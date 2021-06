Lo que quedó de Mobike: 1.436 bicicletas, 357 ruedas y deudas por $509 millones

El proceso de liquidación de Mobike Chile continúa avanzando. Luego de que a fines de abril, se nombrara a Loreto Ried como liquidadora, el pasado 4 de junio, el 15° Juzgado de Garantía de Santiago, realizó por videoconferencia, la audiencia para determinar las deudas y acreedores que tendrían derecho a voto en la Junta Constitutiva de Acreedores a efectuarse el lunes 7 de junio. Finalmente, esta última instancia constató que las deudas acreditadas ascienden a los $509 millones, distribuidas en manos de siete acreedores.

El principal de ellos es Banco de Chile a quien se le deben $250 millones; le sigue Page Consulting Chile Limitada, con $60,6 millones, y -en tercer lugar- Primus Capital, con $50,7 millones. Completan el listado: Servicios de Encargo y Delivery con $76 millones; AVLA Seguros de Crédito y Garantía, con $29 millones; el ex CEO de Latam y Australia de la firma, Cristóbal Muñoz Simunovic, con $21,3 millones; el ex Head de IT y Lead Mobile Developer de Mobike Latam, Claudio Vega Jiménez, con $11,6 millones. Y por último, el ex Social Media Manager de la compañía, Cristián Javier Cubillos Córdova, reclama un pago de $10,1 millones.

Durante la junta de acreedores del 7 de junio se designó como presidente a Banco de Chile y como secretario a AVLA Seguros; como presidente y secretario suplentes quedaron Primus Capital S.A, y el representante de los trabajadores, Rolando González, respectivamente.

Según el acta de incautación preparado por Ried, hoy la compañía posee como activos a enajenar 1.436 bicicletas; 357 ruedas de bicicleta; 30 marcos de bicicleta, además de un sinnúmero de repuestos, manubrios, entre otros artículos. En la junta se determinó que el valor total no sería mayor a las 5.000 UF (unos $148 millones), por lo que se estableció liquidarlos sin mínimo y en formato online. Se designó como martillero concursal para tales efectos a Jorge del Río Varela.

El 21 de abril pasado, la historia de Mobike en Chile llegó a su fin. Tras tres años de operación, se declaró la liquidación forzada de la firma, luego de que el estallido social y la pandemia debilitaran fuertemente sus finanzas. Primus Capital presentó inicialmente una demanda por el no pago de deudas ascendentes a $50,7 millones, lo que activó finalmente su término.

Estrenada en Chile en marzo de 2018, un año después la aplicación sumaba cerca de 7.000 bicicletas en circulación y cerca de 330 mil usuarios, de los cuales 191.400 eran hombres y 138.600, mujeres. El estallido social, primero, y la pandemia, más tarde, dañaron sus operaciones y sus ingresos.

Mobike SpA tenía como representante en Chile a Felipe Henríquez, un ingeniero civil industrial de la Universidad Diego Portales que ha dirigido varios emprendimientos y que cofundó el fondo de inversión Nazca, el que adquirió las operaciones de Mobike en Chile.