Los votantes se sienten mejor con la economía de EE.UU., pero pocos dan crédito a Biden, según las encuestas

Los votantes tienen una visión ligeramente más optimista de la economía ahora que la inflación está disminuyendo. Pero pocos atribuyen al Presidente Biden el mérito de esta mejora.

Así se desprende del último sondeo del Wall Street Journal y de otras encuestas que muestran que las perspectivas de los estadounidenses han mejorado en los últimos meses. Los demócratas y los votantes independientes están impulsando el cambio hacia una percepción más positiva de la economía, mientras la campaña de Biden subraya la disminución del riesgo de que Estados Unidos entre en recesión.

Sin embargo, según las encuestas, a la mayoría de los votantes sigue sin gustarles la forma en que el presidente ha gestionado la economía. Se trata de un dilema para Biden, dado que una inflación más débil y un mercado laboral fuerte suelen ayudar a los gobernantes en ejercicio cuando aspiran a un segundo mandato.

Dos tercios de los votantes que suelen alinearse con los demócratas dicen que la economía está en excelentes o buenas condiciones, 9 puntos porcentuales más que en diciembre, según el último sondeo del WSJ. Entre los independientes, el porcentaje de los que ven la economía favorablemente también subió 9 puntos, hasta el 36%. El 8% de los republicanos opina lo mismo, sin cambios desde diciembre.

Al mismo tiempo, aproximadamente tres de cada cinco votantes encuestados por el WSJ desaprueban la gestión de la economía por parte de Biden, y al 63% de los votantes no les gusta cómo ha manejado la inflación el presidente.

Donella Cooper, de 49 años, una votante independiente que vive en Lincoln, Nebraska, y trabaja en TI, dijo que ha visto ligeras mejoras en la economía, pero no cree que se deba a Biden, a quien apoyó en 2020. Está indecisa sobre si volverá a respaldar a Biden y quiere verlo hacer más para ayudar a la economía antes de tomar la decisión.

“Creo que el gobierno podría cambiar las cosas para los trabajadores”, dijo. “Daría crédito a quien lo merece”.

La inflación se ha ralentizado bruscamente tras alcanzar un máximo del 9,1% en junio de 2022, el nivel más alto en 40 años. Los precios subieron un 3,2% en julio respecto al año anterior, según el Departamento de Trabajo. El mercado laboral, por su parte, se ha mantenido fuerte. Los empresarios han añadido una media de 236.000 puestos de trabajo cada mes este año.

En la encuesta del WSJ, aproximadamente el 55% de los votantes demócratas y de tendencia demócrata dijeron que creían que la economía había mejorado con Biden. Entre todos los votantes, son más los que opinan que el país avanza en la dirección correcta: un 23%, frente al 15% de abril.

“Ha habido un cierto repunte en los sentimientos de los votantes sobre la economía, pero todavía se sienten negativamente sobre la fuerza de la economía y la dirección”, dijo el encuestador demócrata Michael Bocian, que realizó la encuesta con Tony Fabrizio, un republicano que también hace encuestas para un super PAC que apoya la candidatura de Trump. “Todavía existe esa angustia”.

Shrikant Khandekar, un demócrata de 78 años de Largo, Florida, dijo que Biden no está recibiendo el crédito que merece porque los precios siguen siendo altos.

“Tenemos precios más altos por la inflación, pero miren el número de puestos de trabajo que hemos creado”, dijo. Este ingeniero jubilado, que piensa votar a Biden, dijo que ha estado recibiendo ofertas de trabajo no solicitadas para trabajar en proyectos de infraestructuras.

Según Gad Levanon, economista jefe del Burning Glass Institute, algunos votantes culpan a los pandémicos programas de gasto de Biden de la escalada de precios al consumo del año pasado. A principios de su presidencia, Biden logró que el Congreso aprobara un paquete de estímulo de US$ 1,9 billones que, según muchos economistas, contribuyó a sobrecalentar la economía y a disparar la inflación.

El gobierno afirma que el gasto era necesario, pero la Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, admitió el año pasado en una entrevista con CNN que se había equivocado al interpretar la rapidez con que subirían los precios.

Biden está recorriendo el país para promocionar sus logros económicos, que ha bautizado como “Bidenomics”, en un esfuerzo por mostrar cómo sus políticas han beneficiado a los votantes. “Bidenomics es un plan para los obreros de América”, dijo Biden durante un discurso en Filadelfia el Día del Trabajo. “Es para ustedes”.

