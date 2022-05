Los inversores se enfrentan a un mundo en el que las acciones ya no reinan

Durante años, después de la crisis financiera de 2008-2009, los tipos de interés eran tan bajos que muchos inversores sostenían que para obtener una rentabilidad decente, había que poner una parte considerable de la cartera en el mercado de valores. Esa convicción era tan popular que Wall Street le dio un nombre: TINA, abreviatura de “there is no alternative” (no hay alternativa) a las acciones. Por supuesto, el mercado de valores era más arriesgado que, por ejemplo, los bonos del Estado que tienen garantizado el pago de cupones cada año. Pero los rendimientos de las acciones eran tan superiores a prácticamente todo lo demás en los mercados, que los inversores veían pocas alternativas viables para colocar su dinero.

La Reserva Federal (Fed) ha dado la vuelta a esa dinámica. El Banco Central estadounidense, decidido a frenar la inflación, ha iniciado lo que podría ser su campaña más agresiva de subidas de tasas de interés desde la década de 1980. Los inversores esperan que la Fed sitúe las tasas en torno a 3% a principios de 2023, frente al casi 0% de principios de 2022. Como consecuencia, las acciones, antes apreciadas, han caído a mínimos de varios años.

El cambio está causando dolor en los mercados y en los inversores de todo tipo, ya que se acumulan las pérdidas de los fondos de cobertura, los operadores del día y los fondos que gestionan más de 4,5 billones de dólares en ahorros para la jubilación de los bomberos, policías, profesores y otros funcionarios públicos de Estados Unidos. Esto está afectando a las empresas emergentes que hace apenas un año habían encontrado una forma fácil de recaudar dinero. Una lista creciente de empresas que intentan cotizar en la bolsa a través de SPACs, o sociedades de adquisición de propósito especial, han cancelado sus planes, citando la volatilidad del mercado. Y los operadores de criptomonedas y tokens no fungibles, o NFT, también han sufrido una paliza este año, ya que el cambio de política de la Reserva Federal mermó el atractivo de las inversiones de riesgo que antes volaban.

Los inversores están retirando su dinero de las acciones dirigiéndolo a activos ultraseguros que no han sido muy apreciados en la última década, como el efectivo, letras del Tesoro, los certificados de depósito y los fondos del mercado monetario. Los accionistas invirtieron 51.400 millones de dólares en fondos del mercado monetario global en la semana hasta el 27 de abril, la mayor cantidad para una semana desde octubre, según Refinitiv Lipper. Durante todo ese mes retiraron 19.200 millones de dólares de los fondos cotizados en bolsa, las mayores salidas desde 2019, de acuerdo a Morningstar Inc. Mientras tanto, el 47% de los gestores de fondos globales encuestados por Bank of America Corp. dijo que tenía posiciones de efectivo más grandes que el promedio en sus carteras, el nivel más alto desde abril de 2020.

La buena noticia para algunos de estos inversores es que las apuestas conservadoras están empezando a ofrecer más rendimiento por su dinero. Los bonos del Tesoro a tres meses ofrecen ahora un rendimiento de alrededor del 0,97%, frente a un nivel cercano a cero durante la mayor parte de los dos últimos años. Capital One Financial Corp. ofrece a los titulares de certificados de depósito a cinco años una rentabilidad anual del 2,25%, y los bonos I del Departamento del Tesoro, ajustados a la inflación, están pagando intereses del 9,62% a los inversores durante los próximos seis meses.

Jason Draho, jefe de asignación de activos en América de UBS Global Wealth Management, sostuvo que muchos clientes de patrimonio privado de la firma están manteniendo el efectivo, en lugar de tratar de identificar el fondo del mercado.

“No quiero comprar acciones”

Si las acciones siguieran subiendo como lo han hecho en los últimos años, estas alternativas probablemente serían de poco interés para los inversores. Al fin y al cabo, el S&P 500 obtuvo una rentabilidad anual del 17% en la última década. Pero entre la preocupación de los inversores por el endurecimiento de la política monetaria, la inflación, las cuarentenas por Covid-19 y las interrupciones de la cadena de suministro que ralentizan el crecimiento mundial, el mercado de valores ha tenido un año indiscutiblemente sombrío.

El S&P 500 ha perdido un 16% en 2022, y va a obtener su peor rendimiento desde 2008. Incluso los bonos, que se han visto afectados por su brutal venta, han conseguido batir al mercado de valores en lo que va de año. El índice Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, que incluye bonos del Tesoro, valores respaldados por hipotecas y deuda corporativa con grado de inversión, ha obtenido una rentabilidad negativa del 9,4% en 2022.

“Antes, la gente decía ‘ya no quiero tener bonos porque rinden muy poco, en su lugar compraré acciones’. Hoy, dicen: ‘No quiero comprar acciones porque están cayendo’”, declaró Andy Kapyrin, codirector de inversiones de RegentAtlantic, que gestiona unos 6.000 millones de dólares en activos.

Lo inusual de las reacciones de los inversores es que, en la última década, los gestores de dinero solían lanzarse en picada tras las ventas para adquirir acciones con descuento o, en la jerga de Wall Street, para “comprar la caída”. Esto ayudó a que los descensos de las acciones fueran relativamente cortos.

Esta vez, el mercado no ha conseguido el mismo impulso. El S&P 500 registró el viernes su sexta semana consecutiva de pérdidas, una racha que se igualó por última vez durante el apogeo de la crisis de la deuda europea de 2011. Muchos inversores consideran que tal fenómeno es la consecuencia de que la Reserva Federal haya puesto fin a las políticas de dinero fácil que dispararon las acciones y animaron a la gente a seguir invirtiendo dinero en el mercado de valores, porque sentían que no tenían otras opciones apetecibles.

