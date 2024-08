La derrota de Google en un histórico juicio antimonopolio en EE.UU. se está dejando sentir en todo Silicon Valley, donde es probable que el fallo afecte no sólo al gigante de las búsquedas, sino también a sus mayores colaboradores y competidores.

Un juez federal ha declarado ilegales los acuerdos de la empresa matriz de Google, Alphabet, para poner su motor de búsqueda frente a los usuarios, pagando por ser el predeterminado en navegadores y celulares.

La pérdida de Google en la lucha antimonopolio cambiará la industria de las búsquedas y de los móviles

Si Google no recurre con éxito la sentencia del lunes, el panorama cambiará para un sector de las búsquedas dominado durante mucho tiempo por una sola empresa y para los socios que han compartido sus abundantes ventas de publicidad.

La apelación prevista por Google podría durar años. El director de asuntos globales de la empresa, Kent Walker, dijo a los empleados que espera que el juez de distrito de EE.UU. Amit Mehta se pronuncie a continuación sobre las posibles soluciones al comportamiento de Google -que había considerado monopolístico-, un proceso que debería durar al menos unos meses.

Walker declaró el lunes que la decisión de Mehta “reconoce que Google ofrece el mejor motor de búsqueda, pero llega a la conclusión de que no se debe permitir que esté fácilmente disponible”.

He aquí lo que la sentencia podría significar para algunas de las mayores empresas del sector tecnológico.

Google

Google se enfrenta ahora a una serie de posibles consecuencias, casi todas las cuales reducirían el número de consultas de búsqueda que gestiona.

La pérdida de Google en la lucha antimonopolio cambiará la industria de las búsquedas y de los móviles

La posibilidad más extrema, impulsada por algunos activistas antimonopolio, obligaría a Google a vender sus negocios de navegador Chrome o de software para celulares Android, poniendo fin a su capacidad de integrar directamente las búsquedas en ambos.

Herbert Hovenkamp, profesor de la Facultad de Derecho Carey de la Universidad de Pensilvania y de la Escuela de Negocios Wharton, comentó que el fallo de Mehta sugiere que es más probable que ponga fin a la práctica de Google de pagar para ser el motor de búsqueda predeterminado en dispositivos y navegadores de empresas como Apple y Samsung.

“Eso dejaría en manos de cada fabricante de dispositivos o navegadores la elección de su propio motor de búsqueda predeterminado o la imposición de una pantalla de elección”, sostuvo Hovenkamp. Una “pantalla de elección” se refiere a un menú que pide a los usuarios que seleccionen entre varios motores de búsqueda.

Google predijo en 2020 que si no era el motor de búsqueda predeterminado en el navegador Safari de Apple y en los dispositivos iOS, perdería entre el 60% y el 80% de las consultas en iPhones y iPads, lo que se traduciría en pérdidas netas de ingresos de hasta US$ 32.700 millones, según la decisión de Mehta. Esa cifra tiene en cuenta el dinero que Google se ahorraría al no pagar a Apple.

El análisis partía de la base de que Google sería sustituido por otro motor de búsqueda. Si a los usuarios se les da a elegir en una pantalla y la mayoría elige Google, podría ahorrar más dinero en pagos a Apple, Samsung y otros, de lo que pierde en publicidad de búsquedas, según los analistas.

Microsoft

Bing, de Microsoft, que durante mucho tiempo ha sido un actor secundario en las búsquedas en línea, sería el más beneficiado si disminuyera el número de personas que realizan búsquedas en Google.

La pérdida de Google en la lucha antimonopolio cambiará la industria de las búsquedas y de los móviles

Microsoft intentó en repetidas ocasiones convencer a Apple de que convirtiera Bing en su motor de búsqueda predeterminado, pero no lo consiguió, según documentos y testimonios judiciales.

En un momento dado, propuso ceder a Apple el 100% de sus ingresos por anuncios de búsqueda en iPhones y iPads, o incluso venderle Bing. Pero los ejecutivos de Apple llegaron a la conclusión de que el 36% de los ingresos que recibían de Google era más beneficioso, en parte porque el negocio de publicidad en búsquedas de esa empresa era más sólido.

Si Mehta prohíbe a Google pagar por ser motor de búsqueda por defecto, Microsoft podría convertirse en el sustituto más atractivo para Apple y Samsung. Incluso si el resultado es que los usuarios se vean obligados a elegir proveedor de búsquedas, podría beneficiar a Microsoft. Un aumento de unos pocos puntos porcentuales en la cuota de mercado sería un gran negocio para Bing, que ha luchado por alcanzar el 4% durante muchos años, según datos de Statcounter.

La directora financiera de Microsoft, Amy Hood, declaró el año pasado en una conferencia telefónica con analistas que su empresa obtendría unos US$ 2.000 millones en ingresos publicitarios por cada punto porcentual que Bing ganara en cuota de mercado.

Apple y Samsung

La sentencia de Mehta amenaza los miles de millones de dólares que los dos mayores fabricantes de teléfonos celulares cobran de Google.

La pérdida de Google en la lucha antimonopolio cambiará la industria de las búsquedas y de los móviles

En 2022, Google pagó a Apple unos US$ 20.000 millones por ser el buscador por defecto de su navegador Safari y de los dispositivos móviles con iOS.

También paga a Samsung una cantidad no revelada por ser el motor de búsqueda predeterminado en los teléfonos de esa empresa. Según la sentencia de Mehta, Samsung obtiene el 80% de sus ingresos por búsquedas en dispositivos a través de una función de búsqueda de Google en las pantallas de inicio y Chrome, el navegador preinstalado.

En lugar de recurrir a Bing o hacer elegir a los usuarios, cualquiera de las dos empresas podría crear su propio motor de búsqueda. Construir la infraestructura técnica para igualar a Google costaría a Apple hasta US$ 20.000 millones, según una estimación interna de Google para 2020 citada en la sentencia de Mehta.

OpenAI

El auge de la IA (inteligencia artificial) generativa provocado por el debut de ChatGPT de OpenAI a finales de 2022, ha hecho que muchos se pregunten si los buscadores tradicionales de Internet se convertirán en una especie en extinción.

La gente puede obtener respuestas de ChatGPT y otras aplicaciones de IA, incluida una de Google, por las que tradicionalmente han recurrido a los motores de búsqueda. Además, OpenAI presentó en julio una primera versión de un motor de búsqueda que, según dijo, pasaría a formar parte de ChatGPT, amenazando aún más con alterar un panorama dominado durante mucho tiempo por Google.

La pérdida de Google en la lucha antimonopolio cambiará la industria de las búsquedas y de los móviles

Si Google deja de ser el motor de búsqueda predeterminado en celulares y navegadores, más personas podrían recurrir a la IA en busca de alternativas.

OpenAI también se ha asegurado una posición privilegiada para ChatGPT en una versión renovada de Siri, el asistente de voz de Apple, un acuerdo que podría restar tráfico de búsqueda a Google. El fabricante del iPhone ha dicho que también planea hacer que el chatbot Gemini de Google esté disponible a través del servicio, llamado Apple Intelligence.

Mehta se mostró cauto en su dictamen sobre la posibilidad de que empresas como OpenAI compitan con Google. “La IA no ha suplantado los ingredientes tradicionales que definen la búsqueda general”, escribió.

News Corp, propietaria de The Wall Street Journal, tiene un acuerdo de licencia de contenidos con OpenAI.