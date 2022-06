Las nuevas perspectivas para un Ipsa que gana más de 20% en 2022: las corredoras aún esperan más crecimientos

El impulso que han visto las materias primas producto de la invasión de Rusia a Ucrania y los problemas en la cadena global de suministros tienen hoy al Ipsa con un alza que supera el 20% en pesos. Una bolsa fuertemente ligada a los commodities y la inflación, que beneficia a los bancos, están tras el fenómeno, pero en general la subida se explica por dos acciones que han brillado desde 2021: SQM y Vapores.

En el primer trimestre de este año las utilidades de las 29 firmas del selectivo totalizaron US$ 6.556 millones, un 128,5% más que lo reportado en el mismo período del 2021, pero SQM y Vapores, junto a su matriz Quiñenco, explicaron la mitad de las ganancias del selectivo accionario.

En dólares la plaza santiaguina está disparada. Según datos de Bloomberg, es la segunda bolsa que más sube en el mundo empinándose 26,83%, sólo superada por el selectivo de Beirut, y sobrepasando a Colombia y Brasil en la región.

El miércoles el Ipsa cerró en 5.277 puntos, pero los bancos de inversión apuestan a que irá por más. En un informe de la semana pasada, Banchile Inversiones elevó la apuesta para el cierre del año. En el reporte, señaló que “aumentamos nuevamente nuestra proyección del IPSA de 6.000 a 6.500 puntos producto del ajuste al alza de nuestras proyecciones de resultados luego de una extraordinaria entrega en el primer trimestre del año”.

“Nuestros sectores favoritos son comercio (consumo básico) y financiero, considerando atractivas relaciones riesgo/retorno y fundamentos que se mantienen sólidos”, dijo Banchile.

Entre enero y abril, las ganancias de la banca superaron los US$2.200 millones. Esto es un alza de 45,24% en doce meses, las que se han visto impulsadas por la inflación.

Pero no todos han subido por sobre los 6.000 puntos, pero sí han elevado sus estimaciones para el selectivo.

Alexis Osses, estratega senior de Bci Corredor de Bolsa, comenta que “el target del Ipsa que tenemos está en 5.460 puntos, tomando en consideración que gran parte de la subida del IPSA es explicada por SQM-B, 65% de incidencia tiene la acción en la subida del IPSA durante este año”.

La minera no metálica vivió los mejores tres meses de su historia. Entre enero y marzo, la empresa obtuvo ganancias por US$ 796 millones, más de 10 veces superiores a los US$ 68 millones de igual trimestre de 2021. La cifra, además, es mayor que todo lo que había ganado el año pasado: US$ 595 millones.

La nueva proyección de BCI se realizó este mes. El target anterior era de 5.070 puntos.

Por su parte, Aldo Morales, subgerente de Estudios de Renta Variable de BICE Inversiones, dice que “nuestro target Ipsa actual es de 5.570 puntos pero está hecho en base a un escenario bastante conservador y no incorpora la sorpresa positiva en resultados del primer trimestre”.

Sin embargo, apunta que “eventualmente podría revisarse al alza si es que estas dinámicas persisten”. Su última actualización fue en febrero pasado.

Guillermo Araya, gerente de estudios de Renta4, dice que en la intermediaria mantienen un escenario optimista con un target para el selectivo accionario, esto luego de que “el riesgo por nueva Constitución se redujo drásticamente luego que se diera ciertas certezas al sector minero”, y considerando que “China que debería implementar políticas reactivadoras, desconfinamientos post efectos Covid y probable eliminación de aranceles de 25% por parte de EE.UU. a productos chinos durante la administración Trump, y que ahora se está evaluando eliminarlos, como una forma de reducir la inflación en EE.UU.”.