Una de las razones por la que las acciones han tenido dificultades para remontar, según los inversores, es una simple cuestión matemática. El S&P 500 tiene una rentabilidad por dividendo de alrededor del 1,5%. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años ronda el 2,9%. El argumento para mantener las acciones se vuelve menos atractivo cuando los inversores tienen en sus manos una alternativa esencialmente libre de riesgo, indicó Draho.

Los inversores en acciones que se enfrentan a la subida de los tipos de interés y a la caída de los títulos de empresas se han visto recompensados históricamente por aguantar en el mercado. Por ejemplo, la Reserva Federal subió los tipos de interés en 1986 y 1987 para intentar combatir la inflación. Después de que las acciones se desplomaran en el Black Monday, el Banco Central volvió a bajar los tipos inmediatamente, lo que ayudó a que las acciones siguieran produciendo rendimientos porcentuales de dos dígitos los dos años siguientes.

Más recientemente, las acciones cayeron en 2018 después de que la Fed elevara las tasas e indicara que seguiría haciéndolo al año siguiente. Luego, el Banco Central terminó recortando los tipos tres veces -retirándose de las subidas de 2018- para intentar dar a la economía estadounidense un colchón frente a la guerra comercial y la ralentización del crecimiento mundial. El S&P 500 volvió a subir, recompensando a los inversores con rendimientos porcentuales de dos dígitos en 2019, 2020 y 2021. Los rendimientos del efectivo y de las inversiones similares al efectivo fueron muy inferiores a los de las acciones durante ese periodo.

Lo que ha hecho reflexionar a los inversores es la sensación de que esta vez la Fed podría enfocar las cosas de forma diferente. Muchos creen que hay pocas posibilidades de que el Banco Central dé marcha atrás en el endurecimiento de su política monetaria a corto plazo, incluso si la caída del mercado se agrava sustancialmente a partir de ahora. Es probable que esto mantenga a raya el efecto TINA durante algún tiempo.

La Fed ha indicado que su principal prioridad en este momento es frenar las presiones sobre los precios. Los datos publicados el mes pasado mostraron que la medida de inflación preferida por la Reserva Federal, el índice de precios de los gastos de consumo personal, aumentó en marzo a su ritmo más rápido desde 1982. Los precios de todo, desde los autos hasta los alimentos y la gasolina, se han disparado en los últimos meses, lo que llevó al Presidente Joe Biden a declarar que la inflación es el mayor reto de la economía, en un discurso el martes.

El propio presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que restaurar la estabilidad de los precios sería “absolutamente esencial” en un panel organizado por el Fondo Monetario Internacional en abril. “Las economías no funcionan sin estabilidad de precios”, agregó.

Pocos lugares para esconderse

Ahora, la pregunta que se hacen muchos inversores es: ¿Cuánto tiempo tardará la Fed en controlar la inflación? ¿Y cómo se comportarán los mercados mientras tanto?

Los analistas de Wall Street han esbozado varias posibilidades para el resto del año.

En uno de los escenarios, la Reserva Federal logra lo que se denomina un aterrizaje suave, es decir, enfriar la economía lo suficiente como para que la inflación vuelva a acercarse a su objetivo del 2%, pero evitando que entre en recesión. Eso podría ayudar a que las acciones volvieran a ser atractivas, ya que los beneficios empresariales se mantendrían fuertes, algo que debería animar a los inversores a apostar por las compañías que cotizan en bolsa.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo recientemente que restaurar la estabilidad de precios sería "absolutamente esencial". FOTO: TOM BRENNER/ REUTERS

En un escenario menos optimista, las subidas de las tasas de interés de la Reserva Federal acabarían poniendo a la economía en riesgo de recesión. Los rendimientos de los bonos deberían entonces caer, ya que suelen bajar cuando los inversores son menos optimistas sobre la economía y suben cuando ven un mayor crecimiento e inflación en el futuro.

¿Reviviría eso el efecto TINA?

Probablemente no de forma inmediata, advierten los analistas de Goldman Sachs Group Inc., dirigidos por el estratega jefe de renta variable estadounidense David Kostin. Para empezar, es probable que los beneficios empresariales se resientan. Si nos remontamos a 1949, la disminución media de las ganancias por acción durante una recesión en Estados Unidos ha sido del 13%, escribió el equipo en una nota de investigación. Los precios de las acciones probablemente caerían aún más. Según el equipo, el S&P 500 ha sufrido una caída media del 24% desde el máximo hasta el mínimo, durante las pasadas recesiones.

La conclusión no tan agradable para los inversores puede ser que, tras un periodo largo e inusualmente fuerte para los mercados, el simple hecho de dejar el dinero en acciones probablemente no proporcionará el tipo de rendimientos a los que se acostumbraron durante la pasada década.

Kapyrin, de RegentAtlantic, aconseja a sus clientes que limiten su exposición a los bonos de larga duración, que tienden a ser más sensibles a las subidas de tipos que las letras del Tesoro, que tienen vencimientos más cortos, durando desde unos pocos días hasta un año. También recomienda que, dentro del mercado de valores, los clientes dejen de lado los valores tecnológicos y miren hacia las empresas de consumo básico, que tienen el potencial de ofrecer beneficios constantes, incluso en un entorno volátil.

“Cuando la Fed pasa por este tipo de proceso, hay muy pocos lugares donde esconderse”, afirmó Kapyrin. “Ya no es el amigo del mercado”, concluyó.