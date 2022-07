Gobierno prevé que mejor escenario fiscal previsto para 2022 permitirá un mayor gasto público para el próximo año

La Dirección de Presupuestos aclaró algunas materias presentadas ayer en el Informe de Finanzas Públicas del segundo trimestre.

En ese documento, el gobierno junto con mejorar levemente las perspectivas económicas para este año mostró mejores cifras fiscales debido a los mayores ingresos de la operación renta 2022 ( con ingresos 2021). Incluso anticipó que el déficit fiscal efectivo se acercará a 0%, mientras que el déficit estructural terminará el año en -1,3% del PIB.

Esta mejor base le dará al gobierno un mayor espacio fiscal para el próximo año.

De acuerdo a lo señalado por la directora de Presupuestos, Javiera Martinez, “este año no vamos a tener que ocupar toda la deuda autorizada para financiar 2022. Eso es algo super importante porque de inmediato genera menos pago por los intereses, y eso da un mayor espacio fiscal el próximo año. Esa era una de las preocupaciones que teníamos porque el 2023 será más complejo económicamente nos interesaba resguardar ese espacio fiscal”.

Así, de acuerdo a la Dipres, el espacio adicional de gasto compatible con la meta es de US$ 400 millones. Eso se traduce en un crecimiento de 2% para el gasto público 2023 en relación a la proyección de ejecución 2022. Todo esto sin cambiar las metas de balance fiscal. Con esto, el total de mayores recursos disponibles llegaría a US$6.400 millones.

Estos mayores ingresos provienen de un mejor rendimiento de la operación renta, la logró una recaudacion del orden de los US$20 mil millones, siendo superior a un año normal cuando fluctúa en unos US$15 mil millones. El año pasado la recaudacion fue mucho menor por el impacto de la pandemia. Ese año los recursos fueron de US$11 mil millones.

Nuevas ayudas: siempre dentro del marco Presupuestario

Otro de los temas que abordó la directora de Presupuestos, Javiera Martinez, junto al coordinador macro económico de la Dipres, Maximiliano Acevedo, fue el espacio fiscal que tiene el gobierno para nuevas ayudas tal como lo fue el bono de $120 mil, la extensión del IFE laboral y el posnatal parental que tiene un costo fiscal de US$1.200 millones. Sobre este punto, Martinez explicó que los recursos contemplados en las nuevas ayudas están dentro del presupuesto y que cualquier nueva ayuda se mantendrá dentro de ese marco fiscal.

Las holguras fiscales

En el Informe de Finanzas Públicas el gobierno expuso las holguras fiscales que tiene la economía para el periodo 2023- 2026. Del documento se desprende que existen holguras fiscales por US$ 30 mil millones. Sin embargo, para la Dipres no es correcto sumar los ingresos disponibles para cada año, por lo que no es posible concluir que el fisco tiene ese monto para ese período. Para la Dipres, se tiene que analizar de manera anual por lo que cualquier otra lectura es equivocada. Así, afirman que la mejor forma se expresarlo es que hay del orden de US$7 mil millones promedio para ese periodo de años.