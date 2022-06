La década de dominio bursátil de las tecnológicas termina, por ahora

Los grandes valores tecnológicos se encuentran en medio de su mayor caída en más de una década. Algunos inversores, que recuerdan la quiebra de las puntocom en el año 2000, se preparan para sufrir mayores pérdidas.

El sector de la tecnología de la información del S&P 500 ha caído un 19% en 2022 hasta el martes, su peor comienzo de año desde 2002. Su brecha con el S&P 500 más amplio, que ha perdido un 13%, es la mayor desde 2004. Los descensos han llevado a los inversores a retirar un récord de 7.600 millones de dólares este año de los fondos mutuos y cotizados centrados en la tecnología hasta abril, según datos de Morningstar Direct que se remontan a 1993.

Durante años, las acciones de las empresas tecnológicas impulsaron el mercado bursátil, llevando a los principales índices a una docena de récords. El entusiasmo por todo, desde la computación en la nube hasta el software y las redes sociales, impulsó una carrera épica en los rincones más alejados del mercado. Más recientemente, las políticas adaptables de la Reserva Federal al comienzo de la pandemia del Covid-19 alimentaron un apetito aparentemente insaciable por las apuestas arriesgadas.

Este año, los inversores se enfrentan a un entorno muy diferente. Los rendimientos del Tesoro han saltado al nivel más alto desde 2018, mientras que los precios de los bonos han caído. Muchas de las tendencias que florecieron en los últimos dos años -incluyendo las operaciones de opciones alcistas, las empresas de adquisiciones con fines especiales y las criptomonedas- han dado un giro brusco. Sólo los sectores de energía y servicios públicos del S&P 500 han ganado.

Algunos inversores afirman que la era de una década de dominio de la tecnología en los mercados está llegando a su fin. Los inversores en valor, que compran acciones baratas según medidas como los beneficios o el valor contable, están dando una vuelta de tuerca tras el esperado resurgimiento de las acciones de empresas como Exxon Mobil Corp, Coca-Cola Co. y Altria Group Inc.

El índice S&P 500 Value está superando al índice S&P 500 Growth -que incluye empresas como Tesla Inc., Nvidia Corp. y Meta Platforms Inc.- en 17 puntos porcentuales, su margen más amplio desde el año 2000. Mientras tanto, más de 48.000 millones de dólares han salido de los fondos que siguen los valores de crecimiento, según el proveedor de datos EPFR, mientras que los inversores han invertido más de 13.000 millones de dólares en fondos que hacen seguimiento de las existencias de valor.

“Es realmente un cambio de régimen de mercado”, dijo Chris Covington, jefe de inversiones de AJO Vista. “Me resultaría difícil creer que se produjera la superación del crecimiento que se ha visto en los últimos cinco años”, añadió.

Para muchos inversores, las apuestas contra la tecnología y la agitación de meses en el mercado recuerdan a la burbuja de las puntocom del año 2000, cuando el frenesí que rodeaba a las empresas que luego quebraron, causó pérdidas a los inversores grandes y pequeños. Entonces, el atractivo de la innovación tecnológica, combinado con los bajos tipos de interés, provocó una avalancha de acciones de Internet. Cuando la burbuja estalló, el Nasdaq Composite se desplomó casi un 80%, entre marzo de 2000 y octubre de 2002.

Este año, los valores tecnológicos individuales han registrado algunas de las caídas más pronunciadas de su historia, con cientos de miles de millones de dólares en valor de mercado que se han evaporado, a veces en cuestión de horas. A finales de mayo, las acciones de Snap Inc. perdieron un 43% en una sola sesión, su mayor caída porcentual en un día y una pérdida de aproximadamente 16.000 millones de dólares en valor de mercado. Apuestas que antes eran de alto vuelo, como la empresa de tecnología financiera Affirm Holdings Inc. y Coinbase Global Inc., han perdido más de la mitad de su valor en 2022.

