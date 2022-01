Informe muestra importantes brechas en vulnerabilidad energética: Casi un tercio de los hogares en Chile usa leña para calefacción y/cocinar

Si bien la mayor parte de la población del país cuenta con acceso a energía eléctrica, aún se mantienenen brechas importantes en torno al fenómeno de la pobreza o vulnerabilidad energética.

De acuerdo a un reporte elaborado por Generadoras de Chile y la Red de Pobreza Energética uno de los principales desafíos tiene relación con el extendido uso de leña como fuente de energía para cocinar y mayormente para calefacción.

Alrededor de 2 millones de hogares, casi un 30% del total del país, utilizan leña para estos fines, energético que ha sido asociado a altos niveles de emisiones de contaminantes en el interior de las viviendas y en el ambiente, siendo la principal fuente de contaminación en Chile.

En cuanto a la calidad del acceso a la electricidad el informe indica que existe un promedio de duración de las interrupciones del suministro superior a 12 horas, con una importante dispersión territorial de este indicador que los promedios ocultan.

A la vez, se constata que cerca de 20 mil hogares, un 0,3% del total, no poseen conexión a la red eléctrica.

“Como Generadoras de Chile estamos convencidos que el acceso a una energía limpia debe orientar la transición energética. Para esto, es necesario articular adecuadamente no sólo los objetivos de política pública de descarbonización y descontaminación atmosférica, sino también la de reducción de la vulnerabilidad y pobreza energética, con una visión de largo plazo y metas definidas, y donde la electricidad juega un rol central cada vez más importante”, dijo Claudio Seebach, presidente ejecutivo de Generadoras de Chile.

Calefacción

Existen, además, brechas importantes en los hogares que no logran alcanzar confort térmico: se presentan problemas de eficiencia energética en más de la mitad de las viviendas, medio millón de ellas no tiene o no usa calefacción y, a la vez, uno de cada cinco hogares vive con frío en invierno.

“Este trabajo visibiliza cifras preocupantes que tenemos en Chile asociadas a la pobreza energética. Por ejemplo, en cuanto al uso de la leña para calefacción y/o para cocinar, aún con los problemas de contaminación intradomiciliaria y ambiental, casi un 30% de los hogares en Chile la utilizan. Por otra parte, casi un 23% gasta excesivamente en calefacción, lo que nos muestra grandes desafíos de aislamiento térmico en los hogares” señaló Macarena San Martín, investigadora y coordinadora ejecutiva de la Red de Pobreza Energética.

En este sentido sostuvo que “este reporte muestra que la pobreza energética va mucho más allá de una falta de conexión a la energía eléctrica o de acceso a fuentes de energía, aborda la calidad de dichas fuentes y la equidad en el acceso a ellas”.

Respecto a alimentación e higiene, más del 11% de los hogares del país no cuenta con un sistema de agua caliente sanitaria (sistema energético que permite al hogar contar con agua caliente para servicios de higiene y aseo) y casi 26 mil hogares no cuentan con un refrigerador para conservar alimentos.

Asimismo estas situaciones se presentan de diversas maneras en las distintas zonas del país. Por ejemplo, las interrupciones del suministro eléctrico afectan mayormente a las regiones del extremo norte y a la zona centro sur, mientras que las regiones que presentan mayor cantidad de hogares sin acceso a electricidad se concentran desde la Región de La Araucanía hasta Magallanes.

La Región de La Araucanía presenta los mayores desafíos, prácticamente en todos los servicios energéticos analizados tiene los indicadores más bajos mostrando amplias brechas en este territorio.