el desempeño de sus operaciones en Perú y Ecuador, parcialmente compensada por una baja en Chile y Colombia”.

Con esto, la sociedad detalló que la ganancia bruta creció 32,9%, alcanzando los US$ 2.297 millones. “Esta fue aportada, principalmente, por las subsidiarias indirectas Copec, con US$ 1.017 millones; Arauco, con US$ 976 millones; Abastible, con US$ 209 millones; Igemar, con US$ 76 millones; y Sonacol, con US$ 20 millones”, puntualizó.

Distinto fue el caso de Minera Valparaíso. En la sociedad, la familia Matte posee el 88,37%, y funciona como holding de varias otras compañías, no obstante la sociedad controladora de todas las empresas del grupo es Forestal O’Higgins. Con todo, Minera Valparaíso, en forma directa y a través de sus subsidiarias Forestal Cominco e Inversiones Coillanca Limitada, es el accionista controlador de Colbún, con un 48,22%, aunque en total la familia Matte posee un 49,96%. Una situación similar es la de Almendral, matriz de Entel, donde Minera Valparaíso tiene un 2,13%, pero la familia en su conjunto posee un 32,59%. Además, según la memoria de Minera Valparaíso, participa de manera indirecta en Bicecorp, brazo financiero del grupo, con un 6,43%, y con un 19,17% en CMPC.

Con este telón de fondo, la sociedad holding reportó una utilidad atribuible a los propietarios de US$134 millones en el primer semestre, una caída de 36,8% respecto del mismo periodo del ejercicio previo.

En su análisis razonado, la compañía explicó que “esta variación negativa en los resultados de Minera se explica principalmente por los siguientes factores: una disminución en los resultados de la sociedad controlada Colbún”, así como “una disminución en los ingresos financieros, debido a que en marzo de 2023 se registra como resultado devengado por forward una utilidad financiera. Desde el 01 de abril de 2023 los contratos derivados se registran como contabilidad de cobertura. Lo anterior generó un efecto negativo en el resultado de Minera de US$16,8 millones”.

A ello, se sumó que se percibieron menores dividendos, “principalmente de nuestra inversión directa e indirecta en Copec con un efecto negativo de US$16,3 millones”, así como “una menor utilidad registrada por nuestras inversiones directas e indirectas en Sardelli Investment S.A., Empresas CMPC y Bicecorp”.