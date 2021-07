FEN raya la cancha a académicos asesores de candidatos presidenciales y llama a un “debate de ideas”

La Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile ha estado durante las últimas semanas y a medida que acerca la fecha de la elección de primarias presidenciales en la primera línea de la discusión económica-política, ya que cuenta en sus filas con académicos que tienen una participación activa en distintas campañas y han tenido distintos tipos de discusiones lo que puso en alerta a los directivos de la FEN. Esto considerando que luego de las primeras, el debate se acrecentará de cara a las elecciones de noviembre.

La Facultad suma tres académicos que están a cargo de los programas económicos de candidatos presidenciales de centroizquierda e izquierda. A saber: Daniel Hojman con Paula Narváez; Ramón López con Daniel Jadue, y Roberto Álvarez con Carlos Maldonado. A estos se suman Nicolás Grau, que es parte de uno de los equipos de Gabriel Boric, Dante Contreras también en la candidatura de Narváez, así como Fabián Duarte en la de Maldonado, y algunos profesores que están en las campañas de los candidatos de Chile Vamos, como Jorge Hermann (Joaquín Lavín), Guillermo Le Fort y Alejandro Alarcón (Sebastián Sichel), entre otros.

En suma, el Departamento de Economía tiene actualmente 37 profesores, de los cuales, entre primera y segunda línea de apoyo a candidaturas, se puede contar unos 10 académicos con distintas jornadas, desde profesores titulares a otros que van a realizar ramos puntuales.

Todo esto hizo que el Consejo Directivo enviará un comunicado interno a los profesores para instar a que el debate se hiciera sin descalificaciones. “Lo que se publicó fue una opinión del Consejo de la Facultad llamando a que los profesores mantuvieran las formas y actitudes respetuosa en los debates. Tienen toda la libertad de académicos, pero tienen que tener en cuenta que, dentro de su libertad, representan a la facultad”, sostuvo el decano de la FEN, José De Gregorio.

En ese sentido, el decano subrayó que “lo que esperamos es que se discutan ideas y no haya descalificaciones. La universidad no puede ser otra trinchera más, sino que debe ser un aporte desde la academia, desde las ideas y el conocimiento”.

Complementando esa visión, el vicedecano Enrique Manzur comentó que “no nos preocupa la discusión de las ideas, sino que haya ataques a las personas, que hubiera una cierta superioridad moral de unos sobre otros por alguna razón”.

Precisó que, si bien esto genera tensión, “de alguna manera queremos influir en la vida pública del país. En la medida que no afecte sus labores no hay problema en que participen en campañas presidenciales”.

Para estar presente en el debate de las ideas, la FEN prepara algunos debates de cara a las presidenciales de noviembre.

Acreditación por cinco años

En medio de toda esta discusión, la FEN obtuvo por segunda vez consecutiva el sello de calidad de The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB). De acuerdo a De Gregorio y Manzur, este sello de calidad internacional entregado por los próximos 5 años se debe a que la Facultad “ha conducido con excelencia diferentes procesos de mejoramiento continuo en línea con su misión, a través de áreas como la enseñanza, investigación, desarrollo curricular y aprendizaje de los estudiantes”.

Según se explica, las Escuelas de Negocios acreditadas por The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), son consideradas las mejores Escuelas a nivel global. Menos del 5% de las 13.000 escuelas de negocios en el mundo logra obtenerlo. En Chile, además de la FEN, tienen este sello las facultades de economía y negocios de la Universidad Católica y Adolfo Ibáñez.

De Gregorio subrayó que “este logro se debe principalmente a nuestro cuerpo académico, personal de colaboración, quienes, con su trabajo serio y responsable, aportan día a día para que la FEN sea una de las mejores Facultades de Economía y Negocios de Latinoamérica”.

El proceso de acreditación de AACSB se basa actualmente en 15 estándares de calidad que deben cumplir las Escuelas de Negocios o Facultades para asegurar la excelencia y mejoramiento continuo de la educación que ofrecen. Sus criterios se centran en el progreso continuo en la gestión de la educación a través de tres pilares principales, que son la innovación, el impacto y el compromiso.