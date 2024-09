El tenso cruce entre la ministra Jara y el presidente de RN por cierre de farmacia asaltada

La decisión de la Dirección del Trabajo (DT) de suspender la atención a público de la farmacia Salcobrand ubicada en La Cisterna, luego de que sufriera un “turbazo”, sigue generando debate y críticas de distintos sectores.

Esta vez los reparos llegaron desde el Senado. Específicamente de la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta. Al final de la sesión de este miércoles, el senador y presidente de RN, Rodrigo Galilea, aprovechando que estaba presente la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, tomó la palabra.

“Quería decirle ministra que considero lo más desafortunado del planeta la decisión de la Dirección del Trabajo de cerrar la farmacia que fue asaltada por una turba. No puedo encontrar una explicación para entender lo que la DT dijo. Me parece insólito desde todo punto de vista. Que a la persona que es víctima de una turba que no tiene como contralar o anticipar, se le termine diciendo usted cierre… me parece un sinsentido completo”, sostuvo el legislador. Y finalizó señalando que “me pareció absolutamente desafortunado”.

La ministra respondió de vuelta: “Sería interesante poder conversar con el director del Trabajo si le parece a la comisión”, indicó la ministra. Complementó su frase señalando que “he sido informada y la DT actúa con criterios técnicos y acá lo que se burló fueron normas de orden laboral. Evidentemente la seguridad publica es tarea del Estado, no de los empleadores, que sí deben contribuir en la parte de la seguridad laboral que corresponda”. No obstante, Jara enfatizó que “el organismo pertinente para informar (sobre el tema) es la DT”.

Por lo mismo, al final de la sesión, la comisión acordó oficiar (invitar) al director del Trabajo, Pablo Zenteno, para explicar las razones del cierre de la farmacia.

El caso

A fines de agosto, un local de farmacias Salcobrand ubicada en La Cisterna fue asaltada por un grupo de personas, en los llamados turbazos, tras lo cual, la Dirección del Trabajo Regional Metropolitana Oriente decidió suspender las funciones a público de esa tienda.

La decisión se adoptó luego de una denuncia hecha por Federación de Trabajadores de Farmacias responsabilizaran a la empresa de no contar con las adecuadas medidas de seguridad para los trabajadores.

“La Dirección del Trabajo Regional Metropolitana Oriente instruyó una fiscalización donde constató que, en el lugar de trabajo los trabajadores estaban en peligro inminente debido a la acción delictual que se desarrolla en el entorno. Debido a que era imperioso asegurar la protección de la vida y la salud de los trabajadores (artículo 184 bis del Código del Trabajo), el equipo de fiscalización suspendió las labores del local y requirió al empleador que adoptara las medidas necesarias para la protección de la vida e integridad de los trabajadores y trabajadoras del local”, explicó a Pulso la Dirección del Trabajo.

De acuerdo a lo señalado por la DT, “la causa de la suspensión es el riesgo grave e inminente para la vida o salud de los trabajadores. Además, se fiscalizó la documentación laboral, de higiene y seguridad y el protocolo de prevención de riesgos ante actos de vandalismo”.