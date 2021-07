La receta de NotCo para atraer a los grandes inversionistas (o cómo se convirtió en unicornio en 6 años)

No por nada Jeff Bezos, CEO de Amazon, es el hombre más rico del planeta. Si bien es conocido su entusiasmo por invertir grandes sumas de dinero en Investigación y Desarrollo (I+D) en sus productos y servicios, también es sabido que su dinero no lo coloca en cualquier lado. Y la primera vez que abrió su billetera en una startup latinoamericana fue para apoyar a la empresa chilena NotCo, en marzo del 2019, por medio de Bezos Expeditions. En esa ocasión, este fondo de inversión colocó US$30 millones junto a tres inversionistas más: The Craftory, Kaszek Ventures y Maya Capital.

Esto es solo un ejemplo de como el nuevo unicornio chileno, que logró una valorización de US$1.500 millones luego de una reciente inyección de capitales de US$235 millones, entusiasma a inversionistas de todo el mundo. “Es una gran noticia para la región, que refleja el buen momento que está viviendo el ecosistema de emprendimiento en América Latina”, señala desde Nueva York Ivonne Cuello, CEO de LAVCA (Latin American Private Equity & Venture Capital Association), la asociación de inversionistas de riesgo de América Latina.

NotCo ha recaudado US$330 y es la startup chilena con mayor inversión de capital extranjero. ¿Cuál es su fórmula?

Para responder a esta pregunta, primero un poco de historia. Matías Muchnick, el CEO de NotCo, cursó la carrera de ingeniería en la U. de Chile y trabajó en JP Morgan y LarrainVial. Además, estudió en las universidades de Berkeley y de Harvard (EEUU). En esta última solo para aprender sobre emprendimiento. Incluso, vivió en San Francisco. Aquella experiencia le sirvió para entender los códigos del mundo de los inversionistas y empezar a darle vueltas a las ideas de negocio. Pero faltaban dos integrantes a los tres mosqueteros iniciales de NotCo.

Apareció en la escena Pablo Zamora, bioquímico y doctor en Biotecnología de UC Davis, experto en genética de plantas y que trabajó ocho años en la multinacional Mars. El tercer ingrediente fue Karim Pichara, doctor en Ciencias de la Computación, investigador de astrofísica en Harvard y con gran experiencia en Data Mining y Machine Learning. Entre los tres pusieron un capital inicial de US$250 mil.

La mezcla parió un hijo de nombre Guiseppe, un algoritmo capaz de generar fórmulas de alimentos conocidos basándose sólo en ingredientes vegetales, imitando el sabor y la textura de alimentos a replicar. Giuseppe fue creado a partir de un algoritmo de Inteligencia Artificial que busca patrones que ocurren en el comportamiento de plantas y alimentos tradicionales.

Este inicio es clave para entender el entusiasmo de los inversionistas ante una startup que tenía un foco claro, mucha tecnología y un “propósito” sustentable, acorde con un consumidor que cada vez rechaza más los productos de origen animal. “Muchas empresas nos han preguntado si se puede hacer una versión basada en plantas de sus productos. De esa manera, podemos convertirnos en el ‘Intel Inside’ de otros productos”, dijo Muchnick a Reuters luego de que NotCo se convirtiera en unicornio.

Magdalena Guzmán, directora de la Asociación Chilena de Venture Capital (ACVC), comenta que el éxito de esta empresa e debe a “la gran posibilidad de escalamiento del negocio y las nuevas tendencias amigables con el medio ambiente”.

El viaje

A dos años de haberse creado ya habían levantado US$3 millones, principalmente de Kaszek Ventures (los fundadores de Mercado Libre) y de IndieBio, la aceleradora más importante de biotecnología de Silicon Valley.

El otro hito clave fueron los US$30 millones recibidos en el verano de 2019 y ya en septiembre de 2020 (en plena pandemia), logró una ronda de inversión Serie C por US$85 millones, alcanzando una valorización de US$250 millones. Este aporte estuvo liderado por Future Positive, fondo de los empresarios Fred Blackford y Biz Stone (este último cofundador de Twitter). También participaron General Catalyst, IndieBio, Maya Capital, The Craftory, Humboldt Capital y Kaszek Ventures. El objetivo principal era su internacionalización, incluyendo el desembarco a Estados Unidos.

“Hay varias empresas que están haciendo lo mismo. Entonces, ¿qué tiene de diferente NotCo si no es el producto propiamente tal?”, comenta desde Alemania, Sebastián Díaz, cofundador de DEEP Ecosystems Europa y ex director ejecutivo de Start-Up Chile. Y responde: “Aparte de una buena estrategia, poseen un marketing extraordinario y muy buenas conexiones, componentes que permiten a las empresas crecer y atraer inversiones. Definitivamente, las conexiones son tan buenas como el mismo producto”.

La llegada a Estados Unidos el 2020 ha sido clave, siendo el cuarto país con operaciones directas, después de Chile, Argentina y Brasil. El 11 de marzo de este año patentan Guiseppe en ese país y actualmente tienen a la NotMilk como el único producto en las tiendas norteamericanas.

Allan Jarry, inversionista ángel y Managing Partner Dadneo & Vulcano (fondos de inversión de riesgo), cree que lo logrado por NotCo se debe a varias razones como “tener un producto innovador con un algoritmo propietario y estar en la tendencia mundial que cruza la alimentación saludable con la sustentabilidad y que tiene un mercado mundial de gran tamaño. Imagino además que hay un equipo potente por detrás”, indica.

Hace menos de dos meses NotCo anunció un importante alianza estratégica con un fondo de inversión de Estados Unidos, ligado a Danny Meyer, creador de la revolucionaria cadena de comida rápida Shake Shack. Se trata de Enlightened Hospitality Investments (EHI). Si bien el monto no fue dado a conocer, este hito dio a pie a que los analistas anunciaran que muy pronto esta startup que aún tiene sus cuarteles generales en la comuna de Macul, iba a lograr la categoría de Unicornio. Lo que acaba de ocurrir esta semana.

La reciente ronda de inversión fue liderada por Tiger Global, pero atrajo esta vez a representantes de otras disciplinas como la leyenda del tenis, Roger Federer quien realizó su inversión a través de TEAM8; el multicampeón de Fórmula 1, Lewis Hamilton; y el músico y fundador de la banda The Roots, DJ Questlove.

Se ven varios proyectos para esta “food tech” chilena. Si bien no esperan utilidades en los próximos siete años -según comentó Muchnick hoy en una entrevista a Radio Duna-, el próximo año quieren están en Europa y Asia y aumentar la presencia en EEUU. “Queremos llegar a fin de año con 8 mil tiendas abiertas. Es significativo, porque en Chile estamos en 600″, señaló. Además de consolidar todos los mercados en que están presentes, el CEO de NotCo lo ha dicho en otras ocasiones: proyectan abrirse a la bolsa en 2023.