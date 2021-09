Latam Airlines tiene hasta hoy para pedir última prórroga por su plan de salida del Chapter 11

El tiempo vuela para Latam Airlines. En 15 días más tiene una audiencia estratégica para su futuro: el tribunal de quiebras de Nueva York tiene programado para el 23 de septiembre la reunión en la que se discutirá el futuro del Chapter 11 de la compañía, y que debe ser presentado el 15 de septiembre.

Originalmente prevista para el 30 de junio, la aerolínea pidió una prórroga y el juez James J. Garrity se la concedió. La nueva audiencia puede ser reprogramada por una última vez y el plazo que tiene Latam para presentar -con exclusividad- una propuesta de reorganización, concluye en noviembre. Después de esa fecha, cualquier interesado puede presentar un plan de salida del chapter 11 por su cuenta. Según diversas fuentes, la aerolínea pedirá la ampliación de plazo, dado el estado de las negociaciones con los interesados.

La aerolínea explica así lo que viene en sus estados financieros. “Para que los deudores emerjan exitosamente del procedimiento del Capítulo 11, deben obtener la aprobación del Bankruptcy Court del plan de reorganización, que les permitirá pasar del Capítulo 11 a las operaciones normales. En relación con un plan de reorganización, la compañía también puede requerir una nueva línea de crédito o ‘financiamiento de salida’”, dijo la empresa en su balance al cierre de junio.

Latam, que se acogió a la Ley de Quiebras de Estados Unidos en mayo de 2020, obtuvo en octubre de ese año el “derecho exclusivo” para presentar un plan de reorganización, lo que debía hacer el 29 de enero de 2021. Ese plazo se prorrogó hasta junio y luego a septiembre. Si lo vuelve a solicitar, como todo indica que lo hará, sería el tercer aplazamiento, hasta noviembre.

“La compañía espera que cualquier plan de reorganización propuesto proporcione, entre otras cosas, mecanismos para la liquidación de reclamos contra sus bienes, el tratamiento de sus accionistas y acreedores actuales y ciertas materias de gobierno corporativo y asuntos administrativos relacionados con la compañía una vez reorganizada. Cualquier plan de reorganización propuesto estará sujeto a revisión, antes de su presentación al Bankruptcy Court, a las conversaciones con los acreedores de la compañía y otras partes interesadas”, explicó Latam en sus últimos balances.

En los últimos meses, Latam ha estado en intensas conversaciones con sus acreedores e inversionistas extranjeros para diseñar un plan que, entre otras cosas, involucrará recursos frescos para solventar sus futuras operaciones. Las partes involucradas estiman que se requerirá un aumento de capital de al menos US$ 4 mil millones. El año pasado, al acogerse al chapter 11, Latam consiguió suspender el pago de obligaciones que por entonces sobrepasaban los US$ 10 mil millones y financiamiento fresco por hasta US$ 2.450 millones, el que fue otorgado por un fondo global, Oaktree Capital Management, y sus accionistas principales, los Cueto y Qatar Airways, apoyados por Delta. Hasta ahora, Latam ha girado US$ 1.650 millones de ese financiamiento.

La administración de Latam ha tenido conversaciones, en los últimos meses, con el fondo Oaktree y su aliado en el diseño del DIP, el grupo Apollo; también con los asesores de los Cueto, Delta y Qatar, el banco de inversiones Greenhill; con el grupo Knighthead y su asesor Guggenheim Partners; y con Moelis, el gestor financiero que asesora al grupo de acreedores ad hoc, entre otros interesados.