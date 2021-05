María José Zaldívar y Juan Sutil plantean los próximos desafíos del teletrabajo y llaman a avanzar en proyecto de Sala Cuna Universal

Los desafíos del teletrabajo y el rol de las organizaciones fueron los temas centrales que se tomaron la el conversatorio online “Trabajo post pandemia: ¿Volveremos a lo mismo?” que se realizó este jueves. Una instancia en la cual el periodista Daniel Fajardo conversó con la exministra del Trabajo, María José Zaldívar; el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Juan Sutil; la presidenta de ChileMujeres, Francisca Jünemann; y Pablo Gómez Hernández, Socio People & Organization de PwC, sobre la situación laboral en el país.

Uno de los primeros asuntos abordados por los expositores, fue un balance general respecto a desarrollo del trabajo a distancia durante los últimos meses. Por su parte, el presidente de la CPC destacó el correcto funcionamiento de las organizaciones en la marcha, y dijo que esta modalidad de trabajo “nos va a desafiar en términos legislativos, y no solo eso, sino que también en responsabilidades en términos de respetar los tiempos, los horarios”.

Pues si bien, a juicio de Sutil se ha probado que es posible realizar teletrabajo, esto conlleva “un desgaste enorme” ligado al estrés y a responsabilidades adicionales de las familias. Pese a esto, el empresario señaló que esta es “una innovación que se va a quedar” y dijo que “eso te demuestra también la disociación de la realidad con el legislativo porque la realidad ya estaba sucediendo, esta pandemia de cierta forma nos obligó a ponerlo en marcha, y de cierta forma nos develó que no era tan malo”.

Respecto a su experiencia, el líder empresarial indicó que “nosotros no vimos resistencia, vimos preocupación, especialmente por la situación invasiva en la que te tienes que desenvolver producto de que estamos en una situación anormal (...) sin red de apoyo, siendo uno mismo muchas veces el apoyo”. Un panorama que aseguró ver también entre los mismos gremios de trabajadores.

“Creo que en esta vuelta ganó la libertad, la responsabilidad y la confianza. Y eso lo encuentro notable y muy positivo para un país como Chile (...) Lo negativo está en la sobre exigencia, en la falta de respeto hacia la libertad de poder pactar horarios, momentos, de poder definir ciertas condiciones y eso tiene relación con la anormalidad en que estamos”, indicó.

A sus palabras se sumó María José Zaldívar, quien aseveró que “hacer teletrabajo no es cambiar el escritorio a otro lugar. Es mucho más que eso, y esa parte aún no la hemos desarrollado”. Y apuntó hacia la compatibilización que deberán realizar las empresas para retomar las instancias sociales entre los trabajadores.

“El contacto físico también es súper relevante y hay que compatibilizar. Vamos a tener que buscar el mecanismo para desanclar el teletrabajo porque esta fue una emergencia, nos sirvió, pero si queremos hacer teletrabajo, debemos hacerlo de una manera mucho más correcta”, dijo Zaldívar.

Sala Cuna Universal

Otro de los temas que se tomó la agenda fue la corresponsabilidad de ambos padres respecto al cuidado de los hijos en el hogar. Respecto al tema, Francisca Jünemann aseguró que “la clave está en que el teletrabajo sea parcial y de acuerdo a las necesidades de las personas, y que conversen con las funciones y necesidades de las empresas”.

En la misma línea, Pablo Gómez afirmó que uno de los pilares que no está desarrollado en Chile es la confianza. Y o ejemplificó con el siguiente caso: “¿Cuál es el problema que tiene un trabajador? Dice: Tengo a mi hijo enfermo, tengo que llamar a mi jefe para decirle que me quiero quedar. Pero si llamo, van a decir que no estoy comprometido, que es mentira”.

Frente a este tema, Zaldívar respondió que la corresponsabilidad es fundamental, y que no logra entender “cómo no hemos podido ponernos de acuerdo” respecto al proyecto de Sala Cuna Universal. “Me fui del ministerio habiendo logrado aprobar 13 leyes en un año. Normalmente eso jamás ocurre y como tú tienes una discusión que está tan atravesada por temas tan contingentes, estos temas que son más importantes pasan a segundo plano”, comentó.

Una problemática que también fue abordada por Juan Sutil, quien dijo que el hecho de que “no seamos capaces de aprobar algo así para que la sociedad contribuya a esa inclusión, habla muy mal de cómo estamos haciendo las cosas”.

“Aquí tenemos un muy buen ejemplo de cosas en que tenemos que avanzar y hago un llamado no solo a empresas, sino a la sociedad civil a que exijamos a nuestros legisladores que actúen con el sentido de sociedad que se requiere”.

“Yendo directamente a la productividad de estas leyes, creo que tienen que estar focalizadas en la protección de los niños, de la mujer, en el respeto de la interacción y que se mantengan las cuotas de la corresponsabilidad de la libertad”, concluyó.