Isapres deberán revisar cerca de 118 mil recursos de protección para calcular devoluciones por tabla de factores, según el nuevo criterio de la Suprema

Las declaraciones de la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, en entrevista con La Tercera Domingo, tomaron por sorpresa a todos: aseguró que el fallo de noviembre de 2022 de la Tercera Sala del máximo tribunal, que puso en jaque a las isapres, obliga a restituir cobros en exceso por las tablas de factores solo a quienes demandaron y no a toda la cartera de cotizantes, como todos, autoridad, parlamentarios e isapres, interpretaron.

Eso significa que ya no serán US$1.400 millones los que tendrán que devolver las isapres a un total de 725.878 personas, según los cálculos que había hecho la Superintendencia de Salud. Esa cifra correspondía a cerca del 40% del universo de los 1.885.015 contratos que estudió el regulador. Ahora, la autoridad deberá estudiar cerca de 117 mil causas.

Lo anterior, considerando que la cantidad de recursos de protección que se han presentado ante las Cortes de Apelaciones del país ligados al tema de tabla de factores son 117.547 causas, según un conteo realizado por la Fundación Politopedia. De ese total, 40.896 recursos ingresaron en 2021, 74.378 en 2022, y solo 2.273 en lo que va de 2023 (al cierre de mayo). Sobre ellos habría que acreditar si las causas ya fueron falladas o no y si corresponde hacer devoluciones en cada caso.

Bajo este escenario, las causas que se han presentado por este tema representan un 6% del total de cotizantes que tiene la industria. “Para llegar a un número exacto de contratos con potenciales excedentes, se debe realizar un trabajo de revisión actuarial del escenario en el que quedaron dichos contratos expost de la judicialización. Este trabajo implica abrir cada caso y revisarlo en mérito, por lo tanto, no es fácil hoy dar con ese número. Solo podemos decir que el universo de contratos que deberían ser estudiados corresponden aproximadamente a un 6% de la cartera. Pero las devoluciones dependerán de la revisión posterior”, comenta Victoria Beaumont, directora de la Fundación Politopedia.

Beaumont también explica que “la judicialización de tablas de factores es relativamente nueva, surge en plena pandemia, posterior a la publicación de la circular 343 de la Superintendencia de Salud. Los primeros casos se referían a incorporaciones de niños menores de 2 años y en las cuales los cotizantes reclamaron incorporarlos, según los nuevos factores de la tabla 343 y no el del contrato vigente. Luego, esta judicialización se amplió a cotizantes que solicitaban se les incorporara la tabla 343 sin modificación contractual de por medio”. La circular 343 de la Superintendencia de Salud dio origen a la tabla única de factores.

Con todo, hay tres temas por los cuales se han presentado recursos de protección de manera masiva contra las isapres. El primero y más masivo es por la adecuación de los planes de salud que informan las isapres todos los años. Sin ir más lejos, desde 2010 a la fecha se han ingresado 1.733.770 recursos de protección para frenar el alza de planes, según información de Fundación Politopedia. El segundo tema es por tabla de factores, donde se registran estos casi 118 mil recursos. Y el tercer tema es por el ajuste del precio GES, donde hay 552.050 causas desde 2013 a la fecha.

El año pasado fue el que registró el récord de recursos de protección que se han presentado contra las isapres, ya que fueron 668.189 al cierre de 2022. Esto se compara con los 146.358 de 2021 y con los 42.316 que han ingresado durante este año.

Lo que dijo este domingo la ministra Vivanco fue que ”justamente, porque al no haber nunca usted demandado, no tiene nada hacia atrás que cobrar. Los excedentes que las isapres tienen que devolver son a las personas que demandaron. Lo que sí, el resto de los afiliados, a partir de este fallo, pueden exigir que se les ajusten sus planes hacia adelante. Pero como le digo, si se quiere una puntualización de ese punto respecto del fallo, hay que hacerla formalmente, porque yo no sé cómo lo están calculando. Yo he escuchado lo que se ha dicho por la prensa, de que se están calculando sobre 700.000 afiliados, y ese es un número parecido a los que han demandado, pero eso es un cálculo que solamente se lo puedo decir de acuerdo a lo que hemos recibido vía medios de comunicación”.

El domingo, el gobierno anunció que la Superintendencia de Salud presentará un recurso de aclaración para que la Suprema pueda precisar el tema.