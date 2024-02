Falabella reporta resultados en línea con las estimaciones y mercado resalta reducción de deuda

En línea con lo esperado. Así calificaron los bancos de inversión los resultados de Falabella para el último trimestre del año pasado y total 2023, aunque siguen viendo con preocupación la baja en las ventas de Sodimac, en medio de la crisis del sector construcción.

El retailer comunicó que en el último cuarto de 2023 alcanzó una utilidad neta de US$80 millones, casi diez veces más que los US$ 9 millones del último cuarto del año previo, totalizando para el pasado ejercicio beneficios por US$ 69 millones, un descenso de 65% respecto de 2022.

En tanto, los ingresos del periodo moderaron su caída respecto del año anterior. Así, en el cuarto trimestre los ingresos consolidados sumaron US$ 3.559 millones y registraron una reducción de 6% versus 2022, lo que se compara con la baja de 10% en el tercer trimestre. A la vez, el Ebitda del último cuarto anotó una expansión de 30% y subió hasta US$ 333 millones. En 2023 completo, el Ebitda ascendió a US$ 740 millones, un 21,2% menos que en 2022.

La mejora ha sido tomada con relativo optimismo por el mercado, que a esta hora empuja las acciones de Falabella a un alza por sobre el 2%.

La visión de los agentes

En un reporte enviado a clientes, BCI señaló que los ingresos del trimestre de Falabella estuvieron en línea con sus expectativas, y destacó que “el plan de reducción de gastos logró una reducción de un 8%. Además el nivel de endeudamiento, medido como deuda financiera neta sobre Ebitda no bancario, alcanzó 6,5 veces (versus el peak de 8,6 veces en el segundo trimestre de 2023), gracias al incremento en Ebitda y posición de caja, la que alcanzó los US$1.229 millones, que permitió bajar la deuda financiera neta en 12% año a año”.

“A nivel de negocios, existe una mayor contribución de Mallplaza, seguido por los negocios en Chile de Tiendas por Departamento, Supermercados y Banco, contrarrestado parcialmente por Mejoramiento del Hogar Chile”, dijo BCI.

De hecho, en su reporte Falabella informó que el descenso de 8,5% de los ingresos totales del grupo fueron liderados por el área de mejoramiento del hogar: en el año, los ingresos en Chile en esa área retrocedieron 20%, variación que fue moderada a un 13,9% en el último cuarto. El negocio de las tiendas por departamento en Chile cayó 14,6% en el año completo, con una baja de 7,4% en el último cuarto. El rubro más resistente siguió siendo supermercados, con una caída de solo 2,3% en el año.

En tanto, Credicorp sostuvo en un informe que el Ebitda se ubicó por encima de sus estimaciones. Afirmó que mientras los ingresos de la compañía luchan “con las desafiantes condiciones macroeconómicas, los márgenes mantuvieron su camino de recuperación, lo que resulta en una sólida recuperación del Ebitda, lo que condujo a una senda de desapalancamiento más rápida de lo esperado”.

Además indicó que, como era de esperar, el índicador de SSS (por las siglas en inglés de Same Stores Sales) registró caídas, mientras que en Sodimac “las ventas siguen deprimidas por la contracción del sector de la construcción, mientras que los grandes almacenes siguen ante un escenario de gran promoción. Además, Tottus continuó ajustando su propuesta de valor. La noticia positiva es que seguimos viendo una tendencia de recuperación en SSS, lo que indica que lo peor definitivamente ha quedado atrás”.

Con todo, la entidad subrayó que “Sodimac sigue estando por debajo de nuestras expectativas trimestre tras trimestre, y todavía no hay señales de (estar) cerca del punto de inflexión”.

Según Bice Inversiones, en Chile los resultados fueron positivos y estuvieron “impulsados por menores provisiones en el Banco y sólidas tendencias en Supermercados, parcialmente compensados por Mejoramiento del Hogar”, mientras que Perú presentó un alza de 12% en su Ebitda, en tanto Colombia vio una baja año a año de 73%. Respecto de la reducción del apalancamiento, la entidad comentó que es fruto de “mejores resultados minoristas y una reducción de -11% trimestre a trimestre de la deuda financiera neta a $ 3.212.344 millones debido a mayor efectivo y equivalentes”.

