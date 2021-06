Exministro de Economía de Bachelet por programa económico de Jadue: “No va en la dirección de hacer una propuesta responsable a la ciudadanía”

No más AFP, impuesto permanente a los altos patrimonios y elevar la carga tributaria en hasta 10 puntos del PIB en cuatro años, son solo algunas de las propuestas económicas del precandidato presidencial del partido comunista, Daniel Jadue, que oficializó este miércoles con la entrega de su programa de gobierno.

Frente a ello, el exministro de Economía del segundo gobierno de Michelle Bachelet, Luis Felipe Céspedes, dijo a Pulso TV que este tipo de planteamientos son más bien una manifestación de intenciones, con pocas opciones de materializarse.

“(En) Lo de aumentar la carga tributaria en 10 puntos en 4 años, lo que se hace más bien es una manifestación de intenciones que no tiene un correlato con algo que sea verdaderamente posible de hacer, sin afectar significativamente la marcha de la economía, sin afectar significativamente los empleos que se crean. En estas épocas electorales vamos a escuchar muchas propuestas, pero creo que dado el contexto en que está el país, tratando de recuperarnos de una pandemia, hay que ser muy, pero muy responsables, y este tipo de planteamientos no va en la dirección de hacerle una propuesta responsable a la ciudadanía, una propuesta verdaderamente de cambios que sean sostenidos”, sostuvo Céspedes.

El alcalde de Recoleta, dijo la semana pasada en Bloomberg News que si gana las elecciones esa reforma tributaria será para financiar la creación de un nuevo sistema de pensiones y otros programas. Céspedes insistió en que no es algo viable en un período de gobierno.

“Aumentos de esa magnitud no son aumentos que hayamos visto en países que tengan algún tipo de cercanía con el nuestro. Además, me parece poco responsable sostener que se puede aumentar 10 puntos la carga tributaria en cuatro años y que todo lo demás va a quedar constante, y que vamos a ser capaces de hacer todas las otras cosas que se están prometiendo. Entiendo que existe una demanda importante por mayor niveles de redistribución e igualdad en nuestro país, pero tenemos que hacerlo, nuevamente, sobre la base de un crecimiento que nos permita poder lograr que esas tareas sean sostenibles en el tiempo”, manifestó.

Por otro lado, indicó que las propuestas están en los extremos y que a su juicio la forma en que se ha planteado la discusión ha sido equivocada. Aseguró además que estas ideas polarizan la discusión económica.

“En el gobierno pasado llevamos adelante una ley de libre competencia, que en mi opinión es fundamental si queremos hablar de crecimiento, si queremos hablar de competencia, de productividad, que fue un tema central en el IPoM (...) Se necesita una colaboración y un Estado robusto en la provisión de bienes públicos productivos. De las propuestas que menciona no he visto ninguna en esa línea. Me parece que más bien que tienden a polarizar la discusión económica y que no existen experiencias exitosas sobre la base de ese tipo de políticas”, afirmó.

Ideas de la centroizquierda

Aún no se zanja quién será el candidato o candidata presidencial de la centroizquierda. Desde ese punto de vista y en miras al futuro programa de gobierno de quien represente al sector, el exsecretario de Estado dijo estar confiado en que habrá un acuerdo “serio y responsable”.

“En el pasado, la centroizquierda ha sido muy responsable en sus planteamientos, y eso no significa que no haya habido ocasiones en las cuales algunas de las medidas que se plantearon durante la campaña no se hayan podido materializar, precisamente por causas que eran razonables de enfrentar. Confío en que la centroizquierda va a ser capaz de lograr acuerdos serios y responsables en materia programática para hacerle una propuesta al país que efectivamente nos permita enfrentar los anhelos que tiene la ciudadanía. Y hacerlo de manera responsable, no hacerlo con mensajes que suenan muy bien en el papel, pero que a la hora de llevarlos a la práctica no tengan ningún tipo de viabilidad, y no por razones que puedan ocurrir en el futuro, sino porque partimos con propuestas que son alejadas de cualquier realismo”.

Agregó que “confío en que la centroizquierda va a ser capaz de proponerle al país una alternativa de gobierno seria y responsable con cambios significativos, pero a la misma vez sostenibles en el tiempo y que incluyan a amplias mayorías”.

Inversión y crecimiento

Sobre la inversión y crecimiento económico del país, Cérpedes dijo que es importante la seriedad con la que se aborde el tema constitucional que se va a instalar en las próximas semanas.

“Si logramos plasmar la capacidad de diálogo, de encontrar acuerdos, tenemos posibilidades reales de generar una institucionalidad que sea estable en el tiempo y que permita, precisamente, generar mayores oportunidades de inversión, de investigación y desarrollo, de mejores fuentes de trabajo. El escenario de corto plazo es altamente desafiante desde el punto de vista de generar niveles acotados de incertidumbre que nos permitan sostener la inversión, por lo mismo que es muy importante ser serio y responsable con las propuestas que se hacen”, sostuvo.

Ante los riesgos e incertidumbre política que planteó el Banco Central en el último IPoM y la carta que enviaron 34 constituyentes que piden cambiar las reglas de la convención, indicó que “hay una legítima expectativa de que efectivamente seamos capaces de sentarnos a discutir el nuevo marco que va a regir al país hacia adelante, y eso se hace sobre la base de las reglas que nos fijamos. Ha sido importante la reacción de todo el resto del espectro político. Ahí tienes un buen ejemplo de que existe una mayoría que entiende que se requieren cambios, pero que deben ser hechos con todo el rigor, con todo el respeto a la institucionalidad”.