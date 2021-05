La empresa de carne más grande de EE.UU. le da otra oportunidad a las hamburguesas de imitación

No hay otra forma de decirlo: el primer intento de Tyson Foods Inc. en una hamburguesa de carne alternativa fue un fracaso.

Hace dos años, la mayor empresa cárnica de EE.UU. comercializaba una mezcla de proteína real de carne de res y de guisantes a consumidores con una “dieta flexible”. Pero la mitad vegana, resultó ser difícil de vender. Tyson lo descontinuó diciendo solo que “evalúa constantemente los productos”.

Ahora vuelve a intentarlo. El lunes, el fabricante de salchichas Jimmy Dean dio a conocer una línea de productos cárnicos 100% veganos que incluyen hamburguesas frescas, carne molida y salchichas. Es la apuesta más ambiciosa de la compañía por las proteínas alternativas y se basa en los movimientos recientes de otros gigantes de la carne, incluidos JBS y Marfrig, para sacar provecho del mercado en rápido crecimiento.

Tyson, y el resto de la industria cárnica convencional, enfrentan una batalla cuesta arriba. El negocio de la carne alternativa es un espacio abarrotado con empresas como Beyond Meat e Impossible Foods dominando el mercado.

Los críticos de Big Meat han sido duros. Michele Simon, fundadora y ex directora ejecutiva de Plant Based Foods Association, llamó a Tyson “completamente desorientado”. Thomas George, presidente de una compañía de investigación de inversiones que se enfoca en los millennials, dijo que la industria de la carne está atrasada, porque inherentemente no comprende por qué los consumidores están recurriendo a las imitaciones.

“Los verás intentar, pero en su mayoría se caen de bruces”, dijo George sobre los intentos anteriores de las empresas cárnicas. Tyson quiere demostrar que sus detractores están equivocados.

Y por su parte, la empresa reconoce que son los primeros intentos. “Todavía quedan muchas oportunidades”, dijo en una entrevista David Ervin, vicepresidente de proteínas alternativas en Tyson. “Hemos visto un crecimiento increíble en este mercado, pero sepa que solo hemos arañado la superficie”.

Desde que la Organización Mundial de la Salud declaró al Covid-19 como una pandemia en marzo de 2020, el precio de las acciones de Tyson había subido alrededor del 32% hasta el viernes, detrás del aumento del 59% del rival significativamente más pequeño Beyond Meat. Tras el anuncio, la acción de Beyond cayó hasta un 3,6%.

Para los gigantes de la carne del mundo, ganar la carrera de carne alternativa no es solo una oportunidad. Es cada vez más una lucha por la supervivencia.

Los consumidores quieren proteínas, pero también están preocupados por su salud y el medio ambiente, y la carne de origen vegetal se considera una respuesta a ambos. Se pronostica que el mercado crecerá a US$ 450 mil millones y constituirá una cuarta parte del mercado de la carne de US$ 1,8 billones para 2040, según la consultora Kearney, que también prevé que las proteínas animales alcancen su punto máximo en 2025.

La proliferación de hamburguesas vegetarianas de competidores pequeños y ágiles es prueba de este cambio. Las carnes veganas de Beyond e Impossible Foods ahora se venden en todas partes, desde Burger King hasta Target. En febrero, Beyond anunció un acuerdo de tres años con McDonald’s, uno de los mayores clientes de Tyson, como el proveedor preferido de su nueva hamburguesa McPlant.

Estos éxitos no han pasado desapercibidos en los pasillos de la sede de Tyson en Springdale, Arkansas. Junto con los productos anunciados el lunes, la compañía ha estado construyendo silenciosamente una infraestructura a nivel mundial para diseñar, producir y distribuir productos cárnicos falsos. Tyson ya ha comenzado a vender en los mercados europeos y se expandirá a Asia en los próximos meses con lanzamientos de productos previstos en Malasia, Tailandia, Singapur y Australia.

