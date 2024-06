La era de las tasas de interés más altas para el ahorro y los bonos sigue en marcha. No la desaproveche

Los estadounidenses siguen perdiendo mucho dinero con su dinero.

En los dos últimos años, cuando la Reserva Federal de Estados Unidos trató de controlar la inflación y subió las tasas de interés, la rentabilidad de los bonos y otros instrumentos de ahorro se disparó. Muchos aprovecharon esta subida, pero otros muchos no lo hicieron. Unos US$ 17,5 billones están depositados en bancos comerciales, por ejemplo, y la cuenta de ahorro media gana un 0,45% de intereses al año, según la Corporación Federal de Seguros de Depósitos.

Estos inversores que guardaron su dinero en cuentas que ganaban poco más que si estuvieran metidas debajo del colchón sufrieron dos golpes, primero al perder valor por la inflación y, de nuevo, al no ganar el 5% de interés que podrían tener para compensar el daño.

Aunque la inflación se redujo al 3,3% en mayo, la Reserva Federal sólo prevé un recorte de los tipos de interés este año. Si todavía tiene dinero que no gana nada, es el momento de hacer balance de su efectivo y rediseñar su estrategia, dicen los asesores financieros.

“Veo a mucha gente que empieza la conversación diciendo: ‘Sé que tengo demasiado dinero en mi cuenta corriente y me da mucha vergüenza’, pero eso no significa que haya hecho nada al respecto”, aseguró Dann Ryan, socio director de Sincerus Advisory, una empresa de gestión de patrimonios con sede en Nueva York.

Incluso los ahorrantes con un saldo pequeño deberían plantearse mover el dinero. Si tiene US$ 500, por ejemplo, ganaría US$ 2,25 al año en una cuenta media, frente a US$ 22,50 en una que pagara el 4,5%.

En general, el 21% de los estadounidenses que ahorra no sabe cuánto interés está ganando en sus cuentas de ahorro, según una encuesta del Banco Santander a más de 2.200 adultos publicada en mayo. De los que conocían su tasa de interés, la mayoría ganaba menos del 3%, de acuerdo a la encuesta.

En enero, Ryan convenció a un empresario que tenía un millón de dólares en una cuenta corriente corporativa que no devengaba intereses para que trasladara el dinero. Colocó la mitad en un fondo del mercado monetario y la otra mitad en letras del Tesoro a tres o seis meses que devengaban un interés del 5% o más, dijo.

También es el momento para los que sí aprovecharon las mejores rentabilidades de los ahorros de alto rendimiento, los certificados de depósito, los fondos del mercado monetario y los bonos del Tesoro. Ahora que la Reserva Federal se dispone a modificar de nuevo su política monetaria, no puede permitirse el lujo de ser complaciente.

El movimiento del mercado monetario

El primer paso es trasladar el efectivo para emergencias y el necesario para gastos conocidos, como el pago de impuestos, a cuentas en línea de mayor rendimiento o a fondos del mercado monetario en una agencia de valores.

En el último año, menos del 20% de los estadounidenses transfirió su dinero a una cuenta que ofreciera un tasa de interés más alta, según la encuesta del Santander. Los estadounidenses de más edad también son más propensos a tener su dinero en una cuenta de alto interés y prefieren utilizar cuentas de certificados de depósito y cuentas del mercado monetario, según la encuesta, mientras que los millennials son más propensos a elegir cuentas de ahorro de alto rendimiento.

Los inversores astutos han estado moviendo su dinero de los bancos comerciales a instrumentos de efectivo de alto rendimiento, explicó Peter Crane, presidente de Crane Data, una compañía que rastrea la industria del mercado monetario. Desde 2022, los depósitos bancarios han caído de casi US$ 18 billones a poco más de US$ 17,5 billones.

Al mismo tiempo, la cantidad de efectivo en fondos del mercado monetario ha crecido hasta máximos históricos y actualmente se sitúa en US$ 6,4 billones, un aumento de más de un billón de dólares desde 2022. Tanto los inversores particulares como las instituciones se sienten atraídos por la liquidez y los altos rendimientos de este tipo de fondos, que suelen funcionar invirtiendo en títulos de deuda a corto plazo, como las letras del Tesoro.

“Cuando los rendimientos alcanzaron el 5%, fue como si sonara una campana”, comentó Crane. “La gente está volviendo a darse cuenta de que puede vivir de los rendimientos del efectivo con un riesgo casi nulo”, agregó.

Tras los mercados monetarios

Algunos inversores que habían apostado por los mercados monetarios están empezando a retirar dinero ante la expectativa de que la Reserva Federal baje lasa tasas. Este podría ser el momento de empezar a moverse hacia otras inversiones de renta fija, dijeron los asesores financieros.

Timothy Wyman, un planificador financiero certificado y abogado de Southfield, Michigan, está ayudando a un cliente a trasladar su efectivo del mercado monetario a una escalera de bonos municipales durante el próximo año, un trimestre cada vez. Del mismo modo que no se trasladan todos los activos a la renta variable de una sola vez, es preferible invertir en renta fija a un costo promedio en dólares. “La mayoría de la gente entiende que elegir acciones es difícil, pero también lo es medir las tasas de interés”, sostuvo.

Eligieron bonos de uno a diez años, en lugar de bonos a más corto plazo, para asegurarse un rendimiento ligeramente inferior pero durante más tiempo.

Considerar tanto los impuestos como los rendimientos

En las carteras imponibles, el impuesto sobre la renta es un factor importante a la hora de decidir qué inversión de renta fija elegir. En el caso de los bonos del Tesoro, no suele haber impuestos estatales o locales sobre la renta. Si usted paga un 13,3% de impuestos estatales en California y obtiene un rendimiento del 5,4% en una letra del Tesoro, tiene un rendimiento fiscal equivalente cercano al 7%.

Además, su inversión está garantizada por el gobierno de Estados Unidos.

Los bonos municipales son también una gran elección para los inversores en un tramo impositivo alto en un estado con impuestos altos. Todos los bonos municipales están libres de impuestos federales y algunos están triplemente libres de impuestos, exentos de impuestos federales, estatales y locales. Puede tener un tipo impositivo cero. Los rendimientos antes de impuestos de los munis son inferiores a los de los bonos del Tesoro, así que hay que hacer cuentas para ver cuál es mejor.

“Desde un punto de vista puramente fiscal, los munis son lo mejor que hay” para los contribuyentes con rentas más altas, afirmó Bill Harris, exdirector ejecutivo de PayPal y fundador de Evergreen, una empresa de asesoramiento patrimonial digital.

Harris, residente en Florida, está aprovechando que los rendimientos del Tesoro a corto plazo son superiores a los del Tesoro a largo plazo por ahora. Este año ha sacado el 25% de su cartera de acciones y bonos corporativos y lo ha invertido en letras del Tesoro a corto plazo, que ahora rinden en torno al 5,4%.

“Sé lo que voy a conseguir”, señaló. “Es difícil o imposible pensar más que el mercado”, añadió.