Las mayores compañías del sector no se han librado. Las acciones de los populares valores FAANG -la matriz de Facebook, Meta Platforms Inc., Apple Inc., Netflix Inc. y Alphabet Inc., matriz de Google-, han sufrido caídas porcentuales de dos dígitos este año, más pronunciadas que las del S&P 500.

Tras el castigado comienzo del año, muchos inversores están especulando sobre qué área del mercado será la siguiente en caer.

“Cuando las burbujas se rompen, no sólo tienden a caer hasta su valor razonable, sino que tienden a ir hacia el otro lado”, comentó Ben Inker, codirector de asignación de activos de la gestora de dinero de Boston GMO.

Inker, que lleva más de un año apostando contra los valores de crecimiento con valoraciones ampliadas, dijo que la prima adicional a la que cotizan los valores de crecimiento en relación con las acciones de valor se sitúa por encima de los niveles históricos.

Incluso después de la venta, los valores tecnológicos siguen representando un 27%, casi un récord, del S&P 500 en general, y se acercan a los niveles más altos desde la burbuja de las puntocom, según escribieron los estrategas de Bank of America el 27 de mayo. La empresa advirtió que era demasiado pronto para comprar la caída de muchos de los valores.

Por supuesto, algunos inversores señalan las importantes diferencias entre la era actual y la crisis de las puntocom. Aunque las valoraciones de las acciones tecnológicas se han disparado en los últimos años, no se han acercado a los niveles observados en marzo de 2000, cuando los múltiplos futuros del S&P 500 alcanzaron los 26,2. En su punto álgido, en septiembre de 2020, la relación precio/beneficio a plazo, basada en las expectativas de beneficios para el próximo año, llegó a 24,08, de acuerdo a FactSet.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro, por su parte, han subido en los últimos meses, pero siguen estando muy por debajo de los niveles históricos. Actualmente, el rendimiento del Tesoro a 10 años ronda el 3%. En el año 2000, era de aproximadamente el 5%.

Sin duda, aún es pronto en el ciclo de subida de tasas de la Reserva Federal (Fed). Los inversores esperan que el banco central siga subiendo los tipos de interés este año. Eso significa que los rendimientos probablemente seguirán subiendo, lo que podría ejercer más presión sobre los valores tecnológicos y otros valores de crecimiento. El aumento de los rendimientos hace que los flujos de caja futuros de las empresas sean menos atractivos.

Si los tipos siguen subiendo, “el mercado bursátil también tendrá que bajar bastante”, advirtió Inker. “Realmente depende de dónde vayan a acabar las tasas de interés”, agregó.

Preocupaciones sobre qué tan alto y qué tan rápido la Fed subirá las tasas ha estimulado el debate sobre si la economía se dirige hacia una recesión, aunque los datos económicos recientes no apuntan a una de corto plazo.

Muchos inversores han apostado contra los valores tecnológicos o han cerrado posiciones bajistas. De los 11 sectores del S&P 500, el tecnológico va camino a registrar la mayor caída del interés corto en el segundo trimestre, según S3 Partners, aunque sigue siendo el sector más corto del mercado. Los operadores siguen apostando fuertemente contra Tesla, Apple, Microsoft Corp. y Amazon, lo que las convierte en las acciones más cortas del mercado, al igual que en los dos años anteriores.

Sin embargo, algunos inversores y analistas siguen confiando en que el dominio de la tecnología aún no ha terminado.

Según Jay Kaeppel, analista de Sundial Capital Research, la relación entre las opciones de venta y las opciones de compra del Fondo SPDR del Sector Tecnológico Selecto, o XLK, ha sido elevada, una señal contraria que sugiere que lo peor puede haber pasado para el sector.

“Hemos descubierto que las cosas no suben directamente”, declaró David Eiswert, gestor de carteras de T.Rowe Price. “No se puede comprar simplemente una cesta de valores tecnológicos. Hay que diferenciarse”. A su vez, Eiswert dijo que cree que algunas acciones tecnológicas, como Amazon, parecen atractivas después de sus recientes caídas y que podría aumentar su exposición al grupo.