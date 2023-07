Los informes de Tianqi que la FNE desestimó en su reclamo para alzar restricciones en SQM

Tianqi Lithium Corporation, la gigante china del mercado de litio, es accionista de SQM desde 2018, pero cuenta con restricciones para participar en el gobierno de la compañía que ha intentado, sin éxito, levantar dos veces ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE). Ahora debe decidir si insiste en el alzamiento de esas medidas restrictivas, que acordó con la Fiscalía ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).

La compañía, cuyo CEO es Frank Ha, tras la salida de Vivian Wu, está sujeta desde 2018 a 11 medidas que le impiden ejercer en plenitud su posición como accionista. La empresa asiática no puede elegir directores, ejecutivos ni empleados de su empresa para integrar el directorio de SQM ni tampoco puede solicitar acceso a información comercialmente sensible de SQM, como inversiones, costos y proyectos futuros. Además, cualquier acuerdo con SQM debe ser informado antes a la FNE. La empresa china considera ese acuerdo, “gravoso” para sus intereses. Las restricciones duran cuatro años, renovables por otros dos años. Pero Tianqi tiene una ventana. Según el acuerdo aprobado por el TDLC en 2018, Tianqi tiene la opción de “solicitar, luego de transcurridos los primeros cuatro años de vigencia de las medidas, una revisión y/o eliminación de una o más de las medidas pactadas, si las condiciones de su inversión en SQM o bien las del mercado del litio en Chile o en el mundo han variado de manera tal que no se justifiquen las restricciones y limitaciones”.

El 27 de septiembre de 2022, Tianqi, asesorada por Aninat Abogados, solicitó a la FNE el alzamiento de las medidas, pero el órgano antimonopolio rechazó la solicitud el 2 de marzo de 2023, ya que, a su juicio, las condiciones del mercado del litio en que se impusieron las restricciones no habían cambiado. Siete días después, la minera china volvió a la carga, reforzando su equipo con el estudio Pellegrini & Rencoret y el 9 de marzo presentó a la Fiscalía una reposición, pero la Fiscalía el 20 de abril confirmó su rechazo. Ese mismo día, el Presidente Gabriel Boric anunció desde La Moneda la nueva política nacional del litio.

En su última presentación, Tianqi presentó dos documentos confidenciales de Tianqi, a los que tuvo acceso Pulso, y que forman parte del expediente de la FNE. Se trata del informe económico que elaboró la consultora Charles River Associates, y un informe en derecho de Covington & Burling LLP. Ambos informes de entidades estadounidenses, que están fechados el 15 de marzo de 2023, buscaban fortalecer la posición de la gigante china en su reclamo ante la FNE, pero terminaron siendo desestimados por la Fiscalía.

El informe de Charles River Associates concluyó que “las medidas restrictivas impuestas a la propiedad minoritaria de SQM de Tianqi han impedido que se produzcan importantes eficiencias y efectos favorables a la competencia”.

“Nuestros análisis indican que las condiciones del mercado, tanto en el mercado de carbonato de litio como en el mercado de hidróxido de litio, han cambiado significativamente desde 2018. Como resultado de una importante entrada y expansión de nuevos rivales externos, los dos mercados relevantes permanecerán altamente desconcentrados, y por lo tanto es poco probable que el alzamiento de las restricciones a Tianqi vulnere la libre competencia”, acotó el documento de Charles River Associates que cuenta con 46 páginas.

Crecimiento del mercado

Para el informe económico, la FNE en su proyección del mercado de 2018 no sólo no proyectó la entrada de nuevos proveedores al mercado del carbonato e hidróxido de litio, sino que tampoco dimensionó que “la participación de mercado combinada de las partes involucradas ha disminuido significativamente y disminuirá aún más para 2025″, consignó el estudio firmado por los doctores en economía Martino DeStefano, Fei Deng y Tiago Duarte‐Silva.

Según el informe, los nuevos proveedores de carbonato de litio que no identificó la FNE y que ingresaron al mercado entre 2018 y 2022 son Nanshi Group, Yongxin New Energy, Zhiyuan Lithium, Feiyu New Energy, Tangshan Xinfeng Lithium, Lubei Group, Sichuan Keda NMs y Ningbo ShanShan. De igual forma, el regulador tampoco previó la entrada de nuevos competidores en hidróxido de litio, como Yibin Tianyi Lithium, Zhiyuan Lithium, Ningbo ShanShan, Jiangxi Dongpeng, Sichuan Si Te Rui Tech y Sichuan Keda NMs.

El estudio aseguró que desde 2018 se han producido expansiones significativas de entrada y capacidad por parte de proveedores distintos de las partes interesadas tanto en los mercados de carbonato de litio como de hidróxido de litio, y ambos mercados experimentaron niveles de capacidad muy superiores a los previstos por la FNE. La capacidad total en el mercado de carbonato de litio ha aumentado de 346 mil toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE) en 2018 a 839 mil toneladas en 2022, un 39% más que el nivel de capacidad de 2022 pronosticado por el Informe FNE 2018 (600 mil toneladas), y se prevé que aumente aún más a 1.244.000 toneladas en 2025. La capacidad total en el mercado de hidróxido de litio ha aumentado de 111 mil toneladas LCE en 2018 a 453 mil toneladas LCE en 2022, 64% más que el nivel de capacidad de 2022 pronosticado por el Informe FNE 2018 (277 mil toneladas LCE), y se prevé que aumente aún más a 1.032.000 LCE en 2025.

“Restricciones duras y draconianas”

El informe de Covington tiene sólo nueve páginas y es más directo en los cuestionamientos a la FNE.

“Hace cinco años, Tianqi aceptó las restricciones impuestas de 2018 como una señal de plena cooperación y confianza en que la operación no generaría el más mínimo riesgo para la competencia. Sin embargo, hoy en 2023, recomendamos que la FNE y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia de Chile se centren en el hecho de que los mercados relevantes del litio son altamente competitivos, los remedios son poco comunes en circunstancias similares en otras jurisdicciones, y los efectos pretendidos sobre Tianqi podrían haberse logrado de otras maneras menos draconianas y menos intervencionistas. Y por lo tanto no hay necesidad de tener restricciones tan duras y draconianas en vigor durante un período de tiempo tan largo (es decir, hasta 6 años), especialmente teniendo en cuenta el cambio en las condiciones competitivas del mercado a nivel mundial”, consignó el escrito.

En esa línea, agregó que la Comisión Europea y las autoridades de libre competencia en Chile aplican este tipo de restricciones “en los casos en que se produce un cambio de control y existe una preocupación sustancial de que la transacción en cuestión restrinja o elimine la competencia, pero en la inversión minoritaria de Tianqi en SQM no existe un cambio de control”.

Además, “teniendo en cuenta la evolución de los mercados del litio a nivel mundial, la ampliación de la duración del remedio no estaría justificada en ninguna otra jurisdicción. Incluso si así fuera, es muy poco probable que otras autoridades de competencia siguieran aplicando el tipo de medidas correctivas actualmente en vigor para Tianqi”.