Michael Kikukawa, representante de la Casa Blanca, señaló los resultados de las elecciones de mitad de mandato y las recientes elecciones especiales con victorias demócratas para argumentar que las políticas económicas de Biden estaban teniendo un impacto. “Bidenomics está funcionando: El desempleo está cerca de mínimos históricos, la inflación ha caído en dos tercios, los salarios están subiendo y la satisfacción laboral está en máximos históricos”, dijo.

Fabrizio dijo que a pesar de la mejora marginal en los números de las encuestas, en general siguen siendo negativos para Biden. “Pueden salir y hablar de esto todo lo que quieran, pero los votantes no lo oyen o no se lo creen”, comentó. “Desde luego, no se lo están creyendo”.

“El costo de vida es irrazonable”, dijo Amanda Graves, de 55 años, residente de Phoenix que votó por Biden en 2020, pero no está segura de si lo respaldará nuevamente. Graves, una votante independiente que ha trabajado en administración de propiedades, dijo que está luchando por encontrar un trabajo. Ella ve los discursos económicos del presidente como “palabrería”, ya que no se ha beneficiado de sus políticas.

Un mayor número de estadounidenses calificó de excelente o buena la situación económica en las encuestas de Gallup realizadas durante el verano. Un indicador mensual de la confianza de los consumidores publicado por la Universidad de Michigan, que había ido aumentando gradualmente desde que tocó fondo en junio de 2022, muestra que las percepciones sobre la economía han ido mejorando entre demócratas, republicanos e independientes.

“Nadie puede ignorar el hecho de que la inflación ha disminuido”, afirmó Joanne Hsu, directora de las encuestas de Michigan.

Doris Selden, de 80 años, de Cincinnati, que es una votante independiente de tendencia demócrata, dijo que la economía estaba “mejorando lentamente”, pero que el proceso de frenar la inflación aumentando los tipos de interés ha sido difícil para muchos. “Creo que sus políticas fiscales han sido dolorosas pero necesarias”, dijo. “Hay que controlar la inflación”.

Selden, que tiene previsto votar a Biden, dijo que, como cree que la economía va en mejor dirección, ahora puede dar prioridad a otras cuestiones en las elecciones de 2024, con el derecho al aborto a la cabeza de la lista.

La encuesta del WSJ también reveló una división partidista en la valoración de la importancia de la economía como tema de voto. Entre los republicanos, era el tema más importante, con un 36% citando la economía y un 10% adicional citando la inflación. Por el contrario, el 12% de los demócratas señalaron la economía y el 3% la inflación como lo más importante. El aborto fue el tema más importante entre los demócratas, con un 15%. Bocian atribuye la disparidad al hecho de que los demócratas son más optimistas respecto a la economía.

Los analistas esperan que la economía cobre impulso en el tercer trimestre. Un indicador elaborado por la Reserva Federal de Atlanta prevé una tasa de crecimiento del 5,6% en el tercer trimestre, frente al 2,1% del segundo. Los economistas ven ahora más posibilidades de que se produzca el llamado aterrizaje suave, en el que la economía recalentada del periodo postpandémico vuelva gradualmente a la normalidad. Los economistas de Goldman Sachs rebajaron recientemente su estimación de probabilidad de recesión del 20% al 15%.

Pero la economía sigue siendo vulnerable, y muchos economistas siguen viendo el riesgo de que entre en recesión si los tipos de interés más altos decretados por la Reserva Federal frenan el gasto y la inversión.

James Zanzucchi, republicano de 61 años que apoya al expresidente Donald Trump en su candidatura presidencial y vive en Phoenix, dijo que los datos económicos no coinciden con lo que ve en el día a día. “(La situación) se está desmoronando. La gente simplemente no tiene el dinero o los ingresos discrecionales para gastar cuando todo cuesta más”, dijo. “No sé de dónde salen esos indicadores económicos. La gente de Washington vive en otro mundo”.

La encuesta del WSJ a 1.500 votantes registrados se realizó del 24 al 30 de agosto y tenía un margen de error de más o menos 2,5 puntos porcentuales. Se contactó con los encuestados por teléfono móvil, teléfono fijo y por SMS con una invitación a realizar la encuesta por Internet.