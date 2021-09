La división de los demócratas se profundiza por la reelección de Powell en la Fed

Un demócrata centrista en el Comité Bancario del Senado afirmó que el presidente Biden debería nominar al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, para un segundo mandato, la última andanada en una brecha intrapartidaria sobre el futuro liderazgo de la Fed.

El senador de Montana, Jon Tester, afirmó en una entrevista el miércoles que estaba preocupado por los recientes llamados de los demócratas progresistas de la Cámara de Representantes para reemplazar a Powell con alguien que enfocara a la Fed en el avance de las prioridades políticas liberales, incluido el cambio climático. Tester dijo que le preocupaba que hacer eso dañara la economía al politizar al banco central.

“Jerome Powell ha demostrado que puede mantener la independencia de la Fed“, afirmó Tester.

El mandato de cuatro años de Powell como presidente de la Fed expira en febrero. Fue nominado a la junta directiva de siete miembros por el presidente Obama en 2011. El ex presidente Donald Trump designó a Powell, un republicano y ex ejecutivo de capital privado, para que se desempeñara como presidente a partir de 2018. Trump luego atacó a Powell, primero por subir las tasas de interés y luego por no recortarlas de manera más agresiva.

La inminente decisión del presidente Biden ha abierto una división entre los demócratas. Un grupo quiere que el banco central se reoriente de manera más explícita para abordar prioridades como el cambio climático y está presionando a la Casa Blanca para que reemplace a Powell cuando expire su mandato.

La semana pasada, cinco demócratas de la Cámara de Representantes, incluida la representante de Massachusetts, Ayanna Pressley, y la representante de New York, Alexandria Ocasio-Cortez, emitieron un comunicado en el que pedían a Biden que “reimaginara una Reserva Federal centrada en eliminar el riesgo climático y promover la justicia racial y económica” al nombrar un(a) nuevo(a) presidente(a) de la Fed. Dijeron que Powell ha hecho muy poco para abordar el cambio climático y criticaron las medidas que ha tomado la Fed para relajar ciertas reglas financieras.

Otros demócratas progresistas han elogiado la respuesta de Powell a la pandemia por coronavirus y su enfoque en elevar la importancia de mercados laborales más estrictos, que dicen, beneficia enormemente a las minorías y otros trabajadores potenciales que normalmente luchan por encontrar trabajo. Estos patrocinadores han dicho que el fuerte y único apoyo bipartidista a Powell ha protegido las políticas del banco central contra un partidismo más intenso en todo Washington.

Los legisladores de la Cámara no juegan ningún papel formal en la elección del presidente de la Fed, que está sujeta a la confirmación del Senado. Aunque los senadores progresistas han criticado el historial de Powell en la flexibilización de la regulación financiera, ninguno ha pedido que sea reemplazado.

Powell fue confirmado por un cómodo margen para su actual mandato, con 84 senadores a favor; 68 de ellos permanecen en el cargo, divididos igualmente entre las bancadas de los partidos. En un Senado muy dividido, los demócratas moderados pueden ser particularmente influyentes.

Una vocera de la Fed no quiso hacer comentarios. Una vocera de la Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios.

Tester afirmó que le preocupaba que algunos miembros de su partido se arriesgaran a una mayor polarización de la institución. “Vi al presidente Trump amenazarlo (a Powell) porque no haría las cosas que el presidente Trump quería que hiciera, y él se aferró a la independencia que la Fed necesitaba”, afirmó Tester. “Creo que es increíblemente peligroso si te mueves al otro lado. Eso es increíblemente de poca visión. Fue de poca visión por el presidente anterior, y es de poca visión por los progresistas “.

El Comité Bancario del Senado se encargará de celebrar una audiencia de confirmación sobre el nominado de Biden. En 2013, Tester jugó un papel clave en la decisión de Obama de nominar a Janet Yellen para dirigir el banco central cuando se unió a otros dos demócratas en el panel al decir que votaría en contra del exsecretario del Tesoro Lawrence Summers, quien era el candidato popular entre algunas personas dentro de la Casa Blanca.

