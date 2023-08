Juan Andrés Camus y Joaquín Cortez se muestran contrario a mínimos legales de mujeres en directorios

Contrarios a la idea de establecer por ley una cuota mínima de mujeres en los directorios de las empresas se mostraron el ex presidente de la CMF, Joaquín Cortez, y el presidente de la Bolsa de Santiago, Juan Andrés Camus.

En un conversatorio organizado por Icare, y que abordó la iniciativa impulsada por el Ministerio de Economía que busca establecer una cuota de 40% de participación femenina en las compañías fiscalizadas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Ante la pregunta, Juan Andrés Camus sostuvo que “el aporte de las mujeres en la sociedad y en cualquier institución de la sociedad es tremendamente valioso, y en las empresas también lo es”, aunque indicó que “no soy partidario de la cuotas, porque es una manera de obligar”

“Este es un proceso donde creo que hemos avanzado en la dirección correcta, porque hoy en Chile tenemos en torno a un 20% de directoras mujeres, y hace 15 años era el 7-8%. Hay que mirar las cosas en perspectivas y vamos avanzando. Quizás a uno le gustaría que fuera más rápido, pero para llegar a ser directora o director, hay que haber tenido un proceso de trabajo y experiencia, creo que es mejor que no se sea obligatorio, pero si soy partidario de la participación de las mujeres en los directorios”, dijo Camus.

El ex presidente de la Comisión para el Mercado Financiero, Joaquín Cortez, señaló que “el tema no es preocuparnos tanto por cuántas mujeres hay en los directorios, sino que en la participación de la mujer en el mercado del trabajo”.

Además, comentó que, con respecto al proyecto de ley, “la empresas tiene un dueño. Y no me parece correcto que una ley obligue a un dueño con una determinada cuota, me parece bien una recomendación, pero hay un tema de propiedad que es malo afectarlo”.

Respecto de la mejor opción para incentivar el incremento de mujeres en los directorios de empresas, Camus concordó con que es razonable y sensato el mecanismos de cumple y explique, es decir el de revelar el porcentaje de mujeres en el directorio y luego explicar el por qué de esa cifra.

“Me parece muy razonable un mecanismo de ese tipo para ir abriendo el mercado. Ahora vamos evolucionando en esa dirección, no tengo ninguna ,duda”, agregó Camus.

En tanto, Cortez puntualizó que “lo importante es respetar los derechos de propiedad, pero en la sociedad abierta los inversionistas necesitan información. Si un controlador quiere adoptar una determinada política, es bueno que le explique a sus inversionistas lo que está pensando, por tanto el completar y explicar me parece una herramienta muy adecuada”.

Respecto de los efectos de la reforma de pensiones en el mercado de capitales, Camus indicó que “sería un daño fuerte, porque el 6% es un ingreso de los trabajadores que en vez de ir a sus cuentas de ahorro está yendo a gasto, no es ahorro y lo que Chile necesita para crecer más es ahorro, no menos. En consecuencia, no es una medida positiva porque se está convirtiendo un ahorro en un impuesto, porque va a las arcas fiscales a repartirse entre otras personas”.