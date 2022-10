Los remolcadores: el rentable negocio que seguirá en manos de Luksic tras la venta de sus puertos

SAAM, la empresa que nació de la división de CSAV en 2011 para operar puertos, servicios de logística y remolcadores, será otra tras la venta de diez terminales portuarios en seis países acordada esta semana con la alemana Hapag Lloyd. Se deshará de la mitad de su negocio, pero preservará una de sus unidades de mayor crecimiento. Así lo dio a conocer la empresa controlada por el grupo Luksic tras informar que vendería SAAM Puertos y SAAM Logistics en US$ 1.000 millones.

“SM SAAM podrá robustecer estructura de capital, contar con fondos para acelerar estrategia de crecimiento y enfocar gestión a remolcadores y logística aérea”, dice una presentación del grupo instalada esta mañana en su sección investor relations.

En esa presentación, SAAM revela que su flota de remolcadores casi se ha triplicado en cinco años, pasando desde 79 unidades en 2017 a 187 en junio de 2022. Con los proyectos en curso, pretende elevarla a 213 remolcadores.

Otra presentación anterior revelaba la evolución en ventas: si en 2017 los remolcadores facturaban US$ 182 millones y equivalían al 38,9% de las ventas totales, en los últimos 12 meses terminados en junio la cifra había subido a US$ 360 millones, con un 45% del total. A ello se deben sumar las operaciones de logística para carga aérea, un subconjunto que también se reservará SAAM, vendiendo a Hapag la logística terrestre. Esta mañana, SAAM reportó que el Ebitda de la empresa completa llegó a US$ 278 millones en 2021: de esa cifra, los negocios en venta aportaron US$ 121 millones. Otros US$ 153 millones provinieron de las operaciones que continuarán en SAAM.

Un inversor ligado a SAAM lo resume así: venderán un negocio seguro, con rentabilidades estables y predecibles -la operación portuaria, que incluye cinco terminales en Chile-, y se quedaron con la categoría de mayor crecimiento y donde tienen un tamaño global por sí solos.

El negocio de los remolcadores se desarrolla a través de su filial SAAM Towage y ofrece servicios de atraque y desatraque de naves, asistencia, salvataje y remolcaje, además la atención a las naves en terminales off-shore y de posicionamiento y anclaje de plataformas petroleras y gasíferas.

El grupo afirma que la “tesis de inversión” de SM SAAM continúa siendo atractiva. Y lo resume en lo siguiente: la firma hoy es número 1 en América -excluido Estados Unidos- y es la tercera a nivel mundial. Los principales operadores son hoy Svitzer, del grupo maersk, y el grupo español Boluda.

La chilena tiene operaciones en 13 países, sus negocios están denominados en dólares y tiene, dice en su presentación, una positiva evolución en resultados y rentabilidad sobre la inversión. En total, atiende a más de 32 mil naves al año.

El valor de los activos en venta por parte de SAAM llega a US$ 1.137 millones. Es el enterprise value. Pero el equity value que acordaron con Hapag Lloyd ascendió a US$ 1.000 millones, generando utilidades por US$ 400 millones. Según anunció SAAM, aquello permitirá además “retribuir a sus accionistas”, lo que anticipa futuros repartos de dividendos que elevaron en más de 46% el valor de las acciones el martes, día en que se anunció la operación. “Se proyecta que luego de pagar dividendos y disminuir el nivel de deuda, la transacción generará fondos muy significativos”, dice la presentación de esta mañana a inversionistas.

La firma dice que los fondos permitirán acelerar la estrategia de crecimiento orgánico e inorgánico, algo en lo que SAAM ha estado particularmente activa. En 2020 compraron el 50% de Aerosan a American Airlines, en 2021 adquirieron el 70% de Intertug en Colombia y este año se han hecho de la flota de Starnav en Brasil, de Ian Taylor en Perú y de Standard Towing y Davies Tugboat en Canadá.

La visión para el período 2020-2025 para remolcadores y la carga aérea se resume así: “duplicar el tamaño de nuestro negocio, convirtiéndonos en un player Tier 1, generando escala, diversificando el negocio y ofreciendo un servicio de excelencia a nuestros clientes”.