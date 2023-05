La OPA por Hortifrut ya alcanza el 32% de las acciones y está a punto de declararse exitosa

A dos días de que se termine la Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) lanzada por el fondo de pensiones canadiense Public Sector Pension Investment Board (PSP) para quedarse con el 36% de Hortifrut, las aceptaciones de los accionistas minoritarios ya habrían sido las suficientes para declararla exitosa.

El fondo canadiense, que ya poseía un 4,88% de la propiedad de la compañía chilena, lanzó en mayo una OPA - a cargo de BTG Pactual y Banchile -que como mínimo requiere la aceptación del 31,12% de las acciones emitidas a un precio de $1,63 por papel. El valor implicó un premio de 95% sobre el precio previo de mercado (US$0,84 por papel).

PSP invertirá hasta US$ 660 millones, entre la OPA (en la que gastarán hasta US$ 423 millones), y futuras adquisiciones de papeles de la firma y la opción de venta. Y es que el grupo controlador venderá acciones de Hortifrut en la OPA que representan un 3,72% del capital accionario y mantendrá así el 50,1% de su participación.

Con esto, en caso de que todos los accionistas de Hortifrut acepten vender sus acciones, PSP Investments podría alcanzar el 49,9% de participación en la compañía.

El grupo controlador posee actualmente el 53,82% de la empresa y se divide en 17,79% en poder de la familia Moller; el 17,79% en manos de la familia Quevedo; el 9,90% lo posee Ignacio Del Río, y el 8,34% está en poder de la familia Elberg.

Hasta ahora, las aceptaciones superarían los US$300 millones, llegando a un 32% de las acciones de la compañía, por lo que ya sería exitosa. La OPA termina este miércoles.

La aceptación, como va hasta ahora, implica que mas del 70% de los minoritarios (32% de 45% disponible) ya aceptaron la oferta.

Las otras disposiciones

Entre otros aspectos, el contrato suscrito entre el grupo controlador de Hortifrut y PSP Investments regula, entre otras cosas, el gobierno corporativo de la compañía y la transferencia de acciones de Hortifrut luego de la OPA. Para ser efectivo, el contrato requiere que una de las partes sea titular de al menos el 35% del capital accionario. También contempla una lista de materias reservadas que requerirán del acuerdo de ambas partes para ser implementadas.

Si la OPA es exitosa, las partes acordaron que el grupo controlador conservará su derecho a elegir la mayoría del directorio. Además, uno de los directores debe ser independiente.

También se estableció que las partes asumen una prohibición de vender sus acciones por el plazo de un año desde el término de la OPA. Se agrega que en los tres años de vencido el período de prohibición de venta, el grupo controlador tendrá el derecho, pero no la obligación, de vender a PSP Investments acciones de Hortifrut, pero con la restricción de que no baje su participación del 35%. También precisa que si PSP Investments realiza una inyección futura de capital en Hortifrut, no podrá superar los US$ 660 millones.

PSP no es un desconocido en el país. Fundado en 1999, su primera inversión en Chile fue a mediados de la década pasada. Entraron junto a otros inversionistas canadienses a la propiedad de Transelec, firma de la que hoy poseen un 18%. Al negocio agrícola, sin embargo, llegaron en 2018, con el ingreso a Hortifrut. En la memoria del fondo canadiense de 2019 aseguraban haber hecho inversiones considerables en ese rubro. Sumaban 5.000 hectáreas de cultivos en Brasil y Chile. Y un 7,6% de su portafolio de inversiones en recursos naturales provenía de Latinoamérica. Hablaban de un exitoso esfuerzo para ampliar la huella del grupo en regiones seleccionadas de América Latina, vía inversiones por US$ 466 millones.