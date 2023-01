Gobierno le responde a alcalde de La Higuera por plan alternativo por Dominga “No es humo, tiene proyectos en desarrollo”

El alcalde de La Higuera, Yerko Galleguillos, criticó fuertemente el rechazo por parte del Comité de Ministros del proyecto Dominga el pasado miércoles. La iniciativa industrial ha buscado materializarse hace 10 años y desde el 2013 ha enfrentado diversas vallas judiciales, técnicas y políticas.

Lo primero que dijo el edil fue que la decisión fue política y no técnica, y afirma que el gobierno del Presidente Gabriel Boric no escuchó a la comunidad. Además, sostuvo que el plan anunciado por casi $50 mil millones no estuvo diseñado para hacer frente al rechazo de Dominga y lo calificó como “humo” y que “la bajada de Dominga no se soluciona con la construcción de una plaza ni de una obra. Hay que tener un plan de desarrollo integral”.

Ante estas declaraciones, desde el gobierno, el subsecretario de Desarrollo Social, Nicolás Cataldo, salió a defender el trabajo que se está desarrollando en las comunas rezagadas, y anticipó que se debe reforzar dicho plan para La Higuera.

“Vimos señalar al alcalde de La Higuera que este plan es humo, pero no lo es, es un plan que tiene proyectos en desarrollo, incorporando estas nuevas comunas. Sabemos que la comuna de La Higuera está rezagada, que el Estado tiene una deuda con ese territorio que es necesario abordar, y es por eso que con el alcalde de La Higuera nos reunimos el martes pasado. Conversó conmigo y me pidió crear una mesa de trabajo para abordar la problemática en particular de su comuna anticipándose a lo que podrías ser el resultado de Dominga, pero todo esto siempre dentro del marco del plan rezago”, sostiene Cataldo.

El subsecretario enfatizó que “el plan de rezago contempla una metodología diferenciada para la inversión lo que facilita todo el proceso para poder concretar los proyectos de inversión”.

Para Cataldo, “se debe dejar de lado cualquier consideración política y espero que no sea esa la razón por la que el alcalde dice que este plan es humo”. Argumenta que “esto lo hablamos con él y le expliqué la virtud que tiene insertar un plan de reforzamiento en La Higuera dentro del plan rezago, puesto que la metodología de los planes de rezago permite acelerar su ejecución mucho y una rápida concreción de recursos”.

El personero de gobierno detalla también que en 2023, el presupuesto total para La Higuera sube considerablemente. “El Fondo Común Municipal aumenta 18% en relación a 2022, lo que se traduce en más de $300 millones adicionales, además, el presupuesto total para la comuna sube de $1.800 millones a $2.140 millones”. Todo esto se suma a lo que se entrega por el plan rezago.

En ese sentido, añadió que “estamos en condiciones de poder organizar una red de soporte para la comuna de La Higuera y por ello, podemos decir a las personas de esa comuna que “esperen con tranquilidad que lleguen las inversiones en la región”.