Tester dijo que aún no había hablado con altos funcionarios de la Casa Blanca o con Biden sobre el asunto, pero que esperaba hacerlo pronto. “Necesito comunicarme con (el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Ron) Klain”, afirmó. “Los puntos que les presento son exactamente los mismos que les presentaría a cualquiera en la Casa Blanca, incluido el presidente”.

La senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, quien votó en contra de la confirmación de Powell hace cuatro años, ha criticado sus medidas para flexibilizar las regulaciones financieras, incluyendo la implementación de un proyecto de ley bancario bipartidista que Tester apoyó en 2018.

Warren, en una reciente entrevista televisiva, elogió las posturas de la gobernadora de la Fed, Lael Brainard, sobre la regulación financiera, pero no llegó a respaldarla para reemplazar a Powell. El presidente del Comité Bancario del Senado, Sherrod Brown (Demócrata, Ohio), no ha indicado si votará por Powell, como lo hizo hace cuatro años, pero también ha expresado su preocupación por la dirección de la Fed en materia bancaria.

Tester afirmó que creía que Powell “ha respondido a la regulación de una manera que tiene mucho de sentido común”.

Algunos grupos progresistas han instado a un esfuerzo más amplio de las agencias del poder ejecutivo o reguladores independientes para abordar los problemas del cambio climático. Por ejemplo, quieren que la Fed influya de manera más explícita en los costos de los préstamos en la industria de los combustibles fósiles, una medida que probablemente generaría la oposición de los republicanos.

El senador Sheldon Whitehouse (Demócrata, Rhode Island) afirmó el mes pasado que estaba frustrado por la reticencia de Powell a usar los poderes de la Fed para abordar el cambio climático. “Si Powell todavía quiere encontrar un ‘término medio’ entre las advertencias de la ciencia y las mentiras de la industria de los combustibles fósiles, tiene que irse”, afirmó en Twitter.

En entrevistas separadas, otros tres demócratas de la Cámara de Representantes dijeron que no creen que Biden deba reemplazar a Powell, haciendo eco de las preocupaciones de Tester.

“Estuve allí cuando Donald Trump intentó politizar la Fed. No podemos hacer eso“, afirmó el representante Emanuel Cleaver (Demócrata, Missouri), quien forma parte del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes. “Tengo casi la misma preocupación que (otros demócratas liberales) tienen sobre el medio ambiente. Pero habiendo estado en este comité durante casi 18 años, también aprecio algo a las personas que luchan por tratar de evitar caer en aguas políticas peligrosas e infestadas de cocodrilos “.

El presidente del Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes, John Yarmuth, un demócrata de Kentucky, afirmó que la oposición verbal de los progresistas a Powell lo llevó a hablar también a su favor.

“Simplemente no estoy de acuerdo en que haya una mejor opción”, afirmó. “No quería que la administración pensara que los progresistas estaban a favor de esa posición. Mi historial de votaciones es tan progresivo como el de prácticamente cualquiera en ese grupo“.

Yarmuth afirmó que le preocupa que instar a la Fed a adoptar una posición más dura sobre los problemas climáticos “comprometa significativamente el papel de la Fed... y quiero hacer algo sobre el clima tanto como cualquiera”.

El representante Brad Sherman (Demócrata, California) afirmó que estaba preocupado por cualquier agenda que pudiera desviar el enfoque de la Fed de promover un mercado laboral más estricto.

Sherman explicó su apoyo a un segundo mandato de cuatro años para Powell recordando una reunión en 2019 con un ejecutivo, cuando la tasa de desempleo cayó al 3,6%, quien pidió su ayuda para contratar a los recién salidos en libertad condicional de las cárceles federales.

“Quiero otra de esas reuniones”, afirmó Sherman. “Quiero un mercado laboral tan ajustado que ni siquiera tengas que cubrir tus tatuajes para conseguir un trabajo. Quiero que los empleadores acampen frente a mi oficina pidiendo mi ayuda para contratar personas que salgan de una prisión federal“.