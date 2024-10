Ignacio Briones, Bernardo Larraín y Ricardo Solari coinciden en la necesidad de reformar el sistema político

Tras las elecciones municipales y regionales que se llevaron a cabo este fin de semana, Sofofa realizó un seminario donde se abordó la necesidad de reformar el sistema político. Los participantes coincidieron en que es un tema que se debe poner en carpeta cuánto antes.

“La evidencia es clarísima. El crecimiento depende de muchos factores, pero en un lugar muy importante está la calidad de las instituciones, el funcionamiento de un estado de derecho en forma. Y por otro lado, que los ciudadanos puedan expresar preferencias. Hoy estamos en una crisis institucional muy severa. Acaban de ser removidos dos jueces, hay cuestionamientos a la fiscalía, a las policías, al funcionamiento del gobierno, y un juicio ciudadano muy severo sobre los partidos políticos. Una de las soluciones pasa porque exista un régimen político que se haga cargo de esta crisis institucional”, dijo el exministro del Trabajo y militante PS, Ricardo Solari.

Mientras, el exministro de Hacienda, Ignacio Briones, indicó que “nos llenamos del discurso que hay que volver a crecer y hay que volver a la acción. Lo demás es puro cuento. Para crecer al 4% y salir de la mediocridad, tiene que haber incentivos a invertir, a innovar y eso no cae de Marte. Esos incentivos dependen de reglas y políticas públicas que son intermediadas por el sistema político. Si no cambiamos las reglas de un sistema que genera incentivos, a que haya mayor espacio de cooperación, porque sin acuerdo no hay posibilidad de avanzar en reformas bien hechas”.

“A ratos se ponen como en oposición las reformas, con los problemas reales. A la crisis de crecimiento e inversión subyacen problemas institucionales. Reformar el sistema político es una reforma social y económica. Las soluciones emergen del sistema político, y es la mejor reforma procrecimiento”, señaló Bernardo Larraín Matte, ex presidente de Sofofa entre 2017 y 2021.

En cuánto a qué hacer, una de las propuestas es que haya medidas antidiscolaje.

“Sería super pragmático y tomaría a pie juntilla lo que dicen los expertos, porque es algo que ya tiene consenso. Creo que el liderazgo para que esto ocurra lo tiene el Presidente de la República, porque esto no va a ocurrir desde el Congreso. Es el Presidente el que tiene que decir que acá está la propuesta, voten y la propuesta tiene umbral de 5% y medidas antidiscolaje, y mayores requisitos para las acusaciones constitucionales”, planteó Briones.

Solari, por su parte, indicó que “lo que tenemos es un presidencialismo minoritario, así se podría definir. Es lo que hemos tenido en los últimos tres gobiernos. Ese es el diagnóstico y como lo enfrentas. Como los gobiernos son cortos, existe la alternancia destructiva. Pierdo el gobierno y trabajo para que al gobierno de turno le vaya pésimo. Las fuerzas políticas se construyen desde esa lógica. Hay que tratar de forzar un procedimiento que coloque una cantidad importante de incentivos en la cooperación. Lo del umbral me parece razonable como temática, y creo que se puede hacer una transición desde los umbrales y es esencial la disciplina partidaria”.

El expresidente de Sofofa, indicó que debe haber un sistema político eficaz. “Comparto el punto que lo de la comisión experta es un buen punto de partida. Es una buena referencia. Comparto en que tiene que haber una discusión más ambiciosa que solo el umbral. No agotemos la discusión en aquello que está a la mano, sino que tengamos una discusión más relevante. Las personas demandan un sistema político eficaz, y para ser más eficaz tiene que tener menos partidos políticos y ese es el norte al que hay que llegar. Creo que es muy importante que existan espacios de participación ciudadana en la discusión prelegislativa”, dijo Larraín.

Para el exministro del Trabajo es clave que la reforma fortalezca los partidos políticos.

“La reforma necesaria del sistema político parte por un fortalecimiento de los partidos, y eso es para construir actores relevantes y eso requiere disciplina. Estoy convencido de que hay que establecer mecanismos para tener partidos más grandes y mayor disciplina, por la vía de las normas legales. El parlamentario que se cambia de bancada se va con sus asignaciones a la otra bancada. Los incentivos están muy mal puestos”, dijo Solari.

Y Briones indicó que “el problema que tenemos es de gobernabilidad, no somos capaces de empujar reformas que impulsen el crecimiento. Un sistema presidencial no funciona con un sistema tan proporcional como el que tenemos. Un sistema tan proporcional no tiene problemas en un sistema parlamentario. Si usted se cambia de partido, perdió el escaño y si te expulso del partido, también. La lista cerrada tiene el mismo efecto que el binominal. Podríamos meter la discusión a volver a un sistema mixto. Son discusiones que tenemos que tener. Es importante lo del discolaje”.

Y por último, los exministros coincidieron que la reforma al sistema político debe hacerse cuánto antes.

“La idea de hacer esta reforma es ahora, y después de que concluyan las segundas vueltas de gobernadores. Esto se hace ahora o no se hizo. Esa es mi convicción”, planteó Solari.

Mientras que Briones, señaló que “el Presidente tiene que cumplir con lo que se dijo y que esto se vote. Tengo la impresión de que esto va a ser en marzo, teniendo en consideración que se está tramitando la reforma de pensiones”.