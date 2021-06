Las acciones chilenas que le ganan al coronavirus

El coronavirus generó un duro golpe a la economía chilena (y mundial), la cual se ha expresado en una severa caída del PIB, alto desempleo y un sinnúmero de empresas de todos los tamaños que desaparecieron o están a punto de desaparecer.

Entre las grandes empresas abiertas en la bolsa, Latam es la que más problemas ha enfrentado ya que incluso se tuvo que acoger a la ley de quiebras de EEUU (el famoso Capítulo 11).

Pero hay otras que han corrido mejor suerte y que, medidas en base a su desempeño bursátil, ya pueden decir que superaron la crisis provocada por la pandemia.

Cap es una de ellas. Hasta el viernes 25 de junio, la acción de la firma minera acumula un espectacular crecimiento de 155% desde el 20 de febrero de 2020, fecha en que los mercados comenzaron a reaccionar a la propagación del coronavirus.

CAP se ha visto beneficiada por los altos precios del hierro y el acero, y que tienen como telón de fondo la recuperación de la actividad industrial global y el boom de las materias primas. En este periodo, la capitalización bursátil de la minera se ha disparado en US$ 1.650 millones.

La Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV) lo ha hecho casi igual de bien. En medio de la recuperación del comercio mundial y la reapertura de las rutas marítimas, la acción de la naviera ligada al grupo Luksic anota un alza de 133,9%, al mismo tiempo que su patrimonio bursátil se empina hasta los US$ 3.892 millones.

Entre los sectores más duramente golpeados por el coronavirus y las cuarentenas anunciadas por las autoridades se encuentra el retail. Pero incluso esta industria tiene exponentes que ya superaron la crisis. El mejor de ellos es Cencosud, cuya acción trepa más de 46%. En este periodo, marcado también por el alejamiento de Horst Paulmann de la primera línea de la compañía, el valor bursátil de la empresa ha subido US$ 2.143 millones.

Entre las compañías chilenas que más vieron subir su capitalización bursátil desde que estalló la crisis sanitaria está SQM. La minera no metálica, cuyas perspectivas son más que positivas debido el crecimiento en la producción de autos eléctricos que demandan gran cantidad de litio para sus baterías, tiene un valor bursátil de US$ 6.760 millones frente a los US$ 3.664 millones que registraba en el inicio de la pandemia. En este periodo, el alza de la acción ha sido de 44,8%. Ni más ni menos.

Estas alzas superan por mucho el rendimiento del IPSA que desde que se inició la crisis acumula un alza de solo 13,52%.