Mientras tanto, JBS, la mayor empacadora de carne del mundo, está considerando una escisión centrada únicamente en la carne de origen vegetal. Marfrig Global Foods, otro gigante con sede en Brasil, también está reorganizando ejecutivos y redactando nuevas estrategias en el espacio que incluye una asociación con el comerciante de cultivos Archer-Daniels-Midland.

Ervin de Tyson dijo que el 17% de todos los consumidores nunca reducirán la demanda de carne, y en el otro extremo están los veganos y vegetarianos, que representan alrededor del 8%. En el medio están los “curiosos por las plantas” que están dispuestos a probarlo. Esas personas generalmente son más jóvenes, y es a eso a quien se dirige Tyson.

Si bien Ervin no pudo revelar el crecimiento de su cartera actual basada en plantas, dijo que la compañía estaba satisfecha con eso. “Estamos tratando de llegar a un producto que sepa a carne. De una empresa cárnica, que conoce tan bien la carne, nuestros estándares son bastante altos “, dijo. Las empresas cárnicas afirman que están aportando escala, inversión y décadas de experiencia en el sector alimentario.

Las marcas Hillshire Farms, Jimmy Dean y Ball Park de Tyson son pilares en las cocinas estadounidenses, y la compañía quiere hacer lo mismo con su etiqueta Raised & Rooted basada en plantas. “En Estados Unidos, Beyond Meat e Impossible Foods comenzaron la carrera en el frente”, dijo Gilberto Tomazoni, director ejecutivo de JBS, en una entrevista. “Pero este es el comienzo de una carrera a largo plazo”.

Los titulares, reforzados por su ventaja inicial, no se sienten amenazados. “Realmente no hemos visto en el mercado que ninguna marca propiedad de Hormel o Tyson obtenga mucha tracción”, dijo Dennis Woodside, presidente de Impossible Foods, quien estimó que Beyond e Impossible tienen más del 80% de la categoría principal de carne molida falsa fresca. “Todos los demás jugadores se están quedando en el camino”.

El verdadero competidor, en su opinión, es la carne tradicional, que todavía es más barata, y las dos empresas han estado recortando los precios últimamente en un intento de reducir la brecha. Hormel le dijo a Bloomberg que sus productos se están poniendo de moda en los “espacios en los que elegimos enfocarnos”, como el pepperoni a base de plantas.

Una clave del éxito de Beyond and Impossible ha sido demonizar la producción de carne de res, que es un potente emisor de gases de efecto invernadero. Los críticos dicen que mientras las empresas cárnicas industriales mantengan a los animales como sus principales fuentes de ingresos, los productos veganos no compensan, sino que aumentan la huella de carbono.

Otros firmemente del lado de las plantas están dando la bienvenida a los participantes. Kory Zelickson, director ejecutivo de Vejii, un mercado en línea para productos veganos en Canadá y Estados Unidos, lo calificó como una prueba de que la industria basada en plantas está teniendo un impacto en la agricultura animal comercial.

“Es posible que algunos veganos éticos no quieran comprar productos de una empresa que también produce carne, pero creo que es importante que la gente vea el panorama general”, dijo.

Tyson aprendió la lección sobre la mezcla de ingredientes animales y vegetales. Además de terminar con la hamburguesa de carne de guisante, la compañía también eliminó las claras de huevo de sus nuggets de pollo a base de plantas. Las pruebas mostraron que a los consumidores les gustaban más sin los huevos, y ahora la compañía está impulsando sus productos para que sean todas plantas, dijo Ervin.

Algunos analistas dicen que no importa que las empresas cárnicas no estén al frente de la carrera. Por lo general, tienen suficiente escala para probar productos que pueden no durar. Beyond Meat puede haber estado multiplicando el precio de sus acciones desde que salió a bolsa hace dos años, pero su capitalización de mercado sigue siendo una fracción de la de Tyson y JBS. “Hay mucho ensayo y error”, dijo Christine McCracken, analista senior de proteínas animales en Rabobank. “En un esfuerzo por llegar al mercado rápidamente, tal vez no todos los productos funcionen”.