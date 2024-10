Klaus Schmidt-Hebbel arremete contra proyecto que pone fin al CAE y afirma que es “puro populismo”

Esta semana el gobierno presentó el proyecto que pone fin al CAE con un nuevo mecanismo de financiamiento para la educación superior. El anuncio generó aplausos, pero también críticas y dudas. El economista y académico de la UDD, Klaus Schmidt-Hebbel, calificó la iniciativa como mala, y afirmó que es “puro populismo” dado el timing previo a las elecciones que se avecinan.

“Muy malo. Me parece malo en su sustancia lo que se propone, y me parece malo porque refleja una prioridad del gobierno y un timing, que como muy bien dijo el doctor Juan Luis Castro, senador del PS, que lo criticó por ese motivo, dice que no refleja las verdaderas prioridades que debiera tener el gobierno que son seguridad y salud. Enormes y crecientes listas de espera en el sistema público y la seguridad que decrece exponencialmente. Tiene un tema de timing que es puro populismo para ganar un par de puntos más en las elecciones de alcaldes y concejales que se avecina”, dijo en Radio Infinita.

Y se preguntó “¿Por qué hoy día muchas personas no están pagando como debieran pagar? Simplemente porque estaban esperando este perdonazo. Esa es la perversión del anuncio del programa de gobierno en adelante de esto. Hay gente que perfectamente podría pagar, (pero) en las condiciones actuales ha dejado de pagar porque espera el regalo del gobierno. Ahí tiene un par de votos más”.

También se refirió al caso Audio, e indicó que está de acuerdo con la acusación constitucional que se lleva adelante en el Congreso contra tres ministros de la Corte Suprema.

“Tiene una arista de tráfico de influencias y corrupción del Poder Judicial, en particular, que es tremendo. No habíamos anticipado los niveles de corrupción en los cuales estarían metidos algunos miembros de la Corte Suprema. Me parece muy bien acusar constitucionalmente a estos tres individuos, por motivos distintos. Están involucrados. Tiene una arista muy lamentable que es de machismo y de vulgaridad inaceptable en personas que han sido fiscales. Son resabios de machismo”.

Y por otro lado, indicó que “por suerte salen estas cosas y está claro que esto es la punta del iceberg, debe haber más cosas que no se han destapado todavía”.