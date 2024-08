La columna de María Ana Matthias: “Equilibrio de género en posiciones de liderazgo, factor clave para la sustentabilidad”

“¿Por qué preocuparse por el equilibrio entre hombres y mujeres? ¿Importa? ¿Cuánto nos importa?”

Sabemos que las preguntas son tanto o más relevantes que las respuestas, ya que constituyen la brújula que nos permitirá orientarnos y dar los pasos correctos. Las interrogantes que aquí proponemos fueron formuladas por Avivah Wittenberg-Cox, destacada consultora organizacional que plantea que el balance de género es un elemento clave para la sustentabilidad empresarial.

Esta premisa se apoya en realidades objetivas: hombres y mujeres representan, cada uno, el 50% de la población; en la actualidad ambos están educándose por igual y tienen la misma participación ciudadana, entre otros factores. ¿Por qué este balance no se refleja en las posiciones de liderazgo en las organizaciones? A lo mejor hemos puesto la atención en narrativas que, en rigor, no tienen base. Por ejemplo, de tanto en tanto se esgrime el argumento de que “falta talento” entre las mujeres para completar vacantes en ciertas áreas; sin ir más lejos, la frase “no hay suficientes mujeres preparadas” se ha escuchado no pocas veces durante la tramitación del proyecto de “ley Más Mujeres en Directorios”. Esto, sin embargo, no es así: por ejemplo, según datos de 2023 de la Subsecretaría de Educación, las mujeres representan el 53,5% de la matrícula universitaria total en Chile. Redmad, por su parte, está integrada por más de 500 mujeres con experiencia en alta dirección.

Como corporación hemos hecho un intenso trabajo a lo largo de los años para estudiar este fenómeno y realizar propuestas con el fin de superarlo. En primer lugar, y en línea con lo que plantea Wittenberg-Cox, se requiere del convencimiento de los líderes al interior de las organizaciones. Esto es, que quienes tienen la responsabilidad de conducir las empresas sean capaces de entenderlo, de hacerse las preguntas correctas y de tomar acción.

De ese convencimiento nace la acción: los líderes son los responsables de empujar el cambio cultural al interior de la organización para avanzar hacia un mayor equilibrio, no porque esto sea lo correcto, sino porque es una decisión clave para la sustentabilidad de las compañías. ¿En qué se traduce esto en concreto? En entender que hombres y mujeres son diferentes y se complementan. En no pretender que las mujeres se parezcan a los hombres o viceversa. En valorar a la persona por sus competencias, y no nublar eso con sesgos, prejuicios y expectativas. Pero insistimos: esto dejará de ser solo discurso cuando los líderes comprendan la importancia estratégica de contar con equilibrio entre hombres y mujeres, en todos los estamentos de las organizaciones.

En Chile hay empresas que han comprendido que el talento humano no hace distinciones y han buscado la forma de hacerlo realidad. A varias de ellas las hemos reconocido con el Premio Redmad Complementariedad de Género. Como plantea Avivah Wittenberg-Cox, el equilibrio de género en las organizaciones es, a final de cuentas, una enorme oportunidad de crecimiento para las compañías, pues permite un mejor entendimiento de los clientes, de los colaboradores, desarrollo de la innovación y los equipos en general exhiben mayor rendimiento.

*La autora de la columna es presidenta de la Red de Mujeres en Alta Dirección, Redmad.