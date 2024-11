Las críticas del oficialismo sobre el recorte del gasto público que Hacienda quiere hacer en el Presupuesto 2025

Revuelo y conversaciones de “pasillo” en el Congreso Nacional está teniendo el anunció que entregó el ministro de Hacienda, Mario Marcel, a los parlamentarios que integran la Comisión Mixta Especial de Presupuesto. Temprano en la mañana del martes, el gobierno les informó que iban a presentar un ajuste de US$500 millones en el gasto de personal.

Eso entre los diputados de oposición fue una buena señal, aunque todavía insuficiente. En cambio, para el oficialismo esa idea les genera muchas dudas y, por ello, esperarán conocer el detalle de cómo se concretaría ese ajuste.

El diputado Jaime Naranjo (PS) afirmó que “en la discusión del presupuesto del año 2025 ha estado muy presente el tema de los ingresos estimados y los gastos considerados. Discusión que me parece legítima, pero los mismos sectores de derecha que están solicitando rebajar los gastos son los mismos que solicitan aumentar los gastos en áreas sensibles como salud, educación, seguridad, vivienda por citar algunas áreas. Entonces yo pediría coherencia entre lo que se pide y luego se solicita”.

En ese sentido, Naranjo dijo que “nosotros no tenemos problemas en bajar los gastos en los montos señalados de US$500 millones. Pero no estamos disponibles para bajarlos en aquellas áreas que dejen pendiente el pago de la deuda social”.

El senador Juan Ignacio Latorre (Frente Amplio) añadió que “el CFA recomienda reducir gasto para lograr las metas de balance estructural. Este gobierno ha sido responsable en contener deuda pública y reducir déficit fiscal. El aumento de gasto está relacionado con prioridades ciudadanas (seguridad, salud, vivienda, etc). Por tanto, cualquier reducción de gasto no debe afectar áreas críticas y sensibles para la implementación de políticas públicas”.

Asimismo, indicó que “nosotros como Frente Amplio hemos colaborado con el gobierno como fuerza oficialista en sacar adelante esta ley de presupuesto y hemos planteado algunas urgencias y criterios para que Hacienda considere a la hora de hacer ajustes de gastos”.

Latorre apuntó que como Frente Amplio, “somos parte de un diálogo con el gobierno y la oposición para buscar un acuerdo marco que le dé viabilidad a la tramitación. Particularmente en la partida de salud estamos por buscar un protocolo que permita resolver la crisis hospitalaria y dar certezas a la ciudadanía, que en su mayoría está en Fonasa, para atender las necesidades sanitarias de la población, buscando una colaboración público-privada con criterios de Seguridad Social con recursos públicos”.

Gael Yeomans, diputada también del Frente Amplio, aseveró que esta “es una propuesta del gobierno para lograr un acuerdo en esta ley de presupuesto, y que permita la aprobación de la ley en los aspectos fundamentales”.

No obstante, la legisladora acotó que “eso está en conversaciones aún. Nosotros no estamos de acuerdo con recortar la proyección de gasto de este presupuesto, al contrario, vemos muchas necesidades que deben ser cubiertas y que se necesitan recursos para ello. Se necesitan más recursos para la crisis hospitalaria, para la educación pública, y en general para las prioridades sociales. La legítima discusión de cómo se distribuyen los recursos es parte del debate del Congreso, pero no podemos coartar desde un inicio ese debate disminuyendo los recursos fiscales”.

Para Yeomans, “esperamos que se logre un acuerdo, que se apruebe la ley de presupuesto porque de esa aprobación depende hacernos cargo de la seguridad, de las listas de espera y de un cúmulo de necesidades, pero eso depende de dos partes, y en este caso de la disposición de la derecha”.

El diputado DC, Ricardo Cifuentes, plantea sus reparos a la forma en que ha sido anunciado este recorte. Por un lado, dice que todavía no hay nada concreto y que tampoco se sabe cómo se materializará esa indicación. Asimismo, dice que rechazará cualquier recorte que tenga que ver con los ministerios de Salud, Educación y Vivienda.