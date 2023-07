¿Es esta oferta de “Todo lo que puedas volar” ridícula, o ridículamente genial?

PUNTA CANA, República Dominicana - Acababa de aterrizar y no podía responder a una pregunta básica del formulario de inmigración: ¿Adónde iba después?

Sólo sabía que volaría con Frontier Airlines y que podría ir a cualquier sitio, desde Hartford (Connecticut) a San Diego.

Frontier ha estado promocionando un pase “Todo lo que puedas volar” que permite a los viajeros ir a donde quieran con poca antelación. Los pasajeros pagan impuestos y tasas de equipaje o asiento. Me hice con un pase GoWild a un precio promocional de US$ 599 al año -ahora cuesta US$ 1.999- y lo puse a prueba el mes pasado.

Si el pase parece una oferta increíble, es porque puede serlo. Pero también es Frontier, así que el pase viene con muchos asteriscos. El más importante: los titulares del pase sólo pueden reservar vuelos nacionales con un día de antelación y vuelos internacionales con 10 días, siempre que haya plazas GoWild disponibles en el vuelo deseado. Los viajeros que reserven escapadas ultracortas corren el riesgo de no poder encontrar un vuelo de vuelta barato, o ningún asiento.

El pase probablemente no sea para usted, si es de los que planifican sus viajes con antelación o simplemente quiere saber a dónde se dirige. Y dada la falta de Wi-Fi en los vuelos de Frontier, los viajes de negocios probablemente queden descartados. Pero para quienes tengan flexibilidad y una gran tolerancia a las búsquedas de vuelos por Internet y a los asientos que no se reclinan, es una gran aventura por el precio relativamente bajo que pagué.

Puse el pase a prueba, jugando nueve días a la ruleta de los vuelos de Frontier a finales de junio. El costo total de siete vuelos: US$ 673,21 en impuestos y tasas, además del pase original.

Combinando el costo del pase anual con los impuestos y tasas, puede salirte mucho más barato que comprar un montón de pasajes si vuelas mucho en el último minuto (aunque ahora que el pase anual cuesta más, es menos negocio).

Jacob Brown, profesor de Denver con los veranos y los lunes libres, dijo que ahora ve a su madre en Misuri más a menudo que un hermano que vive cerca de ella, gracias a GoWild.

El de Frontier no es el primero, ni siquiera el único pase “Todo lo que puedas volar”. Alaska Airlines tiene un pase regional “Todo lo que puedas volar”, y American y JetBlue también tenían versiones.

Vistas de la playa en Punta Cana, segunda parada del viaje. FOTO: DAWN GILBERTSON/THE WALL STREET JOURNAL

Siete vuelos, algunas esperas

Mi viaje, aunque relativamente barato, no fue ni mucho menos gratis. Las tasas de Frontier por el asiento y la maleta pueden aumentar en cualquier segmento de vuelo. Una sola maleta de mano de Chicago a Orlando, Florida, me costó US$ 71.

Aun así, el pase funcionó. Reservé sobre la marcha siete viajes de ida, incluidas las conexiones, a precios que oscilaban entre US$15 y US$ 90 de tasas, una fracción de lo que Frontier y la mayoría de las demás aerolíneas cobraban por boletos de última hora en esas fechas.

El total fue de unos US$ 96 por vuelo, incluidos los gastos de equipaje y algún asiento extra (The Wall Street Journal pagó mi pase y los gastos de vuelo. Frontier no fue notificada de mis planes).

En un video de YouTube, el director ejecutivo de Frontier, Barry Biffle, se asoma a un balcón y promociona la posibilidad de ir desde un espectáculo en Las Vegas a una tirolina en Costa Rica, pasando por un fairway en Florida. No pude elegir exactamente entre destinos de ensueño.

Frontier es bastante pequeña y opera vuelos poco frecuentes. Intenté reservar viajes a Puerto Rico o St. Thomas, en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, pero no encontré disponibilidad desde las ciudades que consulté. Volé a Orlando con la esperanza de ir a algún lugar más exótico, pero en lugar de eso tuve que dar 16.000 pasos en un día sofocante en Epcot, debido a la falta de opciones de vuelos GoWild.

