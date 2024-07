Jorratt apoya idea de nuevo director del SII de revisar las cifras de evasión, pero no ve necesario crear comisión de expertos

En su primera aparición pública como director subrogante del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry abordó el polémico informe que hizo el exdirector del SII, Michel Jorratt, por encargo de Frigolett, para estimar la evasión y elusión en el IVA y el impuesto de primera categoría, cuyos resultados siguen generando discrepancias.

Dicho informe arrojó que la tasa de incumplimiento tributario del IVA sería del 18,4%, lo que es equivalente a una brecha promedio de 1,8% del PIB. En el caso del impuesto corporativo, la brecha ascendería a 4,7% del PIB, debido a un incumplimiento tributario de 51,4%, que fue uno de los datos más cuestionado por los expertos.

Ante ello, el nuevo timonel del SII se abrió a revisarlo para buscar un consenso en la materia. En este punto además se diferenció de su antecesor, Hernán Frigolett, quien tenía como meta reducir la evasión del IVA a 14% y la del impuesto de primera categoría a entre 36% y 37%.

SII

“No tengo meta. Debo revisar los números primero. Lo que sí quiero es que bajemos la evasión, informalidad y la criminalidad de manera importa. No se sabe bien cuál es la evasión… el número mismo lo tengo que ver. He estado conversado con (Michel) Jorratt y con otros actores para tener números consensuados. Al país le hace bien que en materias técnicas tengamos consensos. Entonces me voy a jugar porque haya consenso entre las personas especializadas”.

Consultado al respecto, sostuvo que no suscribe los resultados del estudio de Jorratt, pero aclaró que tampoco “está en contra del informe. Acabo de llegar”.

Para Jorratt estas declaraciones no son una “quitada” de piso a su trabajo, y por lo mismo afirma que está de acuerdo con la idea de revisar y socializar las cifras que arrojó el informe, pero descarta eso sí que sea necesario formar una mesa de trabajo con expertos para volver a estimar la evasión. Esto, porque a su juicio, no hay suficientes expertos que sepan cómo calcular la evasión.

“Estoy de acuerdo. Me parece bien la idea de mostrar todo lo que se hizo para que haya seguridad o consenso de que las cifras estén bien estimadas, y por supuesto si aparece algo que estuviera mal o nos damos cuenta de que cometimos un error, se debe corregir”, sostuvo el ingeniero civil.

Asimismo, afirmó que “lo que hemos tratado de hacer es publicar la mayor cantidad de información posible del informe que entregamos, pero pareciera que no ha sido suficiente (…) no hay ningún problema en mostrar las planillas, y todo lo realizado”.

09/04/2024 MICHAEL JORRATT MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Si bien Jorratt está de acuerdo con mostrar las cifras y discutir la metodología, no lo está con “formar una comisión de expertos, porque no hay muchos que conozcan o sepan cómo hacerlo. Para estimar la evasión se requiere otro conocimiento y no solo ser experto tributario que conozca la legislación”.

Jorratt coincidió con Etcheberry el SII durante la década de los 90 y por lo mismo se conocen lo suficiente para seguir trabajando juntos. Al menos Jorratt tiene contrato con el SII hasta septiembre, lo que se podría extender.

“Lo que ha pasado con este estudio es que ha generado un ruido que antes no generaba. Eso fue lo conversamos con Etcheberry cuando nos reunimos. Antes cuando trabajaba con él publicábamos siempre estudios y no generaba este tipo de ruido. No era tema. Ahora si es tema, y por lo tanto hay que estar más abierto a mostrar y explicar cómo se hace”.