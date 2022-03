El precio del bitcoin se dispara a medida que aumenta la demanda en Ucrania y Rusia

Los bolsas de criptomonedas, incluido Coinbase, han dicho que no congelarán las cuentas rusas sin sanciones o requisitos legales para hacerlo. En esta foto de archivo se puede ver el logo de Coinbase Global Inc., la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande de Estados Unidos, en un jumbotron del MarketSite del Nasdaq (lugar donde se ponen anuncios de empresas que forman parte del índice) y otros en el Times Square en New York, EE. UU., el 14 de abril del 2021. REUTERS/Shannon Stapleton//File Photo