La violenta caída del tráfico de pasajeros en Nuevo Pudahuel

La industria aérea debe ser una de las más duramente golpeadas por los efectos del coronavirus. La contracción económica y, sobre todo, las medidas de restricción y el cierre del espacio aéreo provocaron la mayor crisis de la historia de esta industria.

Algunas aerolíneas lisa y llanamente desaparecieron y otras sobrevivieron gracias a dolorosas medidas de ajustes o se vieron favorecidas por el milagroso el rescate de gobiernos.

En Chile, Latam ha sido la cara visible de esta crisis, tanto así que se encuentra en medio de un proceso de reorganización financiera bajo la protección del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos.

Pero no es la única. Nuevo Pudahuel, la concesionaria del aeropuerto, sufrió pérdidas históricas por más de US$ 500 millones en 2020. Y no podía ser de otra forma: el tráfico total de pasajeros en el terminal aéreo más relevante del país se desplomó más de 65% en relación a 2019.

Vaya crisis.