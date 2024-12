El lento avance de la OPA por Cementos Bio Bio y la opinión del único director electo por Yura

Fue a mediados de noviembre cuando la peruana Yura, filial del brazo cementero de la familia Rodríguez, lanzó una OPA para hacerse de hasta 53 millones de acciones de Bío Bío, representativas del 20,06% de su capital. Pero la información reportada este martes en la mañana por la Bolsa de Santiago da cuenta de que se ha aceptado un 1,75% de la oferta, equivalente a 928.301 acciones. Estos papeles representan el 0,35% de la propiedad de la compañía.

En 2020, Yura compró el 19% de Cementos Bío Bío a las hermanas Anita y Loreto Briones, por lo que de lograr su objetivo, su participación subiría hasta el 40% de la propiedad. Pero dadas las aceptaciones, aún está lejos de su meta, a pesar del incremento en el precio.

Yura ofertó inicialmente un valor de $ 1.092,1 por título, por un monto total de $ 57.881 millones. Sin embargo, tres días después el directorio de CBB reveló que la compañía norteamericana Mississippi Lime Company (MLC) había presentado, en mayo, una carta de intención para una oferta no vinculante por la compañía a sus accionistas controladores, los Briones, Rozas y Stein, de US$1,89 por acción, aproximadamente $1.712 al dólar de ese momento, cifra que redujo en dólares en 20% y pesos en un 14% en noviembre. La revelación de esa operación llevo a Yura, el martes 26, a elevar su oferta y acercarse a la propuesta de MLC: lo aumentó a $1.450 por papel.

A fines de noviembre, sin embargo, MLC puso fin a las tratativas que llevaba con los controladores de Cementos Bío Bío (CBB) para la compra del 100% de la compañía, dejando la vía abierta para que la peruana Yura saque adelante su propuesta de compra por el 20% de la empresa.

La OPA vence el próximo 13 de diciembre, fecha para la cual, apuntan agentes del mercado, debiera conocerse el real nivel de aceptación de la oferta.

La opinión de los directores

A pesar de la subida de precio de Yura, la mayoría de los directores señaló que la empresa continúa subvalorada. Así lo planteó el director Felipe Vial Claro, que en su opinión respecto de la oferta, señaló que es necesario tener en cuenta que el precio ofrecido por la norteamericana, lo que reveló que “la compañía estaba subvalorada en las bolsas de comercio”. Así, apuntó que el nuevo precio de Yura “es todavía inferior al que se considerara en su oportunidad por MLC”. Por eso, sostuvo que “el suscrito sigue pensando en que el valor ofrecido originalmente por MLC refleja de mejor manera el valor intrínseco de la compañía”.

Por su parte, Christian Sturms señaló que a pesar de que el precio ofrecido actualmente es 32,77% superior a la oferta inicial, “en mi opinión sigue siendo insuficiente para aquellos accionistas que vean su inversión en CBB a más largo plazo”. En esa línea, la directora Katia Trusich argumentó que el alza de Yura es “relevante”, pero el precio “podría estar afectado negativamente por condiciones estructurales del mercado y la baja presencia bursátil de la acción, y no considera las perspectivas de crecimiento que se esperan para los próximos años”.

En tanto, Boris Garafulic apuntó también a que “la OPA podría tener mayor atractivo para aquellos accionistas que estén dispuestos a transar precio por liquidez inmediata”, pero que “el nuevo precio de la OPA no hace suyo el repunte de a actividad económica debería tener generando un impacto positivo director en el valor de CBB”.

Para Alfonso Rosas, el valor ofertado por Yura es bajo “bajo considerando operaciones de similares características y montos, ya que no considera el potencial crecimiento una vez que termine el ciclo de baja demanda asociado a la industria de la construcción, ni nuevos proyectos mineros que demandan cal”.

Eduardo Novoa apuntó a que “si bien el alza “hace más atractiva la oferta para aquellos accionistas que requieran liquidar su inversión de manera inmediata”, apunto que “a mi juicio, no lo sería tanto para aquellos accionistas que no se encuentren en tal posición puesto que, en mi opinión, dicha valor valoración no considera el valor que se espera que tenta la compañía en el mediano plazo”.

La voz disidente es el director independiente Ignacio Pérez Alarcón, propuesto y electo con los votos de Yura Chile SpA en la elección de la mesa de abril de este año. “Me parece conveniente esta oferta para los accionistas que deseen hacer líquida su inversión”, considerando el incremento de 32,7% en el precio respecto de su primera oferta, así como la opción dada por Yura de que de, en caso de vender acciones de Cementos Bio Bio 90 días después de la OPA a un precio mayor al pagado por ellos, dicho mayor precio será pagado a los accionistas que le vendieron en la OPA.