Ignacio Amenábar, tras quebrar con el ex CEO de Primus y renunciar a acciones legales: “Estoy cansado y quiero rehacer mi vida”

El ex gerente comercial de Primus Capital, Ignacio Amenábar, cambió de estrategia y puso término a todas las acciones judiciales en contra del segundo factoring no bancario más relevante de la plaza y su controlador Raimundo Valenzuela. La compañía está involucrada en un ramificado conflicto con sus dos principales ex ejecutivos, Ignacio Amenábar y Francisco Coeymans, ex gerente general, a quienes acusa desde marzo de 2023 de fraguar un millonario fraude interno con cheques falsos y operaciones simuladas.

“Estoy cansado y quiero rehacer mi vida. El caso me ha significado graves costos familiares y laborales y no estoy dispuesto a seguir litigando en juicios que no conducen a nada. Y con respecto a mi segunda declaración, la hice porque durante todo este año me fui dando cuenta de cosas que antes no sabía”, explicó Amenábar a Pulso.

El ingeniero comercial alude con ello a su segunda declaración efectuada el 2 de abril ante la Fiscalía Local de Las Condes, que investiga el caso. Amenábar insistió en que no participó en el denominado “esquema defraudatorio” y agregó que “la gran mayoría de las operaciones que se llevaron a cabo en Primus Capital y que se encuentran bajo la investigación del Ministerio Público fueron fraudulentas”.

Un día antes de su nueva declaración, el lunes de la semana pasada, Ignacio Amenábar solicitó a sus abogados comunicarse con el abogado de Primus Capital, Domingo Eyzaguirre, para comunicarle que se desistiría de la denuncia de tutela laboral. El martes, el mismo día de su segunda declaración, presentó un escrito al 1° Juzgado Laboral de Letras de Santiago y dos días después el tribunal emitió la resolución que tuvo por desistida la acción judicial.

A diferencia de Coeymans, Amenábar optó por no continuar con la demanda en contra de su ex empleadora que ambos presentaron en julio de 2023. Ambos exigieron ser indemnizados en más de $2.500 millones por la supuesta vulneración de sus derechos fundamentales, tras ser apartados de la compañía al detectarse los cheques falsos en una auditoría interna.

Posteriormente, Ignacio Amenábar, ahora en representación de Inversiones ACM SpA, sociedad en la que es socio con Brian Moore, gerente de Control y Finanzas del factoring, y del propio Francisco Coeymans, presentó un escrito en el que se desistió de la querella por el delito de usura interpuesta en contra del presidente la empresa Raimundo Valenzuela ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago.

El jueves 4 de abril Amenábar también se desistió de la querella que había presentado en contra del director corporativo de Asuntos Legales de Primus, Patricio Cárdenas, a quien Amenábar y Coeymans acusaron de prevaricación. Las dos acciones contaron con el patrocinio del abogado Mario Vargas, quien el 8 de marzo comunicó su renuncia al tribunal. Hoy Amenábar cuenta con la asesoría legal de Chaves Abogados.

Y tras la renuncia de Juan Domingo Acosta a la representación de Francisco Coeymans, hoy su defensa es encabezada por el ex fiscal Manuel Guerra y el abogado Mario Vargas.

En Primus Capital creen que es tanta la evidencia que acredita los ilícitos de los que fue víctima la empresa que es probable que varios de los implicados en el fraude confiesen sus delitos, al igual que Amenábar, con el propósito de lograr penas menores. Hasta ahora, las investigaciones de KPMG involucran al menos diez nombres adicionales a los cuatro que la Fiscalía decidió formalizar: además de Coeymans y Amenábar, son acusados por la Fiscalía el abogado Antonio Guzmán y el técnico en cocina Marcelo Rivadeneira.

Amenábar explica así a Pulso su cambio entre una y otra declaración: “Nunca sentí que se estuvieran cometiendo delitos ni robos. Jamás sospeché que se hubiera engañado al directorio. Luego de analizar la carpeta investigativa en sus mas de 8000 paginas, donde están todas las cartolas y viendo la contestación laboral de Primus, tome la decisión de realizar una segunda declaración y colaborar con el Ministerio Publico en todo lo que pueda”, sostiene.

Acusaciones

En su segunda declaración, Ignacio Amenábar responsabilizó al ex gerente general de Primus Capital, Francisco Coeymans, de ocultar información al directorio del factoring, como las operaciones de financiamiento y créditos a los que accedían los otros imputados: Antonio Guzmán y Marcelo Rivadeneira.

“Yo no construí ese sistema de defraudación, pero sí colaboré sin estar plenamente consciente de ello por instrucciones de Francisco Coeymans, quien como gerente general era mi jefe directo. A dicho esquema se sumaron, además de los cheques a los que aludí, facturas falsas, clientes no acreditados o de papel o sin iniciación de actividades. Me reprocho no haber tenido la fuerza y el coraje para oponerme, y dejarme llevar por las promesas de que se trataría de un tema transitorio. Siempre Francisco Coeymans me dijo que todo se solucionaría y que además no había que preocuparse porque él estaba encargándose de que ‘pudiéramos’ comprar o vender Primus”, lo cual, como ya sabemos no le funcionó”, señaló

“Si de las operaciones mencionadas obtuve un beneficio, este fue bastante menor al obtenido por Francisco Coeymans, Antonio Guzmán y de los demás partícipes del esquema. Me encuentro disponible para responder por ello”, denunció.

“Ignoraba absolutamente que Francisco Coeymans suplantaba a Eduardo Guerrero en el sistema Workflow desde que nos quitaron las atribuciones en Primus Capital. También ignoraba que Francisco Coeymans poseía la contraseña del WorkFlow de lan Ukrow, con la cual lo debe haber suplantado en todas las operaciones y/o renovaciones que se realizaron cuando se exigió la aprobación de él, y que el señor Coeymans intuyó, éste no las aprobaría”, acotó en relación al sistema de aprobación de operaciones de Primus Capital.

También dijo que “es posible que el señor Coeymans haya tenido también mis credenciales, y por ende pudo incluso haberme suplantado en el sistema y aprobar por mí muchísimas operaciones que hoy son cuestionadas. Y así parece estar demostrado en la investigación”.