José Luis Daza critica intención de Boric de poner fin a las AFP: “Aquí lo que van a hacer es una enorme destrucción”

José Luis Daza arribó a Chile el lunes en la mañana y con un análisis muy claro para compartir sobre las elecciones presidenciales y particularmente sobre la alternativa de Gabriel Boric. “Este programa está totalmente desconectado de la realidad”, aseguró hoy martes en entrevista con radio Duna, centrando su crítica a las propuestas en materia de pensiones.

“Van a hacer la reforma más grande que hemos hecho en el mercado financiero en Chile, porque el mercado financiero es mucho más grande hoy de lo que era, y no veo a una sola persona que sepa de finanzas. No he visto un estudio que diga por qué las AFP no cumplieron con su rol; un estudio financiero”, indicó.

Gabriel Boric propone en su recién difundido programa de gobierno transitar hacia el fin de las AFP.

De acuerdo a su análisis, “por razones ideológicas” Boric quiere refundar la industria de US$200.000 millones de las AFP, “que ha costado 40 años construir”, a partir de lo cual asegura que “aquí van a hacer una enorme destrucción” y que le parece “una locura” el hacerlo para “volver a un monopolio estatal, con las ideas de hace 75 años”.

Estas propuestas, indica Daza, le generan “dolor de estómago” y subraya que “en términos del futuro de Chile (el fin de las AFP) va a ser uno de los actos históricamente más destructivos”.

Si bien reconoce que la alternativa presidencial del partido republicano también carece de expertos en finanzas, destaca que “(José Antonio) Kast no quiere hacer esos cambios dramáticos”, sino “mantener el sistema y agregarle”.

Con todo, Daza reconoce “no hay ninguna duda que no es suficiente el nivel de las pensiones”, indica que “a las AFP les dieron un mandato: ‘ustedes manejen este dinero’. Tu lo puedes cuantificar, puedes tener benchmark, y medir cómo han ejecutado ese mandato (...) todos los estudios indican que lo han hecho bien”. Así, asegura que el sistema tiene “otros problemas. No la administración de los recursos”.

Desconexión con los mercados

En la entrevista, Daza también se hizo parte de la discusión que abrió el secretario general de Revolución Democrática, Sebastián Depolo, quien en entrevista con El Mercurio aseguró: “Nosotros vamos a meterle inestabilidad al país porque vamos a hacer transformaciones importantes”.

“Nosotros vamos a meterle inestabilidad al país porque vamos a hacer transformaciones importantes”, dijo Sebastián Depolo, de Revolución Democrática.

La polémica declaración incluso obligó a Boric a salir al ruedo, indicando que “la inestabilidad hoy día es seguir igual como estamos” y que tiene “la convicción” de que su programa y su concreción “es lo que pueden asegurarle a Chile estabilidad, gobernabilidad; y es en eso en lo que nos vamos a jugar”.

Sin embargo, las palabras del candidato presidencial no convencieron mucho a Daza. “Una de las cosas que me preocupan es el principal distanciamiento de la gente que está llevando este programa con la realidad de los mercados. Tu puedes trabajar con los mercado o en contra de los mercados”, señala.

Daza explica “el principal determinante de la inversión real, financiera, es la incertidumbre” y que “mientras más alta es la incertidumbre, más se postergan las inversiones, más alto es el costo de hacer inversiones”.

De Nicolás Eyzaguirre a Hugo Chávez

Se trata de algo que, a su juicio, lo han comprendido los presidentes y tecnócratas de Chile en el pasado. Ejemplifica esto con el caso de Nicolás Eyzaguirre, ex ministro de Hacienda de la administración de Ricardo Lagos, que tuvo una gira por Wall Street para contar las intenciones de este gobierno socialista y para resolver sus propias dudas sobre cómo se tomaban las decisiones de inversión.

Daza destaca la "pillería" y "astucia" con la que Nicolás Eyzaguirre se movió con los mercados durante la administración de Ricardo Lagos.

Destaca así, que más tarde el ex secretario de Estado se animó a buscar su consejo en 2001, tras la caída de las Torres Gemelas, y buscó exitosamente financiamiento en los mercados pera enfrentar la crítica situación del momento. “Eso es pillería, eso es astucia, eso es estar en contacto con la realidad”, subraya.

Se trata de una anécdota que considera comparable con la que protagonizó junto a Hugo Chávez, con quien estuvo en contacto antes de que asumiera la presidencia en Venezuela y durante sus primeros años al mando, periodo en que uno de sus ministros le pidió que lo contactará con José Piñera para que les explicara el modelo de pensiones chileno.

Aunque dicho encuentro nunca llegó a concretarse, para Daza esto da cuenta de que incluso Chávez, antes de que se fuera “al otro extremo”, tenía una intención por conectar con lo que pasaba en los mercados.