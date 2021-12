Empresarios y trabajadores fijan sus posturas sobre el proyecto que busca adelantar el cierre para el comercio

A principios de noviembre, la Comisión de Trabajo del Senado respaldó en general, el proyecto de ley relativo al cierre de los establecimientos del comercio y al descanso de los trabajadores del comercio, que responde a varias mociones refundidas de autoría de los senadores Alejandro Guillier, (Independiente), Yasna Provoste, (DC) Alejandro Navarro (Independiente); David Sandoval (UDI), Juan Pablo Letelier (PS) y Carolina Goic (DC).

Ese día, la instancia parlamentaria, presidida por la senadora Carolina Goic, acordó generar una mesa de trabajo, con un plazo de 3 semanas, para abordar indicaciones al texto legal y, además, revisar otras iniciativas relativas a materias de jornadas, para iniciar el estudio en particular la última semana de noviembre.

Dicha mesa de trabajo ya comenzó a sesionar y está integrada por el gobierno a través de la Subsecretaría de Trabajo; los privados representados por la Cámara Nacional de Comercio (CNC), la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) y Cámara de Centro Comerciales Chile, la Confederación del Comercio Detallista y Turismo de Chile y los representantes de los trabajadores como sindicato interempresa Walmart Chile y la Confederación Coordinadora de Sindicatos del Comercio y Servicios Financieros.

Si bien existe el ánimo de avanzar en mejorar la calidad de vida de los trabajadores, los caminos escogidos por los representantes del empresariado y de los trabajadores difieren.

Ricardo Mewes, presidente de la CNC: “Lo que queremos es que el comerciante junto a sus trabajadores pueda adecuar los horarios dentro de la jornada”.

¿Cuál es la postura que la Cámara Nacional de Comercio (CNC) está adoptando en el debate sobre el cierre más temprano?

Hemos sido críticos de este proyecto. Si bien entendemos que hay que cuidar la vida familiar y protegerla, pero, por otro lado, lo que hemos planteado es que es importante recuperar todavía cerca de 84 mil empleos formales que ha perdido el comercio. Por ello este no es un momento oportuno para abordar un tema como el que se plantea en el proyecto de ley. Además, hemos planteado una serie de inconvenientes y a la vez ideas para que se pudieran abordar en la discusión.

¿Cómo cuáles?

Hay que fijarse muy bien de lo que pasa en el resto del país, y no legislar desde Santiago. Muchas veces se comete el error de legislar desde la zona central sin mirar las distintas zonas y sus complejidades. Hay estacionalidades, horarios distintos a los que se piensan desde acá. Nuestro planteamiento es que se debe no se debe regular el cierre, sino que la jornada de trabajo. Lo que queremos es que se genere la oportunidad para que el comerciante junto a sus trabajadores pueda adecuar los horarios dentro de la jornada. Además, se podrá generar un mayor nivel de empleabilidad.

Dentro de lo que ha podido ver, ¿hay ánimo para llegar a acuerdos en la mesa técnica?

Esta mesa técnica tiene que buscar un consenso. Su principal función y trabajo es que recogen la opinión de todos los que exponen. Aspiro a que podamos ser capaces de conjugar las libertad de los empleadores y empresarios a negociar con los trabajadores poniendo sobre la mesa las legítimas aspiraciones de la vida familiar y los intereses que tienen las empresas.

Juan Moreno, presidente Sindicato Interempresas Walmart: “Los que reclaman son las grandes tiendas que se esconcen detrás de las pequeñas y medianas empresas”

¿Cuál ha sido la postura que ustedes han adoptado sobre el proyecto que busca el cierre más temprano?

Lo que nosotros creemos es que se debe resolver un problema de fondo, estructural que tiene que ver con la calidad de vida de las personas y la vida familiar. Pero también se debe analizar el comportamiento de las ventas, como se han generado las reestructuraciones. El cierre de las 19 horas es un propósito de vida, pero también tiene que ver con el nuevo modelo que se quiere instalar en el comercio, en el retail. Tenemos largas jornadas, menos personal más subcontrataciones, se va precarizando más el mercado laboral.

¿Tienen una postura definida?

El objetivo es adelantar el cierre. Nuestra posición es que se debe dar la discusión para mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Esto no afecta a las pymes porque ellos tienen otro horario, generalmente tiene cierre intermedio, además atienden hasta las 19 horas. Esto es para las grandes empresas. Los que reclaman son las grandes tiendas, los supermercados que se esconcen detrás de las pequeñas y medianas empresas.

¿Espera que esta mesa de trabajo pueda consensuar y lograr presentar propuestas en común para el debate legislativo?

No sé si al gobierno le queda tiempo para avanzar en este proyecto, es probable que quede para el próximo período. Este es un tema que se tiene que discutir con tiempo. No es algo que se pueda ver ahora, es probable que no avance. Sin embargo, lo que se debe definir es si se puede cerrar más temprano. si es a las 7 bienvenido sea, si es más tarde se puede discutir, pero no a las 10 de la noche, porque tampoco es bueno. Las encuestas muestran que las personas que trabajan hasta tarde son asaltadas tiene poca movilidad para llegar a sus casas.