Pero hubo victorias. En Chicago, me dirigí desde el avión al club de lectura del patio trasero de un amigo -incluso había leído el libro- y disfruté de un almuerzo frente al río y de unas copas. Disfruté de pescado y patatas fritas en Epcot con una pareja británica en un pub recomendado por mi conductor de Uber. Fui a Connecticut a ver a mi familia, con una escapada a Newport, Rhode Island. La sala VIP del aeropuerto de Punta Cana tenía piscina.

Milagrosamente, ninguno de mis vuelos fue cancelado, a pesar del caos meteorológico y de la irregular fiabilidad de Frontier.

Antes de mi maratónico viaje, Frontier canceló mi primer vuelo GoWild, de Las Vegas a Phoenix a principios de junio, y no pudo conseguirme otro vuelo en dos días. Pasé la noche en tierra y tuve que pagar US$ 170 por un vuelo de Southwest a casa. Frontier me reembolsó el pasaje barato y las tasas, y me ofreció un vale de viaje de US$ 100.

Un rompecabezas de viaje

Reservar asientos en GoWild puede llevar tanto tiempo como los propios vuelos. Por cada vuelo que tomé, había 10 que no tenían asientos. Frontier no ofrece una forma sencilla de encontrar vuelos GoWild desde tu aeropuerto, para disgusto de los titulares de pases en un grupo de Facebook. Y, por alguna razón, no se puede ver la disponibilidad de GoWild en la aplicación de la aerolínea.

Una representante ha dicho que la aerolínea tiene previsto añadir esa función, pero no ha facilitado un calendario.

Reservé mi primer vuelo, de Phoenix a Atlanta, unas horas antes del despegue. Atlanta no estaba en lo alto de mi lista de deseos, pero Frontier tiene una amplia lista de vuelos allí y yo había visto disponibilidad barata a primera hora del día siguiente a República Dominicana.

El vuelo de 3,5 horas a Atlanta me costó US$ 15 con el pase. La tarifa estándar de Frontier ese día costaba US$ 369, y Delta Air Lines cobraba más de US$ 900 con conexión. Mi vuelo a Punta Cana me costó US$ 73, y sólo esa cantidad debido a los impuestos internacionales. La tarifa normal de Frontier para ese día era de US$ 239 y la de Delta, de US$ 565.

Nadie está comparando Delta y Frontier, por supuesto. Frontier vende viajes de vacaciones baratos, no comodidad ni ventajas (o millas, que los titulares de pases no acumulan) con su pase.

El breve plazo de reserva me obligaba a luchar constantemente para encontrar mis próximos vuelos. A veces me quedaba despierto hasta medianoche, cuando las tarifas nacionales de GoWild aparecen si están disponibles. Otras veces refrescaba el ordenador en mitad de la noche para ver si había un vuelo GoWild a San Juan de Puerto Rico.

Lo que fácil viene, fácil se va

Más de una vez, una tarifa GoWild desapareció cuando no reservé con la suficiente rapidez. Cuando el vuelo directo de Frontier de Orlando a Hartford no estaba disponible, cogí un vuelo de conexión de US$ 25 a través de Raleigh-Durham en Carolina del Norte. Cinco minutos después ya no estaba disponible.

Las Vegas es un lugar muy popular entre los titulares de pases, y yo esperaba llegar allí de camino a casa desde la Costa Este. No hubo suerte, ni siquiera un miércoles. Frontier pedía US$ 555 por un vuelo de ida a Las Vegas, con una escala de 17 horas en Orlando. Tampoco pude llegar a Phoenix.

Así que elegí un vuelo de US$ 25 de Hartford a San Diego, vía Atlanta. Frontier y Southwest cobraban más de US$ 500 por un pasaje normal. El inconveniente: levantarme temprano para conducir dos horas hasta Hartford para un vuelo a mediodía (Frontier solía volar desde el aeropuerto de Providence, R.I., mucho más cercano, pero puso fin a ese servicio).

Al llegar a San Diego a las 8 de la tarde, pensé en quedarme a dormir y comprar un pasaje normal para volver a Phoenix al día siguiente, ya que me enfrentaba a un periodo de vacaciones en el que el pase GoWild no estaba disponible. Durante mi escala en Atlanta, comprobé los vuelos de San Diego a Phoenix y di en el clavo. El boleto costaba US$ 15.

Todo salió bien. Pero para un viaje de negocios la semana que viene, no utilizaré mi pase Frontier.