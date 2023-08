José De Gregorio: “La reducción de tasas va a ser incluso más acelerada de lo que el BC está planteando hoy”

El expresidente del Banco Central, exministro de Energía, Minería y Economía, y actual miembro del comité de Dividendo del Crecimiento para el pacto fiscal, José De Gregorio, señaló que en Chile se ha avanzado mucho en materia de asegurar la eficiencia del gasto fiscal, por ejemplo, a través de mecanismos de evaluación y el Consejo Fiscal Autónomo, sin embargo, “tenemos mucha debilidad de parte del Congreso”, expresó.

En radio Infinita, el economista explicó que “creo que parte de nuestros problemas políticos es que tenemos un congreso muy pobremente dotado de asesoría técnica. Aquí es donde hay que avanzar”, ejemplificando con el escenario en Estados Unidos donde deben evaluar el impacto fiscal antes de anunciar una medida.

Respecto al pacto fiscal en general, De Gregorio valoró el espíritu de la propuesta “que dice: vamos a tener que buscar avenidas tributarias, queremos gastar en esto y estableciendo las cosas que priorizan para el pacto fiscal y eso es muy bueno saberlo. Porque uno no le dice al gobierno ‘aumenta los impuestos para condonar el CAE’, en ese caso mejor no estoy dispuesto. Cuando uno habla de seguridad ciudadana, pensiones y salud, es muy bueno”, declaró.

Además, destacó que “el Gobierno impone una cosa muy necesaria que hay que ir mejorando cada vez más, que es rendir cuentas de lo que se hace con los gastos y los mayores ingresos”. En ese sentido, se refirió al caso convenios señalando que “estamos viviendo un periodo con bastante confusión” de forma en que si bien para el economista no contempla “magnitudes que desequilibran el presupuesto, si afectan a un sector y una actividad que ha sido importante pero que hoy está bajo un cuestionamiento brutal, que es la colaboración que pueden hacer las organizaciones sin fines de lucro a la política pública”, explicó.

Ante este escenario, señaló que la discusión está estancada debido al fracaso en el Congreso del primer intento. Dijo que “hay que buscar avenidas y me parece que lo más razonable es buscar el pacto fiscal”.

En ese sentido, señaló que el rol del comité de Dividendo de Crecimiento es modesto pero importante. “Existe siempre esta cosa de que “todo lo va a resolver el crecimiento, porque con crecimiento vamos a tener más impuestos”. Pero con el crecimiento también tenemos más gastos. Si la economía crece al 10% vs 2%, es muy distinto lo que uno puede alcanzar para usar en los reajustes del sector público, para poder implementar más programas sociales. Eso tenemos es lo que tenemos que estudiar para proveer un marco, que no lo encuentro muy rocket science”, dijo.

También se refirió al narcotráfico, señalando que “el tema del financiamiento narco es que ellos se financian por sus actividades delictuales. Uno tiene que tener mucha más fortaleza en lo que es la inteligencia financiera, el Gobierno ya está actuando en eso. Yo he propuesto subir el costo financiero al narcotráfico y a la evasión tributaria, prohibiendo hacer pagos en efectivos por compras sobre un millón de pesos”, señaló.

Las decisiones del Banco Central

Por otro lado, De Gregorio se refirió a la decisión del Banco Central (BC) de bajar la Tasa de Política Monetaria, donde la entidad fue cuestionada por una disminución mayor a la esperada. De esta forma, algunos señalan que el BC no debería sorprender porque eso causa volatilidad.

De Gregorio señaló que “me parece absurdo. El Banco no puede ser esclavo del sistema financiero. Para eso lo cerramos y que el sistema decida lo que hay que hacer para no tener sorpresa. O llegar a la ridiculez de que un día antes diga más o menos lo que va a hacer para que no haya sorpresa”, expresó.

El economista realizó una crítica a los analistas, apuntando a que “una cosa es lo que tú crees que va a pasar y otra es lo que tu quieres que pase. El analista se la juega con 75, pero para fortalecer la posición dice “es lo correcto”. Y después si le falla el pronóstico dice: se equivocaron”.

“Tenemos que pensar en el ritmo que tiene que llevar. El BC va a legar a una tasa entorno al 8%. Una tasa menor a la que tenía en el IPOM hace poco. Se han dado cuenta de que el escenario ha cambiado y la desinflación ha sido rápida. Yo no descartaría que la tasa tenga que estar más cerca del 5% y 6%. En ese sentido, lo que habría que hacer son bajas más severas. Y no por no sorprender vamos a correr los riesgos de sobre ajustes”, explicó.

“Mi predicción es que la reducción de tasas va a ser incluso más aceleradas de lo que el BC está planteando hoy. Porque si vemos lo que sigue, ya estamos con inflación mensuales en torno a la meta. Cuando ya está cerca la meta debería acelerarse a acercar lo que es la tasa de largo plazo, que es 4%, no 7%″, agregó.

Además, De Gregorio realizó una crítica a la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, por su aparición en un único medio de comunicación luego de ser publicada la decisión de la entidad respecto a la baja. “Me parece bien que salga la presidenta, pero no me parece adecuado que salga en un medio, eso no corresponde (...) Uno tiene que dar una conferencia de prensa, que es lo que hace Christine Lagarde y Powell”